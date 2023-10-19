Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Тайваньские крестьяне вынудили TSMC отменить строительство самой продвинутой на планете 1-нм фабрики
Жителя Тайваня отказались продавать TSMC свои земельные участки и сильно переживают о проблемах экологии

реклама

В последние годы тайванская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) испытывает огромное давление со стороны США. Так, американское правительство открыто выкручивает руки контрактному производителю, указывая на то, как вести бизнес. Например, именно в США создают санкционные списки, которым чётко следуют в TSMC. Кроме того, янки вынудили тайванцев начать строительство завода в Аризоне, а ЕС настаивает на том, чтобы аналогичная фабрика появилась и в Европе. При этом у TSMC достаточно и своих проблем. Например, планы компании по строительству уникального завода, способного производить микросхемы с использованием суперсовременного техпроцесса 1-нм пришлось пересмотреть. Отметим, что подобные технологии остаются недостижимым для всех остальных полупроводниковых гигантов, вот только и TSMC не может перейти к тестированию подобных продуктов, а виной всему протесты местных жителей. 

реклама

По данным агентства Reuters, TSMC планировала построить этот завод в северной части Тайваня, где преобладающее большинство составляет сельское население. Ну а местные жители узнали о планах компании и перешли к резким протестам. Люди опасаются, что производство окажет негативное влияние на экологию региона. Кроме того, местное население не хочет отказываться от своей частной собственности, а всё это привело к значительным проблемам. Крестьяне дали компании понять, что не собираются уступать свои земельные участки, даже если речь идёт о строительстве важного для страны завода. При этом попытки договориться с местным населением ни к чему не привели, а конкуренты не дремлют, ведь Япония строит планы на возвращение к производству полупроводников по 2-Нм технологическому процессу, тогда как Samsung способна удивить мир в ближайшие годы. 

Что любопытно, вместо попытки договориться с местными жителями, либо использовать законодательство в собственных целях, TSMC решила не переходить к насильственным методам. Вместо этого компания приняла решение отменить свои планы по строительству завода, а аналитики даже не представляют, какие финансовые последствия будут у этого непростого решения. Не исключено, что компания рискует потерять возможность стать первой, освоившей 1-нм производство. В настоящее время TSMC перешла к массовому выпуску чипов по 3-нм техпроцессу. Немного отстаёт южнокорейская Samsung. Ожидается, что компания сможет начать массовые поставки чипов по 3-нм нормам уже в следующем году, ну а места в Южной Корее точно больше, чем на Тайване. 

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отказавшись от строительства завода в северной части Тайваня, TSMC обратилась за помощью к администрации государственного научного парка Тайваня. Совместно там планируется оценить доступные участки на Тайване, подходящие для строительства полупроводниковых заводов. На данный момент альтернативные местоположения для 1-нм завода не были найдены. Ну а пока TSMC продолжает активно развивать свои производственные мощности. В настоящее время ведётся строительство ещё одного завода, юго-западе Тайваня, предназначенное для производства микроэлектроники с использованием 2-нм техпроцесса. Несмотря на то, что сроки окончания строительства не раскрываются, местные власти выразили готовность помочь TSMC и дальше развивать производственные мощности на острове. Ну и как было указано выше, TSMC, подобно многим другим производителям полупроводников, не ограничивается только Тайванем в выборе местоположения своих производственных объектов. Как и американская Intel, которая имеет заводы в Азии, TSMC также строит новый завод в штате Аризона, и исследует возможности для размещения своих производств в Европе. Власти Тайваня прекрасно осознают, что если на острове не удастся найти подходящие участки для нового завода, TSMC может рассмотреть вариант строительства за пределами страны. Ну а поскольку производство полупроводников является важным фактором для экономики острова, то потеря может стать критической для Тайваня. 

#полупроводники #tsmc #интересное
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Дисней» заигралась в инклюзивность – почему студия разучилась делать семейные мультфильмы для детей
iPhone 16 будут оснащены 3-нм микросхемами A18 на базе техпроцесса N3E от TSMC
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
10
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
12
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
5
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
2
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
+
США фактически запретили экспорт почти всех чипов в Китай, включая видеокарту RTX 4090
+
Построенный на гусеничном шасси Leopard 2, тяжелый БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel был сожжен "Градом"
+
USB-C на Pixel 8 может использоваться в качестве DisplayPort
4
ЗРК «Комар» защитит корабли от надводных дронов
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
48
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
15
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
20
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
18
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4

Сейчас обсуждают

Manager
21:56
Верю. Поздравляю с покупкой! Хорошо, что успел 4090 взять - скоро они пропадут. В Китае уже цены в два раза выросли на них.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Nickolas777
21:50
https://disk.yandex.com/i/hhELGWs1qhKmeA
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Manager
21:39
Фото коробок в студию рядом с компом на фоне монитора с текстом этого сообщения.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
glavhyilo
21:30
завершай,я всё равно не смотрю телесериалы.Какой-то нигер смотрю там сидит
Один из актеров сериала «Дом Дракона» намекнул на завершение работы над вторым сезоном
Nickolas777
21:26
Кто там требовал видео с компом? Вот оно! А свой голос я в обиду не дам! Там в конце раздается "вот вся..." и обрыв, это я слишком рано стоп нажал. Должно быть слово "начинка". https://disk.yandex.com...
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Опричник
21:16
А как у него с боевой частью? Или это просто болванка? На топливо-то место нужно...
Артиллерийский снаряд с реактивным двигателем установил рекорд дальности полета
lesik78
21:15
Шлак
Intel анонсировала процессоры Core 14-го поколения семейства Raptor Lake Refresh: прежние техпроцесс, архитектура и цены, но с выросшей производительностью
san-sanich
21:05
Ну так то у тебя свой бизнес ))) А статьи на оверах ты пишешь для удовольствия. Я все правильно понял ?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
REY_B_
21:05
Лучше бы он сказал, что в свете нынешних событий, на Олимпиаду вообще никому ехать незачем.
Президент Путин назвал отстранение спортсменов из РФ этнической дискриминацией
Кирилл Басанский
21:04
Штрак Циммерман пора штурмовать Газу, судя по фамилии
Германия рассказала, что Украина вполне может использовать ракеты Taurus против России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем