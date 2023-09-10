Ожидается, что уже в 2024 году первые серийный Т-14 «Армата» перейдут на баланс российской армии

Т-14 «Армата» считается первым танком четвёртого поколения, поскольку обладает уникальными характеристиками, которых даже нет у самых современных аналогов. Например, у Южной Кореи есть довольно перспективный K2 Black Panther, тогда как совсем недавно Германия продемонстрировала KF51 Panther. Немецкая машина обладает высокой защищённостью и мощной пушкой, но даже этого недостаточно для того, чтобы шагнуть в новое поколение. При этом перехваливать российский танк не стоит, поскольку он до сих пор не пошёл в серию и вызывает у независимых аналитиков много вопросов. Очевидно, что есть причины, препятствующие массовому производству, ну а сегодня стало известно, что было решено отправить Т-14 «Армата» на доработку.

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Информацией поделился Виктор Мураховский, ныне главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Эксперт отмечает, что российский танк присутствовал в СВО, где получил реальный опыт применения. Там были выявлены сильные и слабые стороны, после чего внесены коррективы. После получения определённых результатов было принято доработать Т-14 «Армата» и только после этого отправить в серию. Оказывается, на этот раз изменениям подвергнется электронная система. Что конкретно было решено переделать, на сказано, но уже сегодня известно, что после модернизации стартует серийное производство, а поставки начнутся в следующем году. Мураховский полагает, что танк способен оказать существенное влияние на происходящее на передовой, поскольку обладает высоким уровнем бронирования и ударной мощью.

Эксперт напомнил, что на платформе созданы и другие типы техники, включая тяжёлую БМП Т-15 «Барбарис». В Тандеме с танком машина способна демонстрировать впечатляющие результаты, но и это далеко не всё. Так, в бой могут вступить новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16. Они также построены на универсальной гусеничной платформе и способны обеспечивать поддержку и обслуживание БПМ, танков и другой техники. Мураховский напоминает, что в данном случае важно не только качество, но и количество. В настоящее время Т-14 «Армата» слишком мало, а производство должно быть организовано в больших масштабах, что приведёт к снижению себестоимости. Не стоит забывать, что сегодня именно танки остаются самыми надёжными машинами, способными действовать на линии соприкосновения, нанося урон и поддерживая штурмовые группы даже под огнём противника. Кстати, в США приступили к так называемой агрессивной модернизации своего основного боевого танка. Принято решение значительно усилить Abrams, а модификации подвернутся критические механизмы. После этого техника станет прочнее и легче, о чём вы можете почитать по ссылке.