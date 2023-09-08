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Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
Дрон развалился в воздухе, поэтому пришлось добывать его части с риском для жизни

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Согласно официальным данным Министерства обороны Украины, один день боевых действий обходится Киеву в 100 миллионов долларов. Неясно, куда тратится такая значительная сумма денег, ведь в стране постоянно проходят сборы денег на беспилотники и другие нужды ВСУ, что вызывает массу вопросов к властям. Точных подсчётов в прессе нет, но эксперты отмечают, что одной из самых затратных категорий считаются беспилотники. Обе стороны используют сотни дронов в день, выполняя боевые и разведывательные миссии на линии соприкосновения. Российские дроны-камикадзе атакуют различные объекты на территории Украины, тогда как ВСУ регулярно пускают свои летательные аппараты в сторону Москвы и других регионов. 

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Большую часть БПЛА предоставляют союзники, что позволяет не считаться со стоимостью, тогда как отдельные устройства стоят очень дорого. Например, накануне в районе Каховского водохранилища был сбит разведывательный дрон Primoco One. Это аппарат производства Чехии, который создан для гражданских целей, но в силу своих характеристик способен отслеживать перемещение наземных сил потенциального противника и вести трансляцию в реальном времени по защищённому каналу связи. Известно, что беспилотник двигался в направлении города Энергодар, где располагается Запорожская атомная электростанция. Аппарат был обнаружен добровольцами из отряда «Барс-10», а после сбит при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса. Дрон упал на территории водохранилища, где ранее было много воды, но после подрыва Каховской ГЭС местность поросла травой и представляет собой болотистую трясину. 

Бойцы не только сбили дрон, но и решили достать его части. Военнослужащие отметили, что понимали важность своей задачи, ведь российские инженеры захотят изучить аппарат и извлечь из него определённые уроки. Поскольку почва крайне опасна для передвижения и не выдерживает вес человека, то пришлось ползти. Вся миссия заняла четыре попытки, поскольку добраться до цели просто так не получалось. В итоге была проявлена изобретательность, что позволило с помощью верёвок собрать все части, включая двигатель, а после доставить всё это на базу для дальнейшей передачи инженерам. Позднее стало ясно, что сбит беспилотный летательный аппарат Primoco One. Дрон самолётного типа предназначен для выполнения задач разведки и наблюдения был передан Украине ещё в 2019 году. Тогда Киев получил от Люксембурга сразу 6 БПЛА, а журналисты отмечают, что Чехия поставляет подобные беспилотники и другим странам Западной Европы. Экспортная стоимость одного дрона составляет 550 тысяч евро или 57.5 миллиона рублей. Отмечается, что беспилотник будет передан российским военным для изучения слабых и сильных сторон. Не исключено, что это позволить получить доступ к шифрованным сообщениям и вычислить место дислокации оставшихся Primoco One.

Разведывательный дрон имеет размах крыльев 4.85 метра и в длину достигает 3.65 метра. Он весит 150 килограмм и способен поднять до 30 килограмм полезной нагрузки. Теоретически, его можно приспособить для ударов по тем или иным объектам, но на практике такой подход неприемлем, поскольку беспилотник очень дорогой. Primoco One способен достигать крейсерской скорости до 150 км/ч и находиться в полёте 15 часов. Максимальная дальность равна 2000 километров, но это только в том случае, если оператор не планирует возвращать аппарат на базу. Во всех остальных ситуациях для разведывательных миссий радиус не может превышать 800 километров. Дрон поднимается на высоту до 3300 метров и взлетает по типу обычного самолёта, а значит нуждается в полосе длиной 300 метров. На борту находятся навигационные системы стандарта GPS, Glonass, Galileo и Beidou. В штатной комплектации имеется Lidar, но есть возможность заменить камеру на тепловизор и поставить другие технологические средства наблюдения. 

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#украина #сво #всу #военные технологии #беспилотники #primoco one
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