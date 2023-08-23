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Аналитик ЦРУ: Зеленский снова повздорил с Залужным и хочет обвинить генерала в провале наступления
Напряжение нарастает, а успехов на передовой всё нет

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В прессе время от времени поднимается вопрос о недопонимании между Залужным и Зеленским. Якобы, оба недовольны действиями друг друга, что приводит к сложностям в управлении армией. Какое-то время назад казалось, что главком ВСУ уже мёртв, поскольку Залужный не появлялся на публике несколько месяцев. Тогда журналисты писали о ранении генерала, но некоторые полагают, что одной из причин был затяжной конфликт между президентом и главкомом вооружённых сил.

Похоже, в какой-то момент между сторонами наладилось сотрудничество, поскольку Залужный в последнее время часто появляется на публике и даже даёт интервью. Вот только источники утверждают, что на самом деле всё совсем не так, как пытается показать пресса.

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По данным бывшего оперативного аналитика ЦРУ, разногласия между Зеленским и Залужным становятся всё более заметны. Ларри Миллер уверяет, что пока президент не снял генерала с должности, но очень недоволен незначительными успехами украинской армии. Отмечается, что критика в адрес главкома становится всё более заметна в окружении президента, а основная причина заключается в провале наступательной операции на Запорожском направлении. При этом в прессе пишут, что разногласия имеют под собой все основания. Так, Залужный не видит смысла в агрессивном наступлении, предлагая снизить темпы и больше полагаться на действующие технологии. Зеленскому нужны реальные достижения, поэтому он подгоняет армию вперёд и не считается с потерями. В целом, есть и другие разногласия, касающиеся тактики и стратегии контрнаступления. 

Ларри Миллер напоминает, что ещё совсем недавно журналисты из зарубежных стран и самой Украины имели возможность работать на передовой, передавая свои сообщения из первых рук. С недавнего времени украинские власти ввели ограничения на подобную деятельность. По мнению аналитика, официальная причина блокировки доступа СМИ на линию соприкосновения не имеет ничего общего с заботой о безопасности прессы. На самом деле всё куда проще, ведь ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении, ну а журналисты брали интервью у бойцов на передовой и рассказывали о реальных проблемах украинской армии. Сегодня Зеленскому невыгодна правда, поэтому он под всяческими предлогами пытается скрыть её даже от своих союзников. Сам Ларри Миллер уверен, что президент Украины хочет переложить ответственность за провал летнего контрнаступления на Залужного, получив поддержку общественности за счёт продуманной игры на публике и постоянных выступлений. Ну а поскольку генерал доступа к СМИ не имеет, то его позицию рядовые украинцы не узнают.

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#сво #политика #всу #зеленский #залужный
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