Жителя Тайваня отказались продавать TSMC свои земельные участки и сильно переживают о проблемах экологии

В последние годы тайванская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) испытывает огромное давление со стороны США. Так, американское правительство открыто выкручивает руки контрактному производителю, указывая на то, как вести бизнес. Например, именно в США создают санкционные списки, которым чётко следуют в TSMC. Кроме того, янки вынудили тайванцев начать строительство завода в Аризоне, а ЕС настаивает на том, чтобы аналогичная фабрика появилась и в Европе. При этом у TSMC достаточно и своих проблем. Например, планы компании по строительству уникального завода, способного производить микросхемы с использованием суперсовременного техпроцесса 1-нм пришлось пересмотреть. Отметим, что подобные технологии остаются недостижимым для всех остальных полупроводниковых гигантов, вот только и TSMC не может перейти к тестированию подобных продуктов, а виной всему протесты местных жителей.

реклама

По данным агентства Reuters, TSMC планировала построить этот завод в северной части Тайваня, где преобладающее большинство составляет сельское население. Ну а местные жители узнали о планах компании и перешли к резким протестам. Люди опасаются, что производство окажет негативное влияние на экологию региона. Кроме того, местное население не хочет отказываться от своей частной собственности, а всё это привело к значительным проблемам. Крестьяне дали компании понять, что не собираются уступать свои земельные участки, даже если речь идёт о строительстве важного для страны завода. При этом попытки договориться с местным населением ни к чему не привели, а конкуренты не дремлют, ведь Япония строит планы на возвращение к производству полупроводников по 2-Нм технологическому процессу, тогда как Samsung способна удивить мир в ближайшие годы.

Что любопытно, вместо попытки договориться с местными жителями, либо использовать законодательство в собственных целях, TSMC решила не переходить к насильственным методам. Вместо этого компания приняла решение отменить свои планы по строительству завода, а аналитики даже не представляют, какие финансовые последствия будут у этого непростого решения. Не исключено, что компания рискует потерять возможность стать первой, освоившей 1-нм производство. В настоящее время TSMC перешла к массовому выпуску чипов по 3-нм техпроцессу. Немного отстаёт южнокорейская Samsung. Ожидается, что компания сможет начать массовые поставки чипов по 3-нм нормам уже в следующем году, ну а места в Южной Корее точно больше, чем на Тайване.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отказавшись от строительства завода в северной части Тайваня, TSMC обратилась за помощью к администрации государственного научного парка Тайваня. Совместно там планируется оценить доступные участки на Тайване, подходящие для строительства полупроводниковых заводов. На данный момент альтернативные местоположения для 1-нм завода не были найдены. Ну а пока TSMC продолжает активно развивать свои производственные мощности. В настоящее время ведётся строительство ещё одного завода, юго-западе Тайваня, предназначенное для производства микроэлектроники с использованием 2-нм техпроцесса. Несмотря на то, что сроки окончания строительства не раскрываются, местные власти выразили готовность помочь TSMC и дальше развивать производственные мощности на острове. Ну и как было указано выше, TSMC, подобно многим другим производителям полупроводников, не ограничивается только Тайванем в выборе местоположения своих производственных объектов. Как и американская Intel, которая имеет заводы в Азии, TSMC также строит новый завод в штате Аризона, и исследует возможности для размещения своих производств в Европе. Власти Тайваня прекрасно осознают, что если на острове не удастся найти подходящие участки для нового завода, TSMC может рассмотреть вариант строительства за пределами страны. Ну а поскольку производство полупроводников является важным фактором для экономики острова, то потеря может стать критической для Тайваня.