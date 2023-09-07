Глава ДНР уверен в том, что танки лишь отсрочат неизбежное

Российские эксперты полагают, что уничтожение Challenger 2 станет знаковым и уже привело к некоторым последствиям. Прежде всего удалось утереть нос британцам, которые явно переоценивали мощь танка. Кроме того, серьёзно задумались и другие страны, планировавшие передать Украине военную технику, а особенно напряглись американцы. Дело в том, что США передаёт ВСУ старые M1A1 Abrams, а к ним урановые снаряды, ну а на фоне потери британского танка, стоит ожидать настоящую охоту за американскими машинами. По мнению врио главы Донецкой Народной Республики, поставки танков Abrams не приведут ни к чему хорошему, поскольку гарантируют обострение конфликта и несут новые потери и разрушения. Денис Пушилин отмечает, что европейские и американские политики не готовы учиться на своём опыте, продолжая поставлять Киеву технику и вооружения.

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Глава ДРН напоминает, что значительная часть военной помощи, которую страны НАТО уже оказали Украине, превратилась в металлолом и была уничтожена в районах проведения специальной военной операции. Очевидно, что такая же судьба ждёт и Abrams, ведь ранее российская армия нашла подход к немецкой, британской и французской технике. Пушилин подчеркнул, что каждый шаг, предпринимаемый властями США, лишь усугубляет конфликт и ведёт к дальнейшей деградации Украины как государства. Глава ДНР напомнил, что совсем недавно Белый дом объявил о передаче нового пакета помощи Украине, включая танки Abrams и боеприпасы для них. По его мнению, американские танки Abrams, поставленные на Украину, также будут уничтожены в зоне СВО, как и другая западная военная техника.

Врио главы ДНР подчеркнул, что появление новой партии западной техники не изменит ситуацию в пользу Украины. В лучшем случае Киев сможет лишь затянуть продолжительность конфликта и увеличить число жертв среди Вооружённых сил Украины и мирного населения. Напомним, 6 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о поставке танков Abrams на Украину. Новый пакет помощи США также содержит боеприпасы для этих танков, включая снаряды с обеднённым ураном. В пакет помощи входят боеприпасы для артиллерии, системы HIMARS, противотанковые системы, системы противовоздушной обороны, а также другое военное оборудование.

Эксперты уверены, что урановые снаряды окажутся бесполезны для украинской армии. Всё дело в том, что подобные боеприпасы хорошо справляются с пробитием бронированных целей, но вынуждают танк подъехать к противнику на расстояние 2 километров. Даже с более дальней дистанции российские бойцы попадали по немецким кошкам, а медлительный M1A1 Abrams станет лёгкой мишенью. Не исключено, что именно поэтому ВСУ так долго не использовали Challenger 2. Кстати, британский танк горел сутки после побития, а специалисты полагают, что виноваты именно урановые снаряды, которые позволили пожару тлеть так долго.