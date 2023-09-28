Американская компания попала под перекрёстный огонь и терпит убытки

Торговая война между США и Китаем не заканчивается, а обе стороны терпят убытки. Американские власти делают всё возможное, чтобы замедлить развитие полупроводниковой отрасли Поднебесной, получая взаимный обмен ударами. Подобные действия грозят нарушить поставки целого ряда компонентов для производства электроники по всему миру и уже привели к вполне ожидаемым результатам. Как стало известно, один из самых крупных участников рынка памяти – американская компания Micron, продемонстрировала убытки, о чём стало известно в ходе очередного подведения квартальных итогов. Согласно информации The Register, подобное произошло после того, как Китай предпринял целый ряд жёстких ограничений.

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Согласно финансовому отчёту Micron за четвёртый квартал 2023 года (завершился 1 сентября 2023 года), компания столкнулась с уменьшением выручки в 1.7 раза по сравнению с предыдущим годом (вместо 6.64 миллиарда долларов – 4.01 миллиарда долларов). Но это валовые доходы, тогда как впервые за многие годы Micron зафиксировала убыток в размере 1.43 миллиарда долларов. Напомним, за отчётный период 2022 года американская компания смогла заработать чистыми 1.49 миллиарда долларов, а указанные выше цифры свидетельствуют о масштабном кризисе. Скорректированный убыток на акцию Micron составил 1.07 доллара, в то время как годом ранее компания зарабатывала 1.45 на акцию. Как уже было сказано выше, США стремятся ослабить информационно-технологическую индустрию Китая, ну а китайские власти не остаются в долгу. К примеру, в августе власти Поднебесной остановили поставки галлия и германия, что уже вызвало серьёзное беспокойство у европейских и американских аналитиков. Оказывается, металлы нужны не только для производства полупроводников, но и участвуют в создании военной техники. В итоге существует реальная опасность провалить программу наращивания военного потенциала многих стран НАТО.

Что до Micron, то американская компания попала под перекрёстный огонь. Власти США давно оказывают давление на китайские компании, ну а запрет использования продукции Micron в критической информационной инфраструктуре Китая привёл к резкому падению доходов. Аналитики отмечают, что такой шаг был не совсем выгоден для Китая, так как местные компании пока не могут обеспечить достаточные объёмы производства памяти. В результате главные конкуренты Китая на рынке памяти, такие как корейские SK Hynix и Samsung, заняли пустующую нишу. Похоже, главная цель всё же была достигнута, поскольку позициям Micron на китайском рынке был нанесён ощутимый урон. Гендиректор американской компании заявил, что решение китайских властей сильно повлияло на продажи на внутреннем рынке Поднебесной. При этом Санджай Мехротра смотрит в будущее с оптимизмом. Так, Micron опубликовала положительный прогноз на первый квартал финансового года 2024, который закончится 1 января 2024 года. Аналитики Micron ожидают, что выручка в этот период составит около 4.4 миллиарда долларов, а скорректированный убыток на акцию составит не выше 1.07 доллара на акцию.

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Что любопытно, руководство Micron связывает часть своих финансовых проблем с сокращением рынка смартфонов и компьютеров, но надеется на восстановление доли в 2024 году. Это может помочь увеличить доходы в будущем, но пока реакция инвесторов на плохие финансовые показатели оказалась негативной, ведь акции Micron упали на 3.6% на торгах 27 сентября 2023 года. Не стоит забывать, что с начала 2023 года стоимость акций компании выросла на 36%, поэтому пока всё не так уж и плохо, ведь Micron имеет значительный ресурс выживания и способна справится с временными трудностями.