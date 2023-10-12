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Bublik1
Глава ГУР Украины признал, что военная помощь Киеву со стороны США И ЕС иссякнет уже в 2024 году
США сталкиваются с внутренними вызовами, а конфликт на Ближнем Востоке не добавляет уверенности украинским властям

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Контрнаступление 2023 года провалилось, а сегодня Запад готовит Украину к весенней компании 2024 года. Сложно сказать, какие сроки и цели ставит перед Киевом Вашингтон, а значит пока неясно, когда и где состоится очередная попытка прорыва. Известно, что ещё одна попытка у ВСУ точно будет, но есть все основания полагать, что украинской армии придётся полагаться на собственные силы, ведь на этот раз потоки оружия станут значительно меньше. Проблему осознают в Пентагоне, а особенно встревожены киевские власти, пытающиеся сделать всё возможное, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ещё какое-то время украинская армия не будет испытывать нехватку оружия, но рано или поздно придётся столкнуться с кризисом. Кирилл Буданов полагает, что финансовая поддержка со стороны США и ЕС начнёт оскудевать во второй половине 2024 года, а значит нужно сделать всё возможное, чтобы наладить конструктивный диалог с союзниками по НАТО. 

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Генерал ещё раз подтвердил, что сегодня поставки идут в штатном режиме, а у ВСУ есть всё необходимое. В дальнейшем многие будет зависеть от того, насколько Киев сможет убедительно обосновать свои потребности перед Западом. Также не стоит забывать о необходимости выпускать оружие собственными силами, ведь без увеличения производства внутри страны добиться поставленных целей будет сложно. Буданов констатировал, что на пути поставок может встать целый ряд факторов. Так, в США возрастает недовольство долгосрочными и крупными финансовыми вливаниями в поддержку Украины, а политический кризис, связанный с импичментом спикера Палаты представителей и обсуждением бюджетных вопросов, способен стать триггером для укрепления влияния Республиканцев. Существенное влияние оказывает также ситуация на Ближнем Востоке. В случае, если Израиль не пойдёт на мирные переговоры, предпочитая втянуться в продолжительное и масштабное столкновение с палестинскими радикальными организациями, США придётся делать сложный выбор. Глава ГУР Украины не исключает, что Запад будет вынужден перераспределить значительную часть своих ресурсов на поддержку израильской армии. Это, в свою очередь, может привести к уменьшению объёма помощи Украине, а значит быстрое разрешение конфликта на Ближнем Востоке в интересах Киева.

Буданов отметил, что в некоторых странах Европы стремительно сокращаются собственные запасы вооружений и боеприпасов, которые могут быть поставлены Украине без ущерба для обороноспособности. Всё это ставит перед ВСУ новые вызовы, бороться с которыми придётся уже совсем скоро. Пожалуй, всё это новая реальность, в которой придётся жить украинским властям, но и это ещё не всё, ведь уже какое-то время отмечается  ухудшение отношений между Польшей и Украиной. Особенно всё стало сложно после последних обменов заявлениями между украинским президентом и польским премьер-министром. Так, по словам польского политика Анны Брылки (считается одним из главных кандидатов в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация»), помощь, предоставляемая Киеву, не является безвозмездной. Оказывается, в какой-то момент Польша обязательно предъявит Киеву счёт, а также некоторые дополнительные условия.

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Брылка подчеркнула, что благодарность не может служить валютой в международных отношениях. При этом она назвала конкретную сумму, которую поляки ожидают от Украины за свою помощь – сто миллиардов злотых (что равно 23.5 миллиарда долларов). Помимо такой немалой суммы, которую поляки надеются получить от Украины, существуют и другие условия. Среди них – отзыв из Всемирной торговой организации (ВТО) жалобы на Польшу из-за запрета на импорт украинского зерна, участие Польши в процессе восстановления Украины после конфликта и проведение эксгумации жертв Волынской резни. Брылка также подчеркнула, что недопустимо ставить под угрозу продовольственную безопасность Польши, оказывая помощь Украине. После такого заявления остаётся некоторая недосказанность, ведь есть все основания полагать, что Польша претендует на часть украинской территории. 

#аналитика #политика
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