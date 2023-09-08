Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
Предполагается, что первые модернизированные машины будут готовы к 2030 году

реклама

Известно, что несколько стран планируют разработать танк четвёртого поколения. В данном случае градация носит условный характер, но суть идёт о постановке на боевое дежурство машины, обладающей не только с высокими тактико-техническими характеристиками, но и способной решать поставленные задачи без участия человека. Первой нечто подобное показала Россия, но Армата пока не пошёл в серию и дорабатывается с учётом опыта СВО. Насколько процесс окажется долгим, пока неясно, но попытки создать танк будущего предпринимают и другие государства. При этом все они имеют некоторые признаки танка 4-го поколения, но не дотягивают до высокой оценки. Например, у Южной Кореи есть K2 Black Panther, а в 2022 году Германия представила KF51 Panther. Обе машины весьма перспективные, но Европа ощущает необходимость создания ещё более продвинутой машины. 

реклама

Похоже, в США решили пойти другим путём. Известно, что американцы считают свой Abrams самым лучшим танком на планете, но ещё недавно это же утверждали и британские эксперты, указывающие на то, что за 30 лет ни один Challenger 2 не был подбит. Скорее всего, после участия в наступательной операции ВСУ янки перестанут рассказывать всеми миру свои мантры, ну а пока там приняли решение об «агрессивной» модернизации. По данным издания Breaking Defense, ссылающегося на представителей военного ведомства, после получения обновлённой боевой и защитной части машина окажется настолько мощной и современной, что это позволит эксплуатировать её как минимум несколько десятилетий. 

Новая модификация получит название M1E3 и окажется легче предыдущих моделей. Точные характеристики не представлены, поскольку в распоряжении Пентагона ещё нет даже рабочего прототипа, а всё сводится к компьютерным симуляциям и фантазиям в головах инженеров. Разработчики уверяют, что не только сделают Abrams легче, но и в значительной степени увеличат выживаемость машины. Якобы, благодаря этому танк сможет подходить к противнику на близкое расстояние, оставаясь доминирующей силой на полях сражений будущего. Патриотичное заявление сделал бригадный генерал Джеффри Норман, который поставлен на руководящий пост и отвечает за модернизацию основного боевого танка США. 

Журналисты отмечают, что Пентагон тесно сотрудничает с компанией General Dynamics, а изначально планировалось разработать M1A2 SEP v4. Проще говоря, модернизация должна была быть косметической, но в итоге принято решение пересмотреть основные движущие части, включая системы наведения, бронирования и многое другое. Ожидается, что первая партия танков поступит в армию только в 2030 году. Эксперты полагают, что обозначение «Е» в названии танка M1E3 Abrams указывает на то, что речь идёт о принципиально новой разработке, а не о незначительных изменениях. Как уже было сказано выше, подробностей пока нет, поэтому придётся запастись терпением. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #танки #abrams #m1e3
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
Правительство Германии очень хочет, но пока не может передать Украине крылатые ракеты Taurus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
7
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
10
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
1
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
WhatsApp перестанет работать с октября на Android смартфонах старше версии 5.0
3
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
4
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
17
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
19FortyFive: танки Abrams могут стать такой же жертвой, как и Challenger 2
2
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
5
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
54
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
41
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
51
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
12
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
13

Сейчас обсуждают

Alex-IT
11:09
Ты у Шешы системник отжал? То-то я смотрю он писать перестал.
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Alex-IT
11:08
И что вам отвечают?
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Alex-IT
11:07
После этого они могут обидеться и названивать с десятков номеров чисто из мести...
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Alex-IT
11:04
Согласен, сейчас большинство смартфонов уже с 2 симками идут.
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Alex-IT
11:03
Им сложнее всего, тут вы правы.
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Alex-IT
11:03
Это точно подметили, у мошенников телефоны часто странных регионов.
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Сергей Миляев
11:02
КТО УБРАЛ ИХ ?
Правительство Германии очень хочет, но пока не может передать Украине крылатые ракеты Taurus
Alex-IT
11:02
Будем знать, спасибо за дополнение. А что же тогда делать, где тогда не сливают?
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Alex-IT
11:00
Это вам везет, другим они и пишут и звонят.
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Alex-IT
10:59
Самые удобные Ватсап и Телега на мой взгляд.
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем