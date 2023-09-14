Эксперты относятся к такой идее скептически

Многие эксперты полагают, что Россия отстала от лидеров полупроводникового рынка на десятилетия и в обозримой перспективе начать производство современных чипов не способна. Даже Китай, инвестирующий в полупроводники 1.4 триллиона долларов, находится в сложном положении, поскольку технологии слишком сложны, а разработать что-то с нуля практически невозможно. Национальная полупроводниковая программа России находится в подвешенном состоянии, поскольку санкции отрезали страну от технологий, а в результате возникают довольно необычные идеи. Как стало известно, через несколько лет в РФ может появиться новый микропроцессор с названием «Эльбрус-Б». Он будет связан с существующей линейкой «Эльбрус» компании МЦСТ только формально, а производство на 100% обеспечится на отечественном оборудовании.

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За проектом стоит Евгений Бабаян, который в настоящее время является советником главы госкорпорации «Ростех» и сыном одного из сооснователей МЦСТ Бориса Бабаяна, о чём рассказали журналисты «Коммерсанта». Для создания процессора потребуются инвестиции в размере 30 миллиардов рублей, а сам Евгений Бабаян активно ищет потенциальных инвесторов, готовых вложить средства в проект. Он представил информацию о данном процессоре на партнёрской конференции, организованной «Ростехом» с целью привлечения инвестиций для различных технических проектов. По данным источников в компании «Ростех», «Эльбрус-Б» является личной инициативой Евгения Бабаяна-младшего, который занимается поиском инвестиций и консультациями с различными участниками рынка, включая «Ростех». Подтверждение таких консультаций было получено от официальных представителей «Ростеха», хотя дополнительных комментариев пока нет. Источник из «Ростеха», знакомый с ситуацией, подчеркнул, что идея кажется привлекательной только на первый взгляд, а найти инвесторов будет нелегко.

Известно, что Евгений Бабаян планирует привлечь 30 миллиардов рублей инвестиций, а разработка продлится 3 года. Процессор станет полностью российской разработкой, но назвать его современным не поворачивается язык, ведь в лучшем случае он сможет выпускаться на базе 65-нм технологического процесса. Напомним, ранее «Эльбрусы» и «Байкалы» производились на мощностях TSMC (16-нм). Но после начала СВО тайваньская компания присоединилась к санкциям против России. Несколько экспертов и представителей российской ИТ-отрасли выразили скептицизм относительно нового проекта Евгения Бабаяна. Они сомневаются в возможности создания с нуля микропроцессора за три года в нынешних условиях, а также высказывают сомнения относительно новой архитектуры будущего процессора. Отмечается, что на сегодняшний день существуют только три основные архитектуры: ARM, x86 и RISC-V, а значит попытка создать что-то новое маловероятна и даже обречена на неудачу. Что касается технологических аспектов проекта, то информация здесь носит ограниченный характер. Один из источников утверждает, что микропроцессор будет способен решать большое количество несвязанных между собой вычислительных задач одновременно, что делает его уникальным на фоне традиционных архитектур. Однако конкретных технических подробностей не было предоставлено.

Кстати, впервые производство процессоров по 65-нм нормам освоила Intel. Это произошло в далёком 2005 году. Сегодня компания способна производить чипы по 10-нм технологическому процессу, тогда как TSMC уже предлагает 3-нм мощности и планирует перейти на 2-нм техпроцесс в 2024 году. Что будет дальше, остаётся только догадываться, поскольку пока даже лидеры полупроводникового рынка не знают, чем заменить кремний, утрачивающий свою стабильность после уменьшения технологических норм ниже одного нанометра. На этом фоне российский проект вызывает улыбку, а многие эксперты предлагают объединиться с Китаем. Там освоили 7-нм техпроцесс, ну а помощь российских специалистов будет нелишняя и позволит намного быстрее догнать TSMS и Samsung.