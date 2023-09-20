Прежде всего нужно понять, что собой представляет Merkava Barak и тянет ли танк на пятое поколение

Долгие годы гонка вооружений находилась в спящем состоянии. Даже тогда в строй вводились новые разработки, но сегодня попытки превзойти потенциального противника заметны невооружённым взглядом. Особенно интересные события происходят в мире танков, где разворачивается настоящее ралли. Так, у Германии есть KF51 Panther, но немцы при поддержке нескольких партнёров из других европейских государств хотят создать на базе этой и без того мощной машины ещё более продвинутую версию следующего поколения. Российская Т-14 «Армата» всё никак не пойдёт в серию, а недавно и вовсе было решено танк доработать с учётом опыта СВО. Это неплохо, но радоваться особо нечему, ведь массовое производство танка так и не началось. У Южной Кореи есть K2 Black Panther, который может и не тянет на звание ОБТ следующего поколения, но выглядит очень внушительно. Ну а американцы решили не тратить деньги на разработки, сосредоточив усилия на глубокой модернизации Abrams. Модификация получит название M1E3 и сможет демонстрировать ещё более внушительные характеристики. На самом деле список не окончательный, но для понимания общей картины его будет достаточно.

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Не сидят без дела и в Израиле. Министерство обороны показало новый боевой танк Merkava Barak, производители которого называет его одним из немногих представителей пятого поколения. Вообще, с этими поколениями не всё так просто, поэтому данную тему разберём в одном из следующих материалов. Согласно официальному сообщению военного ведомства, первые экземпляры танка уже выпускаются серийно и были поставлены в 52-й бронетанковый батальон 401-й бригады. Разработка длилась пять лет, а сегодня в стране есть полностью налаженное производство. Отмечается, что Танк Barak стал результатом коллективных усилий нескольких израильских оборонных компаний, включая Elbit Systems, Rafael и Elta (дочернюю компанию Israel Aerospace Industries). Боевая машина оснащена продвинутыми сенсорами, обеспечивающими выявление целей и интегрированными в систему обмена разведывательной информацией в режиме реального времени с другими воинскими подразделениями. Такую технологию называют революционной, поскольку она даёт обширную картину на поле боя, о чём с гордостью заявляют представители ЦАХАЛа (так называется армия Израиля).

При этом нужно понимать, что речь не идёт о танке, который создан с нуля, ведь Merkava Barak представляет собой дальнейшее усовершенствование модели Merkava IV. Внутри интегрированы технологии в области бронезащиты и цифровой борьбы, а с точки зрения конструктивных особенностей, новый танк очень похож на своего предшественника. Например, местоположение водителя находится слева в корпусе, башня находится сзади, а двигатель – спереди. Экипаж состоит из 4 членов: водитель, командир, наводчик и заряжающий. Что до огневой мощи, то Merkava Barak сохраняет тот же набор вооружения, что и Merkava IV: 120-мм гладкоствольную пушку от Israel Military Industries, способную поражать цели на расстоянии до 4 километров, а также управляемые боеприпасы. Есть 7.62-мм спаренный пулемёт и ещё один 7.62-мм пулемёт, установленный на правой стороне башни, а также 60-мм миномёт.

Одной из наиболее интересных особенностей танка называется его высокотехнологичный шлем IronVision, разработанный компанией Elbit Systems. Он обеспечивает командиру танка обзор в 360 градусов поля боя и работает при поддержке искусственного интеллекта, занимающегося цифровой маркировкой целей. Якобы, это позволит наводиться на противника быстрее и поражать танки и другие бронированные единицы намного эффективнее. Merkava Barak оборудован усовершенствованной системой противоракетной обороны Windbreaker, разработанной компанией Rafael. Эта система обнаруживает приближающиеся противотанковые ракеты и заставляет их взрываться на безопасном расстоянии от танка. Огневая мощь также улучшена благодаря системе управления огнём, разработанной Elbit, что позволяет проводить точные атаки как на стационарных, так и на подвижных целях вне зависимости от времени суток и видимости.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант подчеркнул, что презентация танка Barak приурочена к символической дате – 50-летию «войны Судного дня» 1973 года. Он заявил, что новый танк представляет большой шаг вперёд и гарантирует рост боевого потенциала бронетанковых войск страны и будет обеспечивать преимущество ЦАХАЛа как в обороне, так и при нападении.

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