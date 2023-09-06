У Challenger 2 есть как минусы, так и плюсы

Потерю первого Challenger 2 признали не только в Украине, но и в Британии, где новоиспечённый министр обороны уже успел отказать в поставке ещё одного танка взамен уничтоженного. По мнению аналитиков американского издания The Drive, потеря британского танка окажет негативное влияние на последующие решения европейских властей. Дело в том, что Challenger 2 был первым танком НАТО, который попал в Украину, ну а бесславная гибель имеет прежде всего политическое значение. Российские эксперты полностью согласны с указанным выше мнением и предлагают изучить подробности происходящего. Итак, во вторник был опубликован видеоролик, доказывающий факт уничтожения техники в районе села Работино на запорожском направлении. На кадрах виден повреждённый танк Т-64БВ и горящий Challenger 2. Информацию тут же подтвердил источник в The Guardian.

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Согласно данным российских военкоров, машина уничтожена с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Следует отметить, что Challenger 2 был частью арсенала 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. Следует напомнить, что англичане пообещали передать Украине 28 танков Challenger 2. Эта инициатива была подтверждена в начале года, а в итоге Британия выполнила лишь часть обязательств, поставив 14 машин. Долгое время танки не попадали в кадры военкоров, но позднее появились фотографии, доказывающие опосредованное применение Challenger 2. Оказывается, украинское командование решило использовать технику в качестве дальнобойной артиллерии, а в сети были фотографии, где британский танк оборудован сетками и защитными экранами от дронов-камикадзе.

Напомним, Challenger 2 был разработан и внедрён вооружёнными силами Британии в 1998 году. Машина отличается от большинства современных аналогов наличием нарезного орудия калибра 120-мм, что даёт высокую точность стрельбы, но лишает совместимости с орудиями других танков НАТО. Среди особенностей пушки можно выделить систему раздельного картузного заряжания, снижающую скорострельность, но обеспечивающую безопасное хранение боеприпасов в бронированных контейнерах, окружённых специальной жидкостью, предотвращающей возгорание и детонацию боеприпасов. Эксперты считают, что Challenger 2 является мощным и надёжным танком, но он также имеет свои недостатки и уязвимости.

Что касается слабых мест Challenger 2, эксперты указывают на его уязвимость перед российскими минными полями, которые могут полностью уничтожить танк, воздействуя на днище. Кроме того, российские противотанковые ракетные комплексы и FPV-дроны также могут представлять серьёзную угрозу для Challenger 2. Также стоит отметить, что отсутствие автомата заряжания в Challenger 2 делает его менее эффективным с точки зрения скорострельности по сравнению с российскими танками. Не стоит забывать, что танк имеет вес больше 62 тонн, что делает его медлительным, лишая манёвренности и возможности быстрого отхода с поля боя. При этом у ВСУ ещё и нет поддержки с воздуха, поэтому говорить о прорывах при помощи Challenger 2 можно только условно, поскольку пока ничего подобного украинской армии не удавалось.