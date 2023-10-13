В России появится ГОСТ для традиционных спиртных напитков

Многие страны имеют свои традиционные спиртные напитки. Кто-то предпочитает высокую крепость, другие привыкли к лёгкости, а некоторых интересует разнообразие. Существуют необычные ликёры и наливки, которые отличаются довольно странным набором компонентов. В магазинах можно встретить настойки на заспиртованных растениях и даже животных, что должно придавать особый вкус и нравится гурманам. При этом некоторые напитки получают высокую популярность за рубежом, тогда как другие так и остаются региональными. Как бы там ни было, но современные реалии требуют выработки единых стандартов, включающих в себя пояснения относительно консистенции, способа приготовления и используемых для этого компонентов. Предполагается, что таким образом удастся прийти к единообразию и в целом повысить качество продукта. Именно так решено поступить в России, где с 1 января 2024 года вступит в силу новый ГОСТ под названием «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия».

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Под новый стандарт подпадают целый ряд русских традиционных напитков, таких как самогон, сухарничек, хреновуха, берёзовка, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковка искристая. Информацию подтвердили представители пресс-службы Росстандарта, поделившиеся некоторыми деталями. Например, представители ведомства подчеркнули, что пересмотр ГОСТа проводился с целью расширения ассортимента русских традиционных напитков, производимых на натуральном сырье, а также для разработки соответствующих технических требований. Ведущие эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии, на основе которого был разработан этот стандарт, отметили, что внедрение единого регламента будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой продукции, сохранению традиционных видов напитков и решению проблемы импортозамещения.

Новая редакция стандарта предусматривает возможность использования в качестве основного сырья как этилового ректификованного спирта, так и зерновых дистиллятов или их смесей. Это изменение позволит разнообразить ассортимент напитков, включая те, которые производятся на основе зерновых дистиллятов. Последние становятся все более популярными, а значит самое время разработать единые технические условия для приведения российского рынка к высоким стандартам. Отдельно отмечается, что в новой редакции ГОСТа уточнены термины и технические требования для всех групп напитков. Директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подчеркнул, что в настоящее время Россия уделяет большое внимание внутреннему рынку. По его словам, в стране стремительно развивается внутренний туризм, а значит популярность традиционных спиртных напитков будет только расти.

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Отметим, что в большинстве европейских стран существуют жёсткие требования к производству спиртных изделий. В случае нарушения регламента производителей ждут огромные штрафы, а любое отступление от регламента сурово наказывается.