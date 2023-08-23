Спустя несколько дней ожесточённых боёв 82-я штурмовая дивизия ВСУ так и не смогла взять Работино

На прошлой неделе западная пресса рассказывала о появлении на Запорожском направлении 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ. Журналисты уверяли, что подготовленные бойцы прорвут оборону российской армии, поскольку не только вооружены до зубов, но и имеют хорошую выучку. Уже в понедельник стало ясно, что никаких успехов бойцы ВСУ не имеют. Потери стало скрывать просто невозможно, а в результате украинское командование и вовсе запретило журналистам появляться на линии соприкосновения. Якобы, сделано это было для обеспечения безопасности СМИ, но даже американские издания выразили своё негодование таким развитием событий.

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Вчера в дело вступила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Дама рассказал историю о невероятном героизме украинских солдат и заверила прессу в том, что 82-я бригада контролирует Работино. Якобы, взятие данного населённого пункта позволяет говорить о прохождении первой линии обороны российской армии, а значит успехи ВСУ неоспоримы. По данным российских военкоров, реальное положение в Работино далеко от фантазий украинского командования. Отмечается, что штурмовым группам украинских вооружённых сил не удалось завоевать контроль над Работино. Фактически, украинским военным удалось продвинуться лишь на полпути к середине населённого пункта, поскольку дальше находятся позиции российской армии. Наступление захлебнулось, а сегодня можно констатировать, что силы у штурмовых отрядов подходят к концу. Российские военкоры пишут, что обстановка в Работино остаётся напряжённой, а ВСУ не оставляют попыток двигаться вперёд несмотря на огромные потери в живой силе. Предполагается, что Зеленский отдал приказ взять населённый пункт к 24 августа, аккуратно ко Дню независимости Украины.

На утро среды 23 августа контроль над Работино можно охарактеризовать как 50/50. Российские военкоры констатируют, что ВСУ удалось закрепиться в подвалах центральной части населённого пункта. По местности наносит удары артиллерия, тогда как украинские силы ведут контрбатарейную борьбу со своих рубежей. Если российским войскам удастся простоять ещё несколько дней, то наступательный резерв на этом направлении подойдёт к концу, а ВСУ придётся отступить. В прессе пишут о назревающем конфликте между Зеленским и Залужным. Президент Украины ищет «козла отпущения», на которого можно свалить все беды. На этом фоне особенно любопытно выглядят попытки отдельных украинских патриотов сбросить с себя ответственность за поражение. К примеру, недавно в Киеве заявили, что украинские военнослужащие виновны в своих провалах сами, поскольку пользуются китайскими телефонами и публикуют видео в TikTok. Заявление крайне любопытное, ведь никто пока не замечал, чтобы украинские власти выдавали солдатам смартфоны американского производства за несколько тысяч долларов.