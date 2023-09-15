Challenger 2 попал в ловушку и горел целые сутки

Ещё совсем недавно британские власти заявляли о том, что Challenger 2 является самым лучшим танком на планете. Якобы, машина побывала в самых горячих точках, но всегда выходила из боя без заметных повреждений. Это позволило создать вокруг танка своеобразную легенду, которую старательно подпитывали за счёт мнения ангажированных экспертов. В Украину 14 Challenger 2 попали ещё этой весной, но командование ВСУ берегло танки. Только после того, как начали массового гореть немецкие Leopard 2, а техники стало мало, на первую линию начали перебрасывать британские машины. Известно, что было решено в бой Challenger 2 не бросать, а вместо этого их задействовали как передвижные пушки, способные прицельно бить с высокого расстояния. Похоже, даже попытки спрятать танки не помогли.

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По информации советника главы ДНР, российские военнослужащие провели сложную операцию, что и позволило подбить британский танк. Ян Гагин рассказал, что разведка выявила маршруты передвижения Challenger 2 в составе бронегруппы. Танк работал по российским позициям, а вместе с ним передвигалось несколько танков советского производства. Они должны были охранять британца и вступить в бой в случае опасности. Challenger 2 постоянно менял позиции, а в какой-то момент российские разведчики изучили маршрут и решили провести атаку. Охота велась из засады, что позволило уничтожить британский танк при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Напомним, тогда вместе с британцем был уничтожен и советский Т-64, а значит охоту можно назвать успешной.

Гагин уверен, что Challenger 2 не подлежит восстановлению, поскольку после прямого попадания горел целые сутки (вероятно, из-за снарядов с обеднённым ураном). Ну а уничтожение британского танка привело к крушению мифа о легендарной машине и её непробиваемой броне. Похоже, ничего особенного в танке нет, поскольку ПТРК «Корнет» не является самым мощным оружием российской армии. Часто в качестве охотников выступают вертолёты Ка-52. «Аллигатор» терпеливо ждёт подходящего момента, а когда колонна подрывается на минах или выходит из укрытий в лесопосадке, наносит удар при помощи управляемых ракет. За последние три месяца эффективность подобного вооружения уже почувствовали на себе немецкие кошки, а вот британские Challenger 2 больше на передовой не появлялись. Всего за сентябрь было сожжено две таких машины, а после этого танки куда-то исчезли. Не исключено, что в Киев позвонили из Лондона и потребовали убрать Challenger 2 с линии соприкосновения, поскольку два подряд сгоревших танка не добавляют популярности правительству Сунака.

А между тем контрнаступление Украины может завершиться уже совсем скоро. Залужный высказал опасения относительно происходящего на нескольких направлениях. По мнению главкома ВСУ, если не создать прочную линию обороны сегодня, то уже зимой русские могут и сами пойти в наступление. Ну а поскольку украинская армия истощена, то оборонять позиции будет просто некому. Только за 3 месяца в рамках контрнаступления погибло порядка 70 тысяч военнослужащих ВСУ, а за полтора года количество потерь превысило 500 тысяч человек. В прессе пишут, что в Киеве отдали команду беречь технику, а вместо этого отправляют штурмовиков на пикапах прямо на минные поля.