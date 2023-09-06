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Экс министр обороны Украины Резников: один день конфликта обходится стране в 100 миллионов долларов
Бывший министр уверяет, что волонтёры не оказывают существенного влияния на помощь ВСУ

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Американские власти требуют от Зеленского реальной борьбы с коррупцией, указывая на те или иные факты, которые невозможно скрывать. В Украине действует жёсткий контроль за прессой, но отследить все публикации невозможно, а отдельные лица воруют так открыто, что вызывают изжогу даже у команды Байдена. Ну а поскольку с проблемой нужно бороться, то делается это довольно специфически. Так, на роль главного коррупционера был назначен министр обороны Резников. Политик воровал слишком явно, поэтому пошёл под нож. Ну а поскольку речь всё же о друге действующего президента, то наказание оказалось крайне суровым. Так, Резников был сослан в Британию, где вместе с молодой женой сможет спокойно тратить украденные миллиарды.

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4 сентября он официально сложил с себя полномочия, ну а сегодня появилась последнее интервью Резникова, которое он дал на посту министра обороны. Оказывается, один день ведения боевых действий обходится Украине в 100 миллионов долларов. Действующий посол в Британии сообщает, что украинская армия сжигает средства очень быстро, поскольку потребности постоянно растут, а наступательная операция не способствует экономии. В интервью журналисты поинтересовались у политика, почему обычные солдаты рассказывают о недостатке беспилотных летательных аппаратов. Довольно странно, ведь если тратятся такие большие суммы, то почему приобретение дронов постоянно финансируется через благотворительные организации и фонды, деньги в которые перечисляют обычные жители страны? 

Бывший министр обороны заявил, что украинские производители дронов работают на полную мощность, а в итоге есть сразу 30 стандартизированных беспилотных аппаратов. При этом Резников подчеркнул, что только 3% от общего объёма поставок дронов обеспечиваются волонтёрами. Он также призывает задуматься над тем, сколько финансов собирают крупные волонтерские фонды, и сравнить это с затратами государства в размере 100 миллионов долларов в день. Это значит только то, что именно государство взяло на себя полную финансовую нагрузку, тогда как волонтёры вносят небольшой вклад. 

Напомним, в начале августа украинские СМИ опубликовали расследование, в котором говорится, что Минобороны закупило для Вооружённых Сил Украины летние куртки по цене зимних. Документы, доступные журналистам, свидетельствуют о завышенной цене каждой куртки с 29 до 86 долларов. На самом деле это только один инцидент, ведь есть и другие крайне сомнительные дела. Например, недавно выяснилось, что на границе с Украиной буквально растворилось оружия на 9 миллиардов рублей. В деле замешана польская компания Альфа, работающая под крылом того самого Резникова. 

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#украина #сво #всу
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