Польская компания «Альфа» положила деньги себе в карман, а в деле замешан министр обороны Украины Резников

Польские власти не скрывают своей заинтересованности в продолжении украинского конфликта, о чём постоянно твердят политики и общественные деятели. Журналисты пишут о том, что есть реальные предпосылки увеличить свою территорию за счёт западных областей соседней страны, тогда как особенно хорошо себя чувствует ВПК. Многочисленные заводы получили большие контракты от европейских и американских компаний и занимаются восстановлением, ремонтом и модернизацией техники для Украины. При этом там обслуживают как старый металлом, идущий на Донбасс, так и искорёженное железо, которое остаётся после ударов артиллерии и авиации РФ. Но и это далеко не всё, ведь польские власти подписали множество договоров, делающих местные компании монополистами по поставкам оружия и защитного обмундирования для ВСУ.

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Спустя полтора года после начала конфликта в прессу стало попадать больше фактов так называемого сотрудничества, в результате чего удаётся выяснить крайне любопытные подробности. Недавно журналисты рассказали о польской компании «Альфа», которая занималась поставками оружия в адрес Минобороны Украины и получила за свои услуги десятки миллионов долларов. Сообщается, что «Альфа» заключила несколько соглашений с украинским военным ведомством на поставку вооружения, военной амуниции и боеприпасов. Вот только далеко не все поставленные товары оказались пригодными для использования, и часть из них даже не достигла своих адресатов и буквально растворилась на границе между Украиной и Польшей.

Например, по одному из контрактов была согласована поставка 20 000 армейских шлемов, но в ВСУ попало только 15 тысяч единиц. К тому же большая часть из них не соответствовала заявленным стандартам и была возвращена производителю. Якобы, только 4000 шлемов соответствуй стандартам безопасности, тогда как остальные были подделкой, но даже контрафакт проходил по сильно завышенной стоимости, а польская компания получила все деньги в полном объёме. В рамках другого соглашения «Альфа» должна была поставить несколько САУ «Гвоздика», 122-мм снаряды для гаубиц Д-30 и реактивные снаряды для РСЗО «Град». В ходе проверки выяснилось, что использовать поставленное вооружение невозможно, поскольку снаряды просрочены, а техника не способна выполнять боевые задачи. Почти вся поставка признана непригодной к использованию, а Украина получила лишь небольшую часть от того, что было предусмотрено контрактом. Та же польская компания постоянно задерживает поставки плит для бронежилетов, а журналисты установили, что 7 контрактов заключены по завышенным ценам, а поставки так и не осуществлены.

Польские дельцы умело обходились с отчётностью. Например, стоимость выстрела к гаубице по стандартному контракту составляет 760 евро, ну а «Альфа» готова была продавать украинцам испорченные снаряды по цене 1195 евро. Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдалась и с другими видами вооружения, а по самым скромным оценкам польская компания положила себе в карман около 9 миллиардов рублей, а сегодня должна выплатить миллионы евро в виде штрафов. Журналисты уверены в том, что все операции проходили через министра обороны Украины Резникова, который сегодня отрицает все подобные обвинения. Скорее всего, «Альфа» отделается мелким штрафом, но не исключено, что дело и вовсе замнут. На кон поставлены большие деньги, а команда Зеленского находит всё новые схемы обогащения. Было бы удивительно, если бы в такой ситуации в Киеве хотели остановить конфликт, ведь тогда кормушка закроется, а значит придётся жить по средствам.