Под угрозой не только экосистема Европы, но и сельское хозяйство, поскольку данный вид обладает высокой инвазивностью

2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а учёные полагают, что такого горячего августа не было много тысяч лет. Не секрет, что мы находимся на пороге глобального потепления, а остановить процесс при помощи снижения выбросов невозможно. Основную часть углекислого газа и метана генерируют природные источники (например, планктон, вулканические выбросы и многое другое), тогда как человечество остаются наблюдателем и может только приспосабливаться к меняющимся условиям. Некоторые учёные полагают, что в течение нескольких десятилетий произойдут критические события, включающие стремительное затопление целых регионов, но пока у людей есть и другие проблемы.

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Как стало известно, в южной части Италии обнаружены колонии одного из самых опасных инвазивных видов муравьёв на планете. Речь идёт о красных огненных муравьях (Solenopsis invicta), а происходящее напрямую связано с климатическими сюрпризами нашей планеты. Главная проблема состоит в том, что все виды муравьёв, присутствующие на территории Италии, уже давно вписались в природную экосистему, тогда как новички обладают ядовитыми жалами и способны нанести серьёзный вред окружающей среде. У многих местных насекомых нет никакой защиты от захватчиков, поэтому красные муравьи уже готовятся к экспансии Европы. Специалисты отмечают, что кроме нанесения существенного ущерба природе и уничтожения сельскохозяйственных угодий, муравьи способны повредить электрооборудование, включая автомобили и компьютеры.

Красные огненные муравьи считаются одним из самых опасных инвазивных видов и способны быстро формировать суперколонии с несколькими королевами. Они питаются семенами растений и охотятся на беспозвоночных и мелких позвоночных, что приводит к уменьшению численности и разнообразия местных видов растительности и животных. В начале двадцатого века красные огненные муравьи случайно попали в США вместе с грузами из Южной Америки. С тех пор они наносят ущерб экономике страны в размере 6 миллиардов долларов ежегодно. Со временем муравьи попали в Австралию, Новую Зеландию, Китай и Индию, где нанесли урон местной экосистеме и фактически подчинили себе некоторые зоны обитания. Учёные уже обнаружили 88 гнёзд красных огненных муравьёв на небольшой территории размером 4.7 гектара в окрестностях города Сиракузы на острове Сицилия. Анализ ДНК муравьёв указывает на то, что они попали в Италию из Китая или США вместе с какой-то посылкой.

Соседние страны встревожены происходящим, а британская организация по охране природы Buglife призвала правительство запретить импорт почвы из Европейского Союза, так как инвазивные виды муравьёв могут легко проникнуть в страну через растения, выращенные в этой почве. По оценкам учёных, красные огненные муравьи в ближайшем будущем могут завоевать около 7% территории Европы и половину больших городов на континенте, включая Лондон, Париж, Рим и Барселону. Это значит, что нужно как можно скорее выработать меры противодействия, поскольку после того, как насекомые размножатся, сделать будет ничего нельзя. Предлагается начать с Сицилии и других регионов, где захватчики уже были замечены. В пример приводится Австралия, где на избавление от красных огненных муравьёв было потрачено 257 миллионов долларов. Вот только решить проблему окончательно не вышло. Эффективный опыт борьбы есть в Новой Зеландии, где новые гнёзда не находят уже достаточно давно. Но власти страны начали действовать задолго до того, как поголовье выросло до угрожающих масштабов. Учёные отмечают, что не обладают точными сведениями о количестве муравьёв, которые закрепились в Италии. За зиму насекомые могут увеличить поголовье в разы, а после с началом весны выйти наружу, пользуясь глобальным потеплением.