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Bublik1
Майнинг Биткоина идёт ко дну – Bitmain снижает зарплаты, поскольку устройства ASIC никому не нужны
Майнинг не приносит былой прибыли, а производители железа вынуждены продавать оборудование за бесценок, поскольку спрос сильно снизился

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Нет никаких сомнений, что делать прогнозы – это как самая простая, так и самая неблагодарная работа. Если вам повезёт, и ваши глубокомысленные предсказания станут реальностью, то можно рассчитывать на признание в экспертном сообществе и популярность среди обывателей. Нужно обязательно написать книгу, а после давать весьма туманные прогнозы, ни один из которых вас ни к чему не обязывает. В целом же, предсказать положение на рынке ценных бумаг и многие другие финансовые моменты очень сложно, ведь всегда есть фактор неожиданности. Простой пример, в 2021 году казалось, что эра Биткоина будет длиться вечно. Эксперты рассказывали нам о том, что уже совсем скоро первая криптовалюта подорожает до 100 тысяч долларов за 1 одну монетку, а после начнёт стремительно расти в цене, пока за 1 ВТС не будут давать 1 миллион долларов. Прогнозов было множество, но в итоге уже полтора года дела у цифровых активов идут крайне плохо. 

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Битокоину удалось немного отыграть падение, но выйти за пределы 30 тысяч долларов цифровое золото оказалось не способно, тогда как большая часть остальных криптовалют и вовсе ушла ниже самых пессимистичных прогнозов. Монеты, которые добывались на видеокартах, влачат жалкое существование, а майнеры предпочитают отдавать свои мощности в аренду дата-центрам. Те в свою очередь используют видеокарты для обучения ИИ, что позволяет фермерам получать низкий, но стабильный доход, с трудом окупающий электричество. Крупные компании инвестировали в криптовалюты сотни миллионов долларов, а некоторые поставили слишком много. При этом во время подсчётов многие исходили из того, что за 1 Биткоин будут давать хотя бы 60 тысяч долларов, тогда как реальность оказалась не такой радужной. Как стало известно, ко дну идёт даже такой монстр, как компания Bitmain. Напомним, речь идёт о ведущем производителе специализированных майнинговых устройств (ASIC) для криптовалют, а причина плохих новостей кроется в финансовых проблемах, с которыми компания столкнулась в начале 2023 года. 

Инсайдеры отмечают, что положение настолько критическое, что руководство решило пожертвовать сотрудниками, пытаясь остаться на плаву. По данным Yahoo Finance, задержка в выплате зарплат на данный момент ощущается незначительно, а работники пока не заметили отсутствия заработанных ими средств за сентябрь 2023 года. Вот только для такого гиганта, как Bitmain, происходящее может обернуться полной катастрофой, поскольку рынок криптовалют растёт слишком медленно, а значит цены на оборудование низкие, что не окупает вложенных инвестиций. Для решения насущных трудностей было решено отменить все виды бонусов и поощрений для сотрудников. В дополнение к этому, руководство Bitmain уже сообщило о планах сократить заработные платы на 50%. Ну а для понимания проблемы отметим, что Bitmain была основана в 2013 году, но быстро завоевала звание ведущего производителя оборудования для майнинга. На пике популярности, продукция Bitmain занимала около 70% мирового рынка. Что любопытно, снижение прибыли – только одна из проблем, с которыми столкнулась Bitmain. В частности, компанию оштрафовали в Китае, где ей пришлось заплатить штраф в размере 3.6 миллиона долларов. В Поднебесной Bitmain обвинили в налоговых нарушениях, хотя вина пока и не была доказана. 

В итоге Bitmain даже отказалась от своего плана провести IPO и выпустить акции на рынок. Официальных объяснений не поступило, но примерно в то же время возникли конфликты между основателями компании. Известно, что конфликт Джиханом Ву и Микри Чжаном был разрешён, а в результате Ву ушёл с поста председателя совета директоров, а также снял с себя обязанности генерального директора. Он также продал свою долю Чжану за 600 миллионов долларов. Что касается IPO, Bitmain планировала его провести до конца 2022 года и даже намеревалась привлечь 5 миллиардов долларов. Скорее всего, Bitmain всё же избежит разорения и удержится на плаву. Что до прогнозов, то есть все основания предполагать, что к концу 2024 года Биткоин подорожает как минимум до 70 тысяч долларов. Не исключено, что первая криптовалюта повторит ралли 2021 года, но мы с вами помним, что давать прогнозы слишком самонадеянно. 

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Пока же мелкие майнеры покидают рынок, продавая своё оборудование, а крупные компании, специализирующиеся на майнинге криптовалют, сталкиваются с финансовыми трудностями. Спрос на графические карты, майнинговые фермы и ASIC значительно снизился, что привело к нормализации цен на видеокарты, а значит продавать продукцию с наценкой не получается. Всё это нарушает красивый бизнес-план, который придумало руководство Bitmain. Мало того, компания вынуждена следовать рыночным трендам. Например, для того, чтобы поддержать продажи на высоком уровне, компания вынуждена была снизить цены на свои устройства. Например, один из самых быстрых ASIC на рынке S19 Pro за год подешевел как минимум на 40%, но это ещё не конец.

#криптовалюты #биткоин #bitmain
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