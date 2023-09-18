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Когда обычный пользователь замечает, что игры начинают тормозить, а снижение настроек графики и даже переход на разрешение ниже 1080р не помогает, то приходится думать о покупке видеокарты. Некоторые любители компьютерных игр обращаются на вторичный рынок, другие – покупают новенькую PlayStation 5, тогда как большая часть геймеров идёт в магазин и берёт с полки современный графический чип. Если вы в последнее время интересовались положением на рынке, то могли заметить, что львиную долю (больше 85%) занимает NVIDIA, тогда как у AMD и Intel скромные 15%. При этом синие только совсем недавно вступили в гонку, тогда как дела у красных идут просто отвратительно. Под руководством Лизы Су были созданы конкурентные решения для игрового сегмента и облачных систем, но по непонятной причине оба направления буксуют. Возникает такое ощущение, что AMD вообще не интересуется конкуренцией, поэтому нет ничего удивительного в таком плачевном положении.

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Ну а в итоге нам с вами остаётся только NVIDIA. Фанаты дядюшки Хуанга скажут, что зелёные делают самые лучшие видеокарты на планете, вот только это не так. Почти каждый графический чип имеет значимые недостатки, а эксперты уже давно назвали лучшие и худшие продукты NVIDIA. Сегодня мы с вами проведём краткий анализ по нескольким видеокартам, а также сделаем по каждой краткие выводы. Всё это ещё не значит, что под руководством Дженсена Хуанга делаются плохие видеокарты, но всегда есть нюансы.

Начнём с действующего флагмана. GeForce RTX 4090 можно назвать гимном богатых и знаменитых, поскольку видеокарта стартует с 1600 долларов. Но это в США, тогда как в Европе за близкую к эталонной модели просят порядка 2000 евро. Несмотря на то, что с момента выхода GeForce RTX 4090 прошёл почти год, официальная стоимость так и не снизилась, а инсайдеры уверены в том, что в ближайшие полгода ждать появления ещё одного суперфлагмана не стоит. Как вы уже поняли, AMD никуда не спешит, ну а NVIDIA зарабатывает на решениях для обучения ИИ так много, что может себе позволить удерживать цены бесконечно долго. GeForce RTX 4090 имеет только один недостаток: она слишком дорогая, а значит доступна незначительному количеству геймеров. Для большинства геймеров это звучит как приговор, но это не делает флагман плохим, ведь в данном случае NVIDIA вправе ставить ту цену, которую считает верной.

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Согласитесь, что флагман может быть только один. Даже если такая видеокарта стоит 190 тысяч, то обязательно найдутся те, кто её купят, а вот GeForce RTX 4080 за 132 тысячи выглядит странно. Данный продукт сильно переоценён, ведь прошлое поколения стоило на целых 500 долларов дешевле. При этом вы платите довольно внушительную сумму, но получаете ещё и 16 Гб видеопамяти. Пожалуй, в данном случае намного логичнее смотрелась бы 320-битная шина с 20 Гб памяти, но Джесен Хуанг пожадничал, в итоге высокая здесь только цена. Вообще, GeForce RTX 4080 способна запускать любые игры в 4К на максимальных настройках графики, но каждый раз, когда смотришь на эту видеокарту, то понимаешь, что чего-то ей не хватает.

GeForce RTX 4070 Ti могла бы стать хитом, но и NVIDIA просит за неё 800 долларов, что в российской рознице превращается в 95 тысяч рублей. Согласитесь, что за видеокарту, которая даже не принадлежит к классу флагманов, платить такую значительную сумму как-то не очень хочется. Многие эксперты отмечают, что ценовая политика на рынке пользовательской графики в текущем поколении далека от идеала, тогда как другие уверены, что в краткосрочной перспективе предпосылок для удешевления видеокарт нет. Известно, что GeForce RTX 4070 Ti может запускать все игры в 4К, но здесь вам придётся ощутить компромиссы, ведь с трассировкой лучей будет не так легко, а некоторые студии и вовсе выпускают плохо оптимизированные продукты. В итоге такая дорогая видеокарта на старте может не справляться с новинками 2023 года. Учтите, что здесь вас ждёт всего 12 Гб видеопамяти, что впритык для разрешения 4К.

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А вот GeForce RTX 4070 намного интереснее, ведь стоит на целых 25 тысяч рублей дешевле, но позволяет вам за счёт новых технологий остаться в 4К. Смотрите, здесь всё те же 12 Гб видеопамяти и 192-битная шина, но цена ниже, а при включении DLSS 3.0 можно рассчитывать на доступ ко всем требовательным новинкам с небольшими компромиссами. Кстати, несколько дней назад NVIDIA официально снизила цену на эту видеокарту на 50 долларов, что позволяет купить её за 550 вечнозелёных. Скорее всего, уже через пару недель стоимость GeForce RTX 4070 в российской рознице просядет на 4-5 тысяч рублей, что обязательно порадует конечных покупателей. Пожалуй, это единственная видеокарта в текущей линейке, которая достойна вашего внимания. Дороговато, но очень перспективно.

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На сладкое есть две новинки этого лета, каждая из которых вызывает глубокое разочарование. GeForce RTX 4060 Ti прибавила всего 10% быстродействия по сравнению с прошлым поколением, о чём NVIDIA предпочитает скромно умалчивать, рассказывая о технологии масштабирования и трассировке лучей. Несомненно, всё это прекрасно, но когда вы спустя два с половиной года после релиза одного графического чипа выпускаете точно такой же, то это вызывает вопросы. Ну ладно бы, за GeForce RTX 4060 Ti просили бы на 50 долларов дешевле, но нет, ведь стоит такая видеокарте те же 400 долларов, что и GeForce RTX 3060 Ti в 2020 году. Учтите, что теперь внутри расположена скромная 128-битная шина, поэтому пропускная способность памяти крошечная, а многие эксперты уверяют, что для разрешения 2К такого количества мало. Получается, что вы платите много, но получаете +10% к бусту и ограниченный потенциал в играх. GeForce RTX 4060 ещё хуже, а мы хотим напомнить, что обычно тесты проводят в идеальных условиях. Проще говоря, указанные 10% прироста скорости вы не увидите, ведь у большинства геймеров процессоры далеки от флагманских. Кстати, GeForce RTX 4060 ещё и получила 8 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 3060 предлагала 12 Гб. Цена почти не изменилась, а в требовательных сценах новинка и вовсе может оказаться медленнее. Ну и кому нужна такая видеокарта?

За 28 тысяч есть GeForce RTX 3050. Судя по тестам, сегодня такая видеокарта неплохо справляется с любыми играми в 1080р, но потенциал у неё ограничен, а жизненный цикл критически мал. Увы, но купить и забыть о необходимости обновления системы на 3-4 года уже не получится. Что примечательно, здесь всё те же 8 Гб видеопамяти, которые мы видели в старшем сегменте, ну а быстродействие очень скромное. Чуть дешевле есть GeForce GTX 1660 Super. Видеокарта появилась на рынке в 2019 году, ну а спустя 4 года после старта продаж сильно растеряла свой потенциал. Было время, когда GeForce GTX 1660 Super считалась одной из самых популярных у майнеров, но сегодня она стоит слишком дорого, не предлагает технологии масштабирования и трассировки лучей, а также имеет всего 6 Гб памяти. Во многих сценариях при использовании DLSS 2.0 GeForce RTX 3050 может генерировать до 50% больше кадров в секунду. Помните о нюансах, ведь об этом вам не расскажут в магазине.