Huawei нанимает специалистов, которые были уволены другими компаниями в рамках антироссийских санкций

За последние полтора года большая часть крупных иностранных компаний покинула российский рынок. Многие не спешат окончательно закрывать за собой дверь, поскольку надеются вернуться после снятия санкций. Именно поэтому Samsung и Apple смотрят сквозь пальцы на параллельный импорт собственной продукции на рынок РФ, а похожую позицию занимает множество других компаний. При этом многие корпорации активно делают вид, что старательно придерживаются санкций, вот только реальные действия говорят о противоположном. По данным журналистов Forbes, интересную позицию занимает компания Huawei. Всё дело в том, что китайцы ранее объявили о полной поддержке санкций, но вместо этого только усиливают своё присутствие. Оказывается, Huawei не только не собирается сворачивать свою деятельность в России, но и тайно расширяет количество сотрудников.

реклама

Так, за последние три с половиной года Huawei увеличила штат сотрудников своего Российского исследовательского института (Russian Research Institute, RRI) на 67%, где сегодня работает около 2500 человек. Из них 1000 человек территориально находятся в Москве, а остальные в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. Кроме того, Huawei открыла новые исследовательские офисы в Казани и Томске, а также планирует расширить свою деятельность в Екатеринбурге и Ереване. Forbes ссылается на достоверные источники и уверяет, что российский институт Huawei стал самым большим после китайского. На заметку, в США у Huawei был исследовательский центр на 5000 человек, но компания закрыла его в ответ на американские санкции. В дополнение к расширению своего персонала, Huawei активно вкладывает средства в партнёрские программы с российскими университетами, а ежегодные инвестиции оцениваются в сотни миллионов долларов.

Напомним, согласно официальным заявлениям, Huawei начала уменьшать свою активность в России уже в 2022 году. Компания перешла к сокращению импорта своей продукции, перестала поставлять базовые станции российским операторам связи и приближалась к окончательному уходу с российского рынка. В настоящее время на отечественном рынке достаточно продукции Huawei, но проследить её происхождение проблематично, а значит часть может быть поставлена в рамках параллельного импорта. В Forbes полагают, что в настоящее время Huawei интересует Россию в первую очередь как в источник опытных и высококвалифицированных специалистов. За последние несколько десятилетий многие зарубежные компании, такие как IBM, Samsung, Nokia, Siemens, Nvidia, Dell и другие открыли в России свои центры для научно-исследовательских работ, но в рамках санкционной политики вынуждены были провести релокацию сотрудников или уничтожить плоды многолетней работы.

Ну а поскольку значительная часть специалистов не согласилась уехать за рубеж, то Huawei воспользовалась тем, что на рынке есть высококвалифицированные кадры, активно переманивая сотрудников других иностранных компаний. Forbes сообщает, что Huawei успешно вербует бывших сотрудников Siemens и Deutsche Bank, а также других специалистов. Помимо персонала, Huawei активно сотрудничает с российскими вузами, что позволяет компании получать доступ к передовым технологиям и перспективным специалистам. Расходы Huawei на сотрудничество с российскими университетами составляют сотни миллионов долларов, а общие инвестиции в исследования и разработки в России превышают 1 миллиард ежегодно. Эксперты отмечают, что российские специалисты обладают высоким профессионализмом и мультидисциплинарными знаниями, что делает их востребованными на мировой арене.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Очевидно, что действия Huawei не могли остаться незамеченными для российских властей. По данным Forbes, агрессивная политика по набору персонала, переманивание руководителей команд и ключевых исследователей оказали разрушительное воздействие на отрасль информационных технологий. Уже какое-то время Huawei проводит набор персонала и размещала вакансии на крупнейших российских сайтах по поиску работы. Например, только на сайте HeadHunter за первые полгода 2022 года компания разместила более 810 вакансий, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году. В настоящее время активность Huawei на российских сайтах с объявлениями о вакансиях упала до нуля. Теперь для поиска специалистов компания использует запрещённые и заблокированные иностранные ресурсы. Например, были обнаружены объявления о вакансиях на личных страницах представителей Huawei в социальной сети LinkedIn, которая также заблокирована в России. Не исключено, что отказ Huawei от использования российских ресурсов для поиска персонала связан с обеспокоенностью властей России. Напомним, что в России наблюдается дефицит специалистов в области информационных технологий, а аналитики полагают, что стране не хватает около 1 миллиона экспертов в этой сфере.