Высокие потери и ошибки в управлении только увеличивают проблемы, с которыми столкнулись ВСУ

После начала так называемого контрнаступления украинской армии прошло уже 102 дня, но до сих пор украинским войскам не удалось достичь поставленных целей. Российские и зарубежные источники рассказывают об огромных потерях, а в украинской прессе пишут о том, что наступательную операцию могут свернуть уже в конце октября. Аналитики попытались понять, что происходит, называя несколько проблем, которые так и не удалось решить украинскому командованию. Прежде всего предполагается, что главная проблема кроется в неэффективном управлении. В Киеве выбрали так называемые центры притяжения, полагаясь на тактику предыдущих конфликтов. В итоге основные силы были брошены на Работино и Вербовое в Запорожье, а также Старомайорское и Урожайное на Южно-Донецком направлении. Вот только планирование операций не предполагало гибкого плана и в целом не имело альтернативных путей.

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По мере штурма укреплённых населённых пунктов ВСУ потеряли свои наилучшие подразделения и были вынуждены прибегать к стратегическим резервам, часть из которых была переброшена с других направлений, включая Артёмовское. Начиная с 4 июня, ВСУ испытывают стабильно высокие потери, но не имеют достаточного количества обученных резервов для обеспечения численного превосходства. Из-за этого украинской армии приходится оставлять части своих войск на передовой, в том числе с использованием маршевых батальонов. Это означало, что наиболее опытные и хорошо подготовленные военнослужащие постепенно иссякали, а их место занимали неопытные новобранцы. При этом сами бойцы ещё месяц назад работали доставщиками пиццы или разливали кофе с одном из баров в Киеве. Такой подход снизил боеспособность частей, задействованных с начала наступления и привёл к увеличению невосполнимых и санитарных потерь. Например, 47-я отдельная мотострелковая бригада «Магура» теряла от 60 до 70 человек ежедневно, а на данный момент состав этой бригады должен был обновиться минимум дважды.

Текущее наступление ВСУ на Работино – Вербовое и Старомайорское – Урожайное повторяет тактику, использованную при обороне Артёмовска в 2022 году. Подразделения имеют разный уровень опыта и разнородное вооружение. Слабое взаимодействие между ними приводит к неразберихе и случаям обстрелов собственных войск, ну а российская артиллерия, размещённая на высотах, имеет больше возможностей для поражения украинских войск. Для ВСУ также стала проблемой быстрая замена утерянных в боях военнослужащих, особенно специалистов, прошедших обучение в странах НАТО. Недостаток сапёров и постоянное обновление минных полей привело к большим потерям при выдвижении на передовую. В ответ на это, украинское командование перешло к тактике живого разминирования, отправляя мобильные подразделения на небронированной технике прямо на минные поля. Всё это только увеличило потери, а сегодня в ВСУ наблюдается дефицит опытных водителей и операторов техники, что негативно сказывается на скорости наступления. Кадровый состав с опытными водителями снизился на 75-80%, и потеря таких специалистов будет ощущаться ещё долго.

Но и это далеко не все проблемы, ведь сегодня становится очевидно, что многие поставщики оружия, купленное за деньги американского правительства, так и не поступило в ВСУ. По данным Newsweek, правительство Украины приняло решение о возбуждении судебных дел против ряда западных военных фирм, а в центре внимания оказались компании из США и Европы. Все они получили деньги от Вашингтона, фондов ЕС или предоплату из Киева, но не выполнили взятые на себя обязательства. По данным журналистов, шесть иностранных компаний, включая две американские, не выполнили свои контракты полностью или частично, отказались от поставок, но не вернули полученные средства. Ещё две европейские фирмы вообще не поставили товар и не вернули предоплату. Министерство обороны Украины отказалось разглашать названия компаний и информацию о заключённых контрактах, ссылаясь на необходимость защиты конфиденциальных данных в условиях вооружённого конфликта. В Newsweek полагают, что речь может идти о польской Alfa, которая замешана в присвоении себе 9 миллиардов рублей (по курсу на 14 сентября). Отдельно отмечается, что недобросовестных компаний множество, а многие из них не смогли выполнить свои обязательства даже при наличии реальных возможностей и свободного доступа к оружию.