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Есть все основания полагать, что первоначально Германия не хотела ввязываться в украинский конфликт. Неясно, что произошло между Шольцем и Байденом, но в итоге в Киев были отправлены немецкие танки, артиллерия и системы ПВО. Германия стала одним из наиболее активных игроков НАТО в регионе, а самый сильный удар был нанесён по торговым отношениям с Россией. Правящие элиты сделали всё, чтобы отказаться от поставок газа, нефти и других ресурсов, а подрыв Северных потоков ускорил переход на СПГ из США. Результатом стало подорожание энергоносителей, а всё это оказало негативное влияние на экономику страны. По данным ведущих экономических институтов Германии, ухудшение финансового положения – это новая реальность, в которой придётся жить рядовым немцам.
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Предполагается, что в 2023 году произойдёт спад ВВП на уровне 0.6%, а главная причина состоит в недооценке со стороны властей итогов украинского конфликта. Известно, что в первом квартале текущего года ВВП снизился на 0,5%, а рост инфляции достиг 6.1%, что вызвало опасения относительно дальнейшего падения финансовых показателей. Немецкий бизнес оценивает будущее с пессимизмом, а предприниматели опасаются, что трудности приведут к снижению инвестиций в будущем. Многие компании вынуждены сокращать производство или даже приостанавливать его, что влечёт потерю доходов и рабочих мест. Пожалуй, наиболее заметный удар пришёлся по обычным потребителям. В сентябре 2023 года индекс потребительского климата снизился до -25.6 пункта, а в ближайшее время ожидается его очередное падение. Аналитики отмечают, что инфляция оказала негативное влияние на покупательские способности населения, а высокие цены на электричество тянут Германию в длительную рецессию. Гражданам Германии приходится тратить больше денег на газ, нефть и электроэнергию, а всё это не вызывает оптимизма у ведущих аналитиков.
Украинский конфликт оказал негативное влияние на цепочки поставок, которые начали разрушаться ещё во время пандемии коронавируса. Часто возникает дефицит ключевых сырьевых материалов, поскольку Германия закупала у РФ и Украины много продукции. Ну а дефицит привёл к приостановке производства на предприятиях и уменьшению предложения на рынке. На сегодняшний день 77% компаний в Германии сообщают о проблемах с цепочками поставок. Эти проблемы также начинают снижать привлекательность Германии как места для ведения бизнеса, а уровень банкротств среди предпринимателей продолжает расти. Например, в 2023 году уже 13 993 компании подали заявление о банкротстве. По сравнению с предыдущим годом, в августе 2023 года количество банкротств увеличилось на 13.,8%, а в июле – даже на 23.8%. Главный экономист Кильского института мировой экономики констатирует, что в ближайшие годы многие предприятия не смогут выжить, а давление на бизнес продолжит расти. Сильнее всего страдает автомобильная промышленность. Высокие цены на энергию и проблемы с цепочками поставок также ударяют по строительной сфере и розничной торговле. Экономические показатели свидетельствуют о том, что Германия стоит перед серьёзными вызовами, а улучшение ситуации в ближайшем будущем не предвидится. Экономика продолжит справляться с последствиями украинского конфликта и глобальной неопределённости. Восстановление займёт время, прежде чем страна сможет вернуться на траекторию стабильного роста.
Но куда опаснее для властей реакция на происходящее со стороны рядовых немцев. Похоже, даже Шольц начал прислушиваться к мнению большинства. Издание сообщает Der Tagesspiegel провело опрос, выяснив, что 55% граждан согласны с решением Шольца отказать Украине в поставке ракет Taurus. Напомним, в начале октября, после продолжительных консультаций и проверок, Шольц принял решение не поставлять Киеву высокоточное вооружение с дальностью стрельбы в 500 километров. Это решение было обосновано реальными опасениями более глубокого втягивания Германии в конфликт. Берлин опасается, что украинские вооружённые силы могут использовать ракеты для атак на объекты в глубине российской территории, а это вызовет международный резонанс и поставит Германию в сложное положение.