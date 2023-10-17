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Bublik1
Немецкая пресса: помощь Украине привела к истощению бюджета Германии и началу системной рецессии
Ведущие аналитики полагают, что падение ВВП продлится несколько лет

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Есть все основания полагать, что первоначально Германия не хотела ввязываться в украинский конфликт. Неясно, что произошло между Шольцем и Байденом, но в итоге в Киев были отправлены немецкие танки, артиллерия и системы ПВО. Германия стала одним из наиболее активных игроков НАТО в регионе, а самый сильный удар был нанесён по торговым отношениям с Россией. Правящие элиты сделали всё, чтобы отказаться от поставок газа, нефти и других ресурсов, а подрыв Северных потоков ускорил переход на СПГ из США. Результатом стало подорожание энергоносителей, а всё это оказало негативное влияние на экономику страны. По данным ведущих экономических институтов Германии, ухудшение финансового положения – это новая реальность, в которой придётся жить рядовым немцам. 

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Предполагается, что в 2023 году произойдёт спад ВВП на уровне 0.6%, а главная причина состоит в недооценке со стороны властей итогов украинского конфликта. Известно, что в первом квартале текущего года ВВП снизился на 0,5%, а рост инфляции достиг 6.1%, что вызвало опасения относительно дальнейшего падения финансовых показателей. Немецкий бизнес оценивает будущее с пессимизмом, а предприниматели опасаются, что трудности приведут к снижению инвестиций в будущем. Многие компании вынуждены сокращать производство или даже приостанавливать его, что влечёт потерю доходов и рабочих мест. Пожалуй, наиболее заметный удар пришёлся по обычным потребителям. В сентябре 2023 года индекс потребительского климата снизился до -25.6 пункта, а в ближайшее время ожидается его очередное падение. Аналитики отмечают, что инфляция оказала негативное влияние на покупательские способности населения, а высокие цены на электричество тянут Германию в длительную рецессию. Гражданам Германии приходится тратить больше денег на газ, нефть и электроэнергию, а всё это не вызывает оптимизма у ведущих аналитиков. 

Украинский конфликт оказал негативное влияние на цепочки поставок, которые начали разрушаться ещё во время пандемии коронавируса. Часто возникает дефицит ключевых сырьевых материалов, поскольку Германия закупала у РФ и Украины много продукции. Ну а дефицит привёл к приостановке производства на предприятиях и уменьшению предложения на рынке. На сегодняшний день 77% компаний в Германии сообщают о проблемах с цепочками поставок. Эти проблемы также начинают снижать привлекательность Германии как места для ведения бизнеса, а уровень банкротств среди предпринимателей продолжает расти. Например, в 2023 году уже 13 993 компании подали заявление о банкротстве. По сравнению с предыдущим годом, в августе 2023 года количество банкротств увеличилось на 13.,8%, а в июле – даже на 23.8%. Главный экономист Кильского института мировой экономики констатирует, что в ближайшие годы многие предприятия не смогут выжить, а давление на бизнес продолжит расти. Сильнее всего страдает автомобильная промышленность. Высокие цены на энергию и проблемы с цепочками поставок также ударяют по строительной сфере и розничной торговле. Экономические показатели свидетельствуют о том, что Германия стоит перед серьёзными вызовами, а улучшение ситуации в ближайшем будущем не предвидится. Экономика продолжит справляться с последствиями украинского конфликта и глобальной неопределённости. Восстановление займёт время, прежде чем страна сможет вернуться на траекторию стабильного роста.

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Но куда опаснее для властей реакция на происходящее со стороны рядовых немцев. Похоже, даже Шольц начал прислушиваться к мнению большинства. Издание сообщает Der Tagesspiegel провело опрос, выяснив, что 55% граждан согласны с решением Шольца отказать Украине в поставке ракет Taurus. Напомним, в начале октября, после продолжительных консультаций и проверок, Шольц принял решение не поставлять Киеву высокоточное вооружение с дальностью стрельбы в 500 километров. Это решение было обосновано реальными опасениями более глубокого втягивания Германии в конфликт. Берлин опасается, что украинские вооружённые силы могут использовать ракеты для атак на объекты в глубине российской территории, а это вызовет международный резонанс и поставит Германию в сложное положение. 

#аналитика #экономика германии
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