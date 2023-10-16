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Bublik1
«Дисней» заигралась в инклюзивность – почему студия разучилась делать семейные мультфильмы для детей
Вместо этого руководство студии ориентируется на модную повестку, продвигая нетрадиционные ценности

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Аналитики отмечают, что фильмы и игровая мультипликация всегда были инструментом пропаганды. За те 100 лет, что данная индустрия уже существует, попытки использовать фабрику грёз для достижения тех или иных целей совершали политики и многие представители правящих элит. Несмотря на это влияние политики по большей части было скрыто от глаз зрителей и угадывалось в полутонах, на что обращали внимание эксперты. Похоже, времена меняются, ведь уже несколько лет мы видим кардинальные изменения, свидетелями которых становятся не только взрослые, но и дети. К примеру, если вы смотрели в последние годы популярные американские сериалы, то могли заметить, что почти в каждом есть герой с нетрадиционной ориентацией. Но если ещё 5 лет назад эта информация подавалась в качестве дополнения, то сегодня такие герои находят себе пару, а иногда отношения становятся чуть ли не главной романтической линией в фильме. 

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В результате зрители начинают полагать, что всё это в порядке нормы, а влияние подобных сцен на умы детей и подростков может иметь необратимые последствия. Именно поэтому голливудская студия «Дисней» встала у руля изменений, а руководство её заявляет о намерении создавать ещё больше картин с небинарными персонажами. Пожалуй, всё началось с экранизации мультфильма «Красавица и чудовище» в 2017 году. Это была не та сказка, которую ожидали увидеть родители, ведь один из персонажей не скрывает своей нетрадиционной ориентации, а сцена с поцелуем стала гордостью режиссёра картины. В том же 2017 году Дисней представил мультипликационное шоу для детей под названием «Doc McStuffins», в котором действия разворачиваются в чрезвычайной ситуации, а семейная пара лесбиянок учит маленьких зрителей основам безопасности. В 2021 году «Дисней», совместно с «Пиксар», выпустил мультфильм «Выход» о гее, скрывающем свою личную жизнь от родителей. Фильм «Базз Лайтер» (2022 год) был запрещён на Ближнем Востоке из-за сцен с поцелуями между героинями. Недовольство общественности вызвал мультфильм «Странный мир» (2022 год), который был переполнен «прогрессивной повесткой». Это и сильные женщины, не очень сильные мужчины, мальчик, влюблённый в другого мальчика, и разнообразное многонациональное население на территории, отгороженной от остального мира. 

В мультфильме «Элементарно» (2023 год) был представлен первый небинарный персонаж, который вообще не считает себя представителем определённого пола. В римейке классической сказки «Русалочка» (2023 год) роль Ариэль была исполнена темнокожей певицей Холли Бэйли, что шло в разрез с восприятием этого персонажа в головах миллионов людей по всему миру. Фильм ждал оглушительный провал, а годом ранее студия «Дисней» вызвала недовольство зрителей, изменив расу другой канонической героини. В римейке «Пиноккио» роль феи-крёстной исполнила лысая темнокожая актриса Синтия Эриво, в то время как в оригинальной версии фея была светлокожей блондинкой. В результате фильм получил «Золотую малину» за худший римейк. Что любопытно, несмотря на негативные отзывы и кассовые провалы, «Дисней» продолжает следовать прогрессивному курсу. Например, в фильме «Белоснежка» (выйдет в ближайшее время) главную героиню сыграет смуглая латиноамериканка Рейчел Зеглер. Такое решение вызвало массу критики, при этом роль мачехи отдали Галь Гадот.

В целом положение становится всё более тревожным. Например, на пике активности движения «Black Lives Matter», стриминговый сервис «Диснея» добавил предупреждающую информацию к классическим мультфильмам «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы», «Леди и Бродяга» и «Книга джунглей». Утверждалось, что в картинах можно встретить устаревшие культурные стереотипы, а родителям рекомендовалось обращать внимание детей на некоторые спорные моменты. При этом студия даже поменяла рейтинг мультфильмов, подняв ворастную планку некоторых из них выше 7+. Активисты нашли в мультфильме «Дамбо» элементы «блэкфейса», а в «Котах-аристократах» критиков возмутило карикатурное изображение восточноазиатских народов. Питера Пэна обвинили в нетолерантном отношении к коренным американцам, а многие ведущие эксперты и вовсе призывали убрать некоторые сцены из уже вышедших мультфильмов. 

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Пресса полагает, что в будущем «Дисней» может вернуться к традиционным ценностям. Прежде всего эксперимент с игрой в толерантность явно провалился в экономическом плане. Как следствие этим летом студия уволила директора по расовому разнообразию Латондру Ньютон. Дама была поборником инклюзивных изменений и ответственна за большую часть спорных сцен в популярных сериалах и мультфильмах. Не исключено, что только деньги заставят «Дисней» вернуться к основам, продолжая последовательно отстаивать семейный ценности, а не прогрессивную повестку. 

#аналитика #интересное #«дисней»
Источник: ria.ru
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