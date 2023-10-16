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Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись

В большинстве случаев можно обойтись твердотельным накопителем, но иногда обычный жёсткий диск позволяет очень хорошо сэкономить
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Ещё несколько лет назад казалось, что дни жёстких дисков сочтены. Эксперты уверяли, что уже совсем скоро производители твердотельных накопителей догонят и перегонят старые HDD не только по скоростным показателям, но и по цене. Вот только с тех пор стал популярен стандарт PCIe 4.0, а многие современные компьютеры оснащены ещё более продвинутым интерфейсом PCIe 5.0. В итоге скорость SSD превышает 14 000 МБ/с, но всё это совершенно не имеет никакого значения в реальных задачах. Оказалось, что для решения большинства задач даже больше, чем достаточно PCIe 3.0, ведь разработчики программного обеспечения не научились использовать потенциал твердотельных накопителей. 

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Не будем так глубоко копать, ведь суть информации ясна: в продаже есть дорогие продукты, никакой пользы от которых решительно нет. Мало того, разработчики и вовсе игнорируют данные ранее обещания, ведь сегодня 1 Гб на жёстком диске обходится намного дешевле, чем аналогичный объём на твердотельном накопителе. Получается, что в каждом конкретном случае нужно делать выбор сознательно, ну а мы сегодня разберёмся, когда вам может потребоваться HDD, а в каких случаях проще обойтись SSD. 

Начнём с самых простых сценариев. Итак, вы купили новый компьютер или решили немного усилить уже существующий. Скорее всего, у вас есть интерфейс PCIe 3.0, а значит можно побаловать себя достаточно неплохим твердотельным накопителем. Вы удивитесь, но самое популярное решение – это Samsung 970 EVO Plus ёмкостью 1 Тб. В российской рознице подобные накопители разбирают достаточно быстро, а скоростные показатели позволяют получать максимальную скорость при копировании файлов. Переходы между уровнями в играх и загрузка дополнительных частей карты происходит моментально, а в целом владелец подобного решения точно не будет чувствовать нехватку скорости. Повторимся, что можно и быстрее, но смысла от этого нет никакого. 

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Поскольку мы с вами привыкли думать головой, то давайте рассмотрим несколько более оптимальных решений. К примеру, если у вас старая материнская плата, в которой нет интерфейса М.2, то можно присмотреться к твердотельному накопителю Patriot P210. Скорость здесь намного ниже, чем у более современных решений, но зато вы можете записать целых 2 Тб информации. С некоторыми компромиссами вполне неплохо, а особенно поражает ценовая политика бренда. Смотрите, за 9 тысяч рублей вы получаете целых 2 Тб, тогда как Samsung предлагает вам за ту же сумму в 2 раза меньше. Если немного доплатить, можно купить скоростной ADATA Legend 700 с теми же 2 Тб памяти. Как мы могли догадаться, скорость здесь ниже, чем у Samsung, но соотношение цены и объёма может оказаться решающим фактором. Ну или обратите внимание на продукцию Apacer. Здесь всё в полном порядке, ведь скорость достигает 3500 МБ/с в чтении, время наработки на отказ равно 1.8 миллиона часов, а ресурс перезаписи в 2 раза выше, чем предлагает Samsung. Одним словом, очень интересное предложение для любого кошелька. 

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Вообще, выбирать разные накопители можно бесконечно долго, но мы с вами перейдём к жёстким дискам. Согласно статистике, одним из самых популярных решений на рынке в данном сегменте считается WD Caviar Blue объёмом 1 Тб. По поводу этого продукта сказать ничего плохого мы не можем, но и чего-то хорошего придумать сложно. Обычный HDD, который не блещет количеством памяти и создан для нетребовательных пользователей. Именно поэтому сразу перейдём к более ёмкому решению на 4 Гб. WD Blue подойдёт для тех, кто привык не ограничивать себя, записывая любимые сериалы, фильмы и игры. Вы можете годами ничего не удалять, а 4 Тб хватит для бытовых нужд. Неплохо, ведь вы платите столько же денег, как за 2 Тб SSD, но самые выгодные предложения на рынке жёстких дисков ждут тех, кто готов заплатить немного больше. 

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Компромиссным решением может стать накопитель WD Ultrastar DC HC330 ёмкостью 10 Тб. Это очень серьёзная заявка, ведь с таким объёмом можно хранить любимые сериалы бесконечно долго. Кто-то пытается создать целую коллекцию видео, но мы полагаем, что в этом случае лучше остановиться на более ёмком Seagate Exos X16. 16 Тб хватит на все случаи жизни, ведь в обычных условиях закачать столько информации на диск будет очень сложно. Ваш интернет-провайдер будет сильно удивлён, если вы начнёте круглыми сутками скачивать из сети фильмы и другие файлы. По большей части подобные объёмы в обычной жизни неприменимы, но иногда требуются тем, кто работает с файловыми архивами или обрабатывает видео в 8К. 

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Если ваши потребности не включают в себя накопитель большого объёма, а фильмы вы удаляете после просмотра, то можно остановиться на SSD ёмкостью 2 Тб. В случае, если у вас возникнет острая нехватка свободного места, делайте выбор сознательно. Помните, что жёсткий диск объёмом 16 Гб намного выгоднее, чем аналогичный накопитель на 10 Гб. Покупка HDD на 4 Гб сильно проигрывает с точки зрения стоимости 1 Гб, но это всё ваш личный выбор. Покупайте жёсткие диски, когда вам это действительно нужно. Всё дело в то, что обычные фильмы не требуют скоростных накопителей, а вот игры лучше себя чувствуют на SSD. Мало того, появляются игры, которые и вовсе не заработают на жёстком диске, а в будущем количество подобных тайтлов будет расти. Видеокарты и процессоры становятся всё быстрее, а в итоге HDD уже давно не считаются актуальными. Давайте определимся: для игр вы выбираете твердотельный накопитель, для программ без SSD не обойтись, ну а фильмы и музыку смело записывайте на жёсткие диски. Это экономно и разумно.

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