Пока китайские компании не научились производить такое же высокотехнологичное оборудование, как европейская ASML

Представьте себе, что вы живёте в маленьком городке и каждый день перед работой покупаете чашечку кофе в единственном кафе на 100 километров. И всё бы ничего, но мер городка выдал декрет, запрещающий магазину продавать вам кофе. Что же, добиться такого же вкуса в домашних условиях будет сложно, но вы покупаете машину для приготовления кофе и со временем научитесь варить бодрящий напиток отличного качества. Именно так происходит, когда одна страна пытается управлять всем миром, бездумно разбрасываясь санкциями. По данным аналитиков, после того, как США ввели жёсткие санкции против китайской полупроводниковой промышленности, в Поднебесной растёт популярность отечественных производителей литейного оборудования. В итоге в выигрыше остаются именно китайские промышленники, тогда как есть все основания ожидать затяжного кризиса у TSMC и Samsung. Суть в том, что до недавнего времени китайские компании закупали огромные объёмы полупроводников, но как только внутри страны научатся делать технологии достаточно высокого уровня, тайваньский и южнокорейский вендоры столкнутся с нехваткой заказов и глубоким кризисом.

реклама

Инсайдеры отмечают, что китайские производители литографического оборудования, такие как Naura, специализирующиеся на производстве инструментов, и AMEC, предоставляющие оборудование для травления, в ближайшие годы смогут взять на себя значительную часть потребностей местного рынка. Уже сегодня они получают намного больше заказов и прибыли, чем было несколько лет назад, а всё это связано со стремлением производителей микросхем заменить иностранные аналоги отечественными альтернативами. Исследования, проведённые Huatai Securities в предшествующем месяце на основе анализа 182 тендеров, подтверждают эту тенденцию. Почти половина (47.25%) всех тендеров на машинное оборудование, проведённых китайскими литейными предприятиями с начала 2023 года, были выиграны отечественными производителями.

Дополнительные данные аналитиков брокерской компании указывают на существенное увеличение доли заказов, полученных китайскими поставщиками в период с июля по август 2023 года, а показатели выросли на 62%, по сравнению с 36.3% с марта по апрель. Это свидетельствует о смене направления в отрасли, а местные полупроводниковые компании осознают, что ограничения США на импорт технологий не будут смягчены и продолжат ужесточаться. Согласно представленным данным, до введения масштабных санкций, крупные китайские литейные заводы редко использовали оборудование от отечественных производителей, предпочитая иностранные аналоги. Вот только сегодня приходится активно тестировать китайское оборудование на всех имеющихся машинах и при необходимости полностью переходить на местное производство. Этот процесс направлен на снижение зависимости от иностранных поставок.

Согласно данным CINNO Research, выручка 10 крупнейших отечественных производителей оборудования в Китае в первой половине 2023 года выросла на 39% в годовом исчислении, достигнув 2.2 миллиарда долларов. Китайские компании также увеличивают запасы оборудования для производства чипов, включая импортные машины из Японии и Нидерландов. Тем не менее делать это становится всё сложнее, поскольку санкции со стороны США учитывают всё больше аспектов, а многие страны вводят собственные ограничения. Эксперты отмечают, что китайские производители оборудования уже успешно конкурируют на мировом рынке в таких областях, как травление и очистка, с американскими компаниями Applied Materials Inc и Lam Research Corp. Мало того, некоторые машины от AMEC уже внедрены в производственные линии для создания чипов, в том числе и тех, которые используют передовые технологии с разрешением 5-нм. Это свидетельствует о качестве травильного оборудования китайского производства, способного конкурировать с мировыми лидерами.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики отмечают, что в Поднебесной есть и технологические слабые места, в частности, в сфере литографии, где крайне важна точность и сложность оптики процесса. Китай пока не может получить лазерное литографическое оборудование экстремального ультрафиолета (EUV), необходимое для создания передовых чипов, а США запретили поставку даже менее совершенных систем литографии в глубоком ультрафиолете (DUV). Отчёт Huatai Securities подтверждает, что всего лишь один тендер на литографическое оборудование был выигран китайской компанией за первые восемь месяцев 2023 года, что можно назвать исключением из правил, поскольку ключевые игроки предпочитают не иметь дела с китайским бизнесом. Ну а пока полные ограничения ещё не введены, Китай увеличивает закупку литографического оборудования. По данным Reuters, импорт литографических машин и компонентов для них из Нидерландов в Китай вырос на 81.2% в годовом исчислении до 3.3 миллиарда долларов с начала года по август. ASML сообщила, что продажи в Китае составили почти половину ею выручки в третьем квартале 2023 года. Будет любопытно взглянуть на деятельность нидерландской компании после того, как США полностью запретят продажи в Китай.