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Bublik1
Рубль начал укрепляться на фоне решения Путина обязать экспортёров вернуть в Россию доллары и евро
Аналитики полагают, что такое решение позитивно скажется на курсе рубля, поскольку в последние месяцы национальная валюта была сильно недооценена

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Когда курс доллара ушёл выше 70 рублей, аналитики пеняли на иностранные компании. Якобы, именно эти ребята во всём виноваты, ведь крупный бизнес уходит с российского рынка и продаёт свои активы местным предпринимателям. Поскольку требуются значительные средства, то отечественные бизнесмены нуждаются в большом количестве валюты, что и приводит к падению курса рубля. Время шло, а национальная валюта продолжила дешеветь. Аналитики писали, что на этот раз проблема в потолке цен на нефть, ведь российская казна получает меньшую выручку за чёрное золото по сравнению с 2022 годом. Вот только в какой-то момент нефть начала дорожать, потолок цен был преодолён, а курс рубля продолжил снижаться. Буквально вчера финансовые эксперты заявили, что на этот раз причина в крупных экспортёрах. Оказывается, вместо того, чтобы переводить долларовую выручку на российские счета, эти ребята предпочитают удерживать деньги в иностранных банках. Мнения экспертов на этот счёт разделились, ну а сегодня стало известно о попытке властей решить данную проблему. 

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Как стало известно, президент России подписал указ о неотложной продаже иностранной валюты, получаемой российскими экспортёрами в рамках внешнеторговых контрактов. Решение было принято в целях стабилизации курса национальной валюты, а сама мера вступает в силу в момент подписания указа и будет действовать ровно 6 месяцев. Указ затрагивает предприятия из топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной индустрии, а также сельского хозяйства. Конкретные объёмы и сроки будут установлены правительством, а контроль поручено осуществлять уполномоченным представителям Росфинмониторинга, отвечающих за мониторинг и соблюдение валютных регулирований. Что любопытно, на фоне подписания указа, курс российского рубля заметно укрепился. Сегодня национальная валюта торговалась по курсу 96.455 рубля, что на 3.745 рубля ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии. Это самое низкое значение с 27 сентября, когда доллар стоил 96.2 рубля. Евро также упал до 102.6 рубля, что на 3.9 рубля ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией и соответствует минимуму с 29 сентября. 

По мнению первого вице-премьера России, введённые меры помогут снизить возможности для валютных спекуляций. Андрей Белоусов отмечает, что обязательства по продаже иностранной выручки не должны создавать дополнительные проблемы для честных участников рынка. Некоторые эксперты считают, что рубль может укрепиться после этой меры. В частности, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов уверен, что ситуация с ослаблением рубля была неудовлетворительной, поскольку происходящее не было обусловлено экономическими факторами. Согласно его мнению, решение президента о продаже иностранной выручки экспортёрами является правильным шагом. Несмотря на позитивную реакцию рынка, некоторые аналитики считают, что положительный эффект может быть временным. Экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов указывает на то, что пока неясно, каким образом компании, у которых значительная часть экспортной выручки в рублях, будут участвовать в этом механизме. 

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В данном случае важно понимать, что общественности неизвестно, в какой валюте получают выручку российские монополисты и крупные компании. Несомненно, часть средств поступает в национальных валютах (китайский юань и индийская рупия), но довольно значительные деньги содержатся на иностранных счетах в евро и долларах, а всё это действительно может стабилизировать курс рубля. К слову, в 2024 году средневзвешенный курс рубля должен составить 90-к-1, а значит в какой-то момент национальная валюта может торговаться как выше, так и ниже указанной границы. 

#аналитика #финансы #рубль
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