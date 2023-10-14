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Bublik1
В Париже нашествие клопов – гостей олимпиады 2024 ждут паразиты в отелях, стадионах и автобусах
Эпидемиологи полагают, что проблема может перерасти в настоящую глобальную пандемию

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Всего через 9 месяцев Париж должен принять Олимпийские игры. Власти Франции возлагают на мероприятие большие планы и инвестируют в проведение спортивных состязаний значительные суммы. Проведён целый ряд работ по строительству и реконструкции различных сооружений, но пока эксперты заявляют, что страна не готова к тому, чтобы принять лучших спортсменов со всей планеты. И дело даже не в том, что уровень подготовки хромает. На самом деле здесь всё в штатном режиме, если не считать клопов, ставших настоящей проблемой Парижа. Согласно информации местных журналистов, французы сильно опасаются, что проблема с клопами может ухудшиться из-за предстоящей олимпиады. Поскольку в страну прибудут сотни тысяч и даже миллионы туристов, а высокая антисанитария даже в более благоприятных условиях способна вызывать определённые сложности. 

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Проблема стала настолько актуальной, что местные жители пишут о ней в социальных сетях и рассказывают на ток-шоу. Власти столицы провели экстренное совещание, осознавая, что через девять месяцев город ожидают Олимпийские игры. Будут привлечены ведущие эксперты, биологи и эпидемиологи, а некоторые специалисты уже решили поделиться своим мнением относительно сложившейся проблемы. Отмечается, что популяция клопов стала расти массово, поскольку эффективные сильнодействующие инсектициды были запрещены из-за их потенциально вредного воздействия на здоровье парижан. В добавок, клопы развили устойчивость к менее агрессивным химическим средствам, а положение усугубило возвращение туристов после пандемии.

Один из экспертов по борьбе с вредителями заявил, что массовое размножение клопов во Франции наблюдается уже более десяти лет. Оказывается, популяция клопов удваивается каждые пять лет, а происходящее называется тревожным явлением, активно обсуждаемым в СМИ. Власти сильно озабочены происходящим, но отменять запрет на использование сильнодействующих средств против паразитов пока не готовы. Журналисты отмечают, что рядовые парижане встревожены, ведь клопы были обнаружены даже в общественном транспорте, включая поезда. Для выявления паразитов привлекают даже служебных собак, а премьер-министр Франции Элизабет Борн потребовала принять соответствующие меры. По её словам, наличие клопов может превратить дом в настоящий кошмар для его обитателей. Средства для борьбы с насекомыми слишком дороги, а в данном случае нужно объединить усилия, ведь в одиночку ни один житель Парижа сделать ничего не может. 

Очевидно, что если власти столицы ничего не придумают, то гостей Олимпийских игр ждёт масса неприятных сюрпризов. Мало того, есть реальные опасения, согласно которым популяция клопов только вырастет из-за нашествия туристов, а после поклонники спорта увезут паразитов в другие страны. Это может привести к новым массовым эпидемиям, а проблему уже изучают в ВОЗ. Пока ни у кого нет идей, как избавиться от парижских клопов. 

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#интересное #клопы в париже
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