Предполагается, что первые модернизированные машины будут готовы к 2030 году

Известно, что несколько стран планируют разработать танк четвёртого поколения. В данном случае градация носит условный характер, но суть идёт о постановке на боевое дежурство машины, обладающей не только с высокими тактико-техническими характеристиками, но и способной решать поставленные задачи без участия человека. Первой нечто подобное показала Россия, но Армата пока не пошёл в серию и дорабатывается с учётом опыта СВО. Насколько процесс окажется долгим, пока неясно, но попытки создать танк будущего предпринимают и другие государства. При этом все они имеют некоторые признаки танка 4-го поколения, но не дотягивают до высокой оценки. Например, у Южной Кореи есть K2 Black Panther, а в 2022 году Германия представила KF51 Panther. Обе машины весьма перспективные, но Европа ощущает необходимость создания ещё более продвинутой машины.

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Похоже, в США решили пойти другим путём. Известно, что американцы считают свой Abrams самым лучшим танком на планете, но ещё недавно это же утверждали и британские эксперты, указывающие на то, что за 30 лет ни один Challenger 2 не был подбит. Скорее всего, после участия в наступательной операции ВСУ янки перестанут рассказывать всеми миру свои мантры, ну а пока там приняли решение об «агрессивной» модернизации. По данным издания Breaking Defense, ссылающегося на представителей военного ведомства, после получения обновлённой боевой и защитной части машина окажется настолько мощной и современной, что это позволит эксплуатировать её как минимум несколько десятилетий.

Новая модификация получит название M1E3 и окажется легче предыдущих моделей. Точные характеристики не представлены, поскольку в распоряжении Пентагона ещё нет даже рабочего прототипа, а всё сводится к компьютерным симуляциям и фантазиям в головах инженеров. Разработчики уверяют, что не только сделают Abrams легче, но и в значительной степени увеличат выживаемость машины. Якобы, благодаря этому танк сможет подходить к противнику на близкое расстояние, оставаясь доминирующей силой на полях сражений будущего. Патриотичное заявление сделал бригадный генерал Джеффри Норман, который поставлен на руководящий пост и отвечает за модернизацию основного боевого танка США.

Журналисты отмечают, что Пентагон тесно сотрудничает с компанией General Dynamics, а изначально планировалось разработать M1A2 SEP v4. Проще говоря, модернизация должна была быть косметической, но в итоге принято решение пересмотреть основные движущие части, включая системы наведения, бронирования и многое другое. Ожидается, что первая партия танков поступит в армию только в 2030 году. Эксперты полагают, что обозначение «Е» в названии танка M1E3 Abrams указывает на то, что речь идёт о принципиально новой разработке, а не о незначительных изменениях. Как уже было сказано выше, подробностей пока нет, поэтому придётся запастись терпением.