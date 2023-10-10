Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Huawei уличили в нарушении санкций против РФ – компания активно расширяет свой штат по всей стране
Huawei нанимает специалистов, которые были уволены другими компаниями в рамках антироссийских санкций

реклама

За последние полтора года большая часть крупных иностранных компаний покинула российский рынок. Многие не спешат окончательно закрывать за собой дверь, поскольку надеются вернуться после снятия санкций. Именно поэтому Samsung и Apple смотрят сквозь пальцы на параллельный импорт собственной продукции на рынок РФ, а похожую позицию занимает множество других компаний. При этом многие корпорации активно делают вид, что старательно придерживаются санкций, вот только реальные действия говорят о противоположном. По данным журналистов Forbes, интересную позицию занимает компания Huawei. Всё дело в том, что китайцы ранее объявили о полной поддержке санкций, но вместо этого только усиливают своё присутствие. Оказывается, Huawei не только не собирается сворачивать свою деятельность в России, но и тайно расширяет количество сотрудников.

реклама

Так, за последние три с половиной года Huawei увеличила штат сотрудников своего Российского исследовательского института (Russian Research Institute, RRI) на 67%, где сегодня работает около 2500 человек. Из них 1000 человек территориально находятся в Москве, а остальные в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. Кроме того, Huawei открыла новые исследовательские офисы в Казани и Томске, а также планирует расширить свою деятельность в Екатеринбурге и Ереване. Forbes ссылается на достоверные источники и уверяет, что российский институт Huawei стал самым большим после китайского. На заметку, в США у Huawei был исследовательский центр на 5000 человек, но компания закрыла его в ответ на американские санкции. В дополнение к расширению своего персонала, Huawei активно вкладывает средства в партнёрские программы с российскими университетами, а ежегодные инвестиции оцениваются в сотни миллионов долларов.

Напомним, согласно официальным заявлениям, Huawei начала уменьшать свою активность в России уже в 2022 году. Компания перешла к сокращению импорта своей продукции, перестала поставлять базовые станции российским операторам связи и приближалась к окончательному уходу с российского рынка. В настоящее время на отечественном рынке достаточно продукции Huawei, но проследить её происхождение проблематично, а значит часть может быть поставлена в рамках параллельного импорта. В Forbes полагают, что в настоящее время Huawei интересует Россию в первую очередь как в источник опытных и высококвалифицированных специалистов. За последние несколько десятилетий многие зарубежные компании, такие как IBM, Samsung, Nokia, Siemens, Nvidia, Dell и другие открыли в России свои центры для научно-исследовательских работ, но в рамках санкционной политики вынуждены были провести релокацию сотрудников или уничтожить плоды многолетней работы. 

Ну а поскольку значительная часть специалистов не согласилась уехать за рубеж, то Huawei воспользовалась тем, что на рынке есть высококвалифицированные кадры, активно переманивая сотрудников других иностранных компаний. Forbes сообщает, что Huawei успешно вербует бывших сотрудников Siemens и Deutsche Bank, а также других специалистов. Помимо персонала, Huawei активно сотрудничает с российскими вузами, что позволяет компании получать доступ к передовым технологиям и перспективным специалистам. Расходы Huawei на сотрудничество с российскими университетами составляют сотни миллионов долларов, а общие инвестиции в исследования и разработки в России превышают 1 миллиард ежегодно. Эксперты отмечают, что российские специалисты обладают высоким профессионализмом и мультидисциплинарными знаниями, что делает их востребованными на мировой арене. 

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Очевидно, что действия Huawei не могли остаться незамеченными для российских властей. По данным Forbes, агрессивная политика по набору персонала, переманивание руководителей команд и ключевых исследователей оказали разрушительное воздействие на отрасль информационных технологий. Уже какое-то время Huawei проводит набор персонала и размещала вакансии на крупнейших российских сайтах по поиску работы. Например, только на сайте HeadHunter за первые полгода 2022 года компания разместила более 810 вакансий, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году. В настоящее время активность Huawei на российских сайтах с объявлениями о вакансиях упала до нуля. Теперь для поиска специалистов компания использует запрещённые и заблокированные иностранные ресурсы. Например, были обнаружены объявления о вакансиях на личных страницах представителей Huawei в социальной сети LinkedIn, которая также заблокирована в России. Не исключено, что отказ Huawei от использования российских ресурсов для поиска персонала связан с обеспокоенностью властей России. Напомним, что в России наблюдается дефицит специалистов в области информационных технологий, а аналитики полагают, что стране не хватает около 1 миллиона экспертов в этой сфере. 

#huawei #санкции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Одобрен патент на микроскоп для мобильного телефона Huawei с анализатором бактерий
Volvo отключила российских автовладельцев от ПО
Al Bawaba: Палестинцы смогли скрыть свою атаку благодаря использованию смартфонов Huawei
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
12
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
10
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
8
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
+
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
6
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1
США направят авианосную группу для помощи Израилю
4
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
5
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
На фоне отказа от DDR4 в процессорах Intel и AMD темпы перехода на DDR5 будут расти
5
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Конгрессмен США Тейлор-Грин: ХАМАС мог получить оружие благодаря Киеву
+

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
52
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
31
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
61
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
62
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:19
"Я тебе факты" Я не знаю, про какие факты ты всё пишешь, может по-украински это слово имеет другое значение, но то что ты постишь не является фактом. Вот определение факта - "Действительное, вполне р...
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
Truth Seeker
15:14
У меня нет цели обелить кого то или оправдать в отличие от тебя, я привожу лишь факты.
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
wild cat
15:14
К сожалению России, Китай уже на том уровне технологий, когда Россия с воплем радости получает крошки Китайских технологий.
В Вашингтоне опасаются новых бесшумных китайских лодок тип "096", построенных по технологии РФ
Ben Zona
15:13
Ты тоже имеешь право нести херню. Но тебе это вряд ли зачтется.
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
Truth Seeker
15:13
Я тебе факты привожу, а ты про уход от темы разговора. Причём это новости с региональных сайтов, где жёсткая модерация и разного рода фейки не публикуют. Если ты живёшь в РФ, то должен это понимать. В...
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
Эрик Карапетян
15:09
А еще кто там вообще-то влез? Президент Колумбии — одной из высокоразвитых и культурно обогащенных стран.
Президент Колумбии сравнил Израиль с нацистской Германией
Лев корл
15:05
Запустить их роем и пущай летають годами вокруг США, чтобы как только так и сразу)))) Хороводом, во!
Депутат Спиридонов: радиус действия — главное преимущество ракеты Буревестник
Genry
15:02
Автор не сочиняй хе.... фигню. "Дымовые гранатомёты" - правильно "мортирки", предназначены не для скрытия, а для постановки коротко-временной дымовой завесы (сильно привлекает внимание), которая сби...
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
gotreksson
15:00
Вы крайне наивны, всё работает намного сложнее.
США в первом полугодии закупили в России 416 т урана - больше в два раза чем в 2022 году
OgoGoLog
14:59
Всё логичнее, чем твои виляния и уходы от темы разговора. И всё убедительнее, чем твои потуги.
Лукашенко: Запад стремится ухудшить отношения между Россией и Белоруссией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем