Спрос растёт несмотря на низкий курс национальной валюты

Эксперты отмечают, что последствия коронавируса ещё долго будут заметны в десятках и сотнях отраслях по всему миру. Но особенно значимыми изменения пандемия принесла полупроводниковой отрасли. Продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров резко выросли, а потребители сметали с полок даже неликвид. Спустя год после этого спрос резко обвалился, а аналитики уверены, что в ближайшее время экономическая ситуация не будут благоприятствовать восстановлению покупательской способности. Но если в Европе на продажи оказывает давление только нестабильность в экономике, то в России всё намного сложнее. Прежде всего крупные производители ввели санкции, не желая поставлять телевизоры в Россию. LG и Samsung ушли ещё в 2022, но не препятствуют параллельному импорту.

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Но даже это не всё, ведь за последние полгода курс национальной валюты сильно снизился, что создаёт препятствия для продаж электроники, которая ввозится в страну. Удивительно, вместо того, чтобы перестать закупать телевизоры, жители России начали вести себя более активно, что привело к значительному росту продаж по сравнению с 2022 годом. По информации «М.Видео-Эльдорадо», за период с 1 января по 31 августа 2023 года в России было продано на 40% больше телевизоров, чем за первые восемь месяцев 2022 года. Так, за указанный выше период российские потребители купили 5 миллионов телевизоров, а мнение экспертов о причинах происходящего разделилось. Не исключено, что люди просто хотят сохранить свои сбережения в условиях обесценения национальной валюты. Например, в марте и апреле 2022 года, когда за 1 доллар давали около 120 рублей, схожая ситуация заставила жителей страны активно приобретать технику.

По данным аналитиков «М.Видео-Эльдорадо», происходящее также связано со структурными изменениями на рынке, ведь отечественный сегмент штурмуют новые бренды, предлагающие более выгодные цены. Продукция LG и Samsung присутствует на российских прилавках, но теперь у южнокорейских производителей есть значимые конкуренты. Ещё одной особенностью российского рынка считается высокий интерес покупателей к собственным брендам магазинов и маркетплейсов. Например, у «М.Видео» есть Novex. У «Эльдорадо» неплохо идут продажи бренда Hi. Ozon бьёт рекорды с Hartens, а потребители уже оценили отличное соотношение между ценой, производительностью и функциональными особенностями брендовой техники.

Отмечается, что с начала 2023 года жители РФ немало внимания уделяли телевизорам с диагональю экранов от 45 дюймов и выше. Несмотря на это наиболее востребованными стали модели с диагональю от 32 до 45 дюймов, поскольку именно они предлагают самые выгодные цены на рынке. Что любопытно, потребители перестали интересоваться телевизорами без операционной системы и доступом к интернет-сервисам. Умные телевизоры составили 85% продаж, а это полностью отражает тренд на российском рынке. При этом в «М.Видео-Эльдорадо» этот показатель даже выше и составляет 90%. Растут требования и к качеству картинки. Так, если раньше телевизоры с разрешением 1080р занимали ощутимую долю, то в 2023 году продажи телевизоров с разрешением Ultra HD (4K) увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция связана с доступностью таких моделей в среднем ценовом сегменте, где китайские и отечественные производители предлагают немало интересных моделей.