Мнением на эту тему поделилась замминистра обороны Украины Анна Маляр

На прошлой неделе ВСУ возобновили активные боевые действия на Запорожском направлении и бросили в бой 82-ю бригаду, которая ранее считалась резервной и имела на балансе современную технику и подготовленный кадровый состав. По данным российских военкоров, несколько дней военнослужащие украинской армии пытались с большими потерями захватить населённый пункт Работино, но в результате упёрлись в стену и понесли большие потери. Как оказалось, замминистра обороны Украины уже нашла виноватых. По словам Анна Маляр целый ряд зарубежных и местных изданий поделились информацией о перемещении бригады, а в результате бойцы подвергались массированным авиационным налётам по пять в раз в сутки.

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Стоит отметить, что разговоры о том, что 82-я бригада представляет собой последний значимый резерв ВСУ, оснащённый техникой стран НАТО, включая бронемашины и танки, не соответствуют реальности, поскольку в составе украинской армии ещё есть боеспособные подразделения. И всё же бригада действительно могла представлять реальную опасность ну а в Минобороны РФ сообщают, что за несколько дней активной наступательной компании 82-я десантно-штурмовая бригада из состава стратегического резерва ВСУ потеряла больше 80 солдат. Ну а поскольку замминистра Украины прямо обвинили СМИ в провале, то давайте посмотрим, кто же действительно публиковал секретные сведения о передислокации подразделения.

Прежде всего стоит обратиться к Forbes, где обозреватель Дэвид Экс отметил, что данная бригада является последним значимым резервом ВСУ и участвует в операции в районе Работино. Немецкое издание Bild также уделяло внимание этой бригаде, рассматривая её как часть запасного плана украинского руководства. Отмечалось, что силами подготовленных военнослужащих удастся нарастить темпы контратаки. Чуть позднее издание The Intel Drop сообщило, что 82-я бригада потерпела неудачу в операции на Запорожском направлении. Указывалось, что именно там впервые с начала СВО был замечен американский бронетранспортер Stryker. Похоже, никаких секретных сведений указанные выше СМИ не публиковали и лишь констатировали общеизвестные факты. Ну а поскольку украинские власти не могут признать свою вину за происходящее, то продолжают искать виноватых.

Военкоры пишут, что бои за Работино продолжаются. Вчера ВСУ не оставляли попыток взять центр города. При этом не стоит забывать, что населённый пункт располагается в серой зоне, а значит не имеет никакого стратегического значения. Ранее украинская армия уже брала Работино под контроль, но оставила его спустя несколько недель. Причина в том, что в посёлке почти не осталось укрытий. Дома разрушены, а в результате взять Работино проще, чем превратить его в плацдарм для оборонных и наступательных действий. Ну и в Минобороны РФ приводят первые итоги участия 82-й бригады ВСУ в наступательной операции. Сообщается, что кроме потерь в живой силе были уничтожены три единицы боевой пехотной техники, а также четыре транспортных автомобиля. В списке потерь значатся гаубицы FH-70, разработанные Великобританией, а также артиллерийские орудия Д-20 и Д-30. Два артиллерийских орудия M119, произведённых в США и радиолокационная станция AN/TPQ-50.