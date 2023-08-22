Ранее британские спецслужбы обвинили высокие кусты в провале украинского контрнаступления

В последнее время аналитики со всех стран и континентов пытаются понять причины провала наступательной операции ВСУ. Кто-то пишет о минных полях, которые просто невозможно пройти. Другие указывают на вертолёты Ка-52, которые легко пробивают самые прочные немецкие танки и щёлкают броневики словно орешки. Российские военкоры пишут о героизме народов РФ, которые сплотились и готовы сражаться за родину, ну а эксперты британской MI-6 и вовсе обвиняют в провалах Украины кусты. Якобы, высокую траву никто не косил годами, а в результате продвижение по такой местности сильно затруднено. Похоже, в Украине нашли ещё одну весомую причину, которая не позволила украинской армии раскрыть весь потенциал. По мнению известного эксперты по кибербезопасности из Украины, во всём виноваты китайцы и приложение TikTok.

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Виталий Якушев посетил один из украинских телеканалов, где наговорил откровенной чепухи. Возникает ощущение, что ему и другим говорящим головам промыли мозги, удалив все зачатки интеллекта и анализа происходящих событий. Итак, аналитик заявил, что любой владелец китайского телефона должен понимать, что китайское правительство за ним следит. Все данные, включая переписку, фотографии и видео тут же попадают в руки коммунистов, где анализируются. Особенно страшна программа TikTok. Якобы, китайские хакеры тщательно отслеживают все ролики, которые делают украинские военнослужащие. После этого информация передаётся непосредственно в Москву, где принимают решения по усилению того или иного направления и нанесения точечных ударов по скоплениям ВСУ. Проще говоря, Китай использует данную платформу для мониторинга местоположения подразделений ВСУ, передавая такую информацию российским структурам. Киберспециалист уверен, что именно из-за такого Киев сталкивается с потерей территорий и оказывается неспособным их вернуть.

Якушев полагает, что военнослужащие сами виноваты в своих проблемах, поскольку продолжают пользоваться китайскими смартфонами, забывая о безопасности во время ведения военных действий. Что любопытно, эксперт забыл сказать, что за многие годы, в США регулярно обвиняли Китай в шпионаже при помощи программного обеспечения, но никогда не предоставили доказательств подобной слежки за обычными гражданами. А вот американские власти уже несколько раз ловили за руку, когда эти ребята следили за Меркель и другими влиятельными европейскими политиками. Похоже, эксперт из Украины не боится, что его данные будут переданы в Пентагон, но сильно переживает, когда дело доходит до Китая. Кстати, сам Якушев забыл добавить, что на любом смартфоне можно изучить трафик за неделю, день и час. Это позволяет понять, сколько данных передаётся в режиме покоя, что напрочь опровергает фантастические теории.

Ну и сама причина существования TikTok и её влияние на ход СВО кажется фантастической. Кстати, на линии соприкосновения нет интернета, поэтому и отправлять ролики украинские военнослужащие не могут, о чём говорят официальные лица в Киеве. Кстати, сегодня в украинской прессе обвинили западную прессу в потере боеспособности 82-й штурмовой бригады. Указывается, что американские и европейские журналисты рассекретили планы ВСУ, что и привело к частичному уничтожению военнослужащих.