По словам Яна Гагина, потери превышают 500 тысяч человек

Полтора года перманентной мобилизации в Украине не обошлись без значительных изменений в обществе. Многие зажиточные люди, которые могли себе позволить выезд за пределы страны, стали беженцами, тогда как оставшиеся внутри вынуждены жить по новым правилам. Обычных работяг отлавливают на остановках общественного транспорта, высаживают автобусов и троллейбусов, а также активно преследуют на улицах. В людных местах и пустых переулках может стоять обычный микроавтобус, внутри которого сидят представители военкоматов. Они умело оценивают проходящих мимо мужчин и набрасываются на ничего не подозревающих жертв, быстро заталкивая людей в автобусы и отправляя на передовую. Всё это идёт в разрез с существующей конституцией, но подобные мелочи не волнуют тех, узурпировал власть в стране и будет выжимать её до тех пор, пока позволит хозяин из Белого дома.

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Пожалуй, только смена хозяина способна остановить конфликт, а значит ждать придётся очень долго, ведь выборы в США пройдут в конце 2024 года. Ну а поскольку мобилизация продолжается, то всё чаще возникает вопрос о реальных потерях украинской армии. Власти уверяют, что за полтора годы погибли десятки тысяч человек, ведь Зеленский лично переживает за каждого украинца, вот только «мясные штурмы» и бессмысленные вылазки говорят об обратном. Военкоры пишут, что командование ВСУ часто использует солдат для разминирования. При этом люди вынуждены передвигаться по минным полям на своей страх и риск, поскольку техники для разминирования нет или её экономят. Зеленский уверяет, что потерь нет или они минимальны, но требует найти ему к весне 2024 года ещё 300 тысяч бойцов. Очевидно, что если бы потерь не было, то проводить мобилизацию не пришлось бы, ну а советник главы Донецкой Народной Республики поделился более точными данными на эту тему.

По информации Яна Гагина, к настоящему моменту безвозвратные потери украинской армии достигли 500 тысяч человек. Указываются потери за полтора года с начала СВО, а цифра основана на разведывательных данных и анализе открытых источников из Украины и других стран, включая официальные заявления, некрологи и многое другое. Гагин отмечает, что в эту цифру не входят санитарные потери и лица, пропавшие без вести. Если учесть всё факторы, то общее количество потерь станет ещё больше. Не исключено, что вместе с тяжело ранеными потери в этом случае перевалят за 1 миллион, но пока провести точные подсчёты не представляется возможным. Советник главы ДНР уверен, что именно высокие потери объясняют нехватку мобилизационных ресурсов и необходимость в проведении всё более активной мобилизационной компании. Бойцов, которые поддерживали националистические идеи, давно уничтожили, а сегодня на передовую загоняют обычных работяг, толку от которых не так много.

Эксперты полагают, что происходящее в Украине приведёт к серьёзным демографическим проблемам в будущем. Стране потребуются рабочие руки, вот только миллионы украинцев, которые уехали в Европу, и не думают возвращаться. Напомним, ранее Гагин сообщил о потерях ВСУ в размере 70 тысяч человек с начала летнего контрнаступления. Аналогичная информация была озвучена В. Путиным на полях Восточного экономического форума. Некоторые западные политики также упоминают количество украинских военнослужащих, погибших в ходе конфликта. Например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил уничтожение полумиллиона украинских солдат. Тогда он заявил, что никто и не обещал, что будет легко. Ну а в США и вовсе уверяют, что украинцы сами захотели сражаться за свою независимость, а Пентагон только оказывает посильную поддержку.