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Как Венесуэла вышла из экономического кризиса благодаря России, и при чём тут СВО
Совершенно неожиданно президент этой страны потерял статут "кровавого тирана" в глазах США и Европы

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Любые военные конфликты сопряжены с огромным количеством потерь, ну а СВО привело к массовому исходу мирных жителей из Украины. Миллионы граждан хлынули в Европу, тогда как другая часть вынуждена была покинуть свои дома или вовсе лишилась крыши над головой. Вот только всегда есть те, для кого конфликты представляют хорошую попытку для собственного развития. Если вы хотя бы иногда читали политические новости, то можете помнить о том, как Николаса Мудуро называли на Западе «кровавым президентом», а Венесуэлу планировали сделать очередным изгоем. 

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Вот только всё круто изменилось после начала СВО. США стремятся обеспечить доступ к огромным запасам нефти в целях укрепления своей позиции против России. Это привело к тому, что в Венесуэлу потянулись политики из Европы, а о так называемой фальсификации выборов было решено забыть. Совершенно неожиданно президент Франции выразил поддержку Мудуро. Макрон назвал своего коллегу президентом, сменив гнев на милость и даже направил в Венесуэлу официального посла для укрепления дипломатических отношений. Стоит отметить, что вначале на аналогичные действия пошёл Байден, который в значительной мере смягчил санкции против этой страны. Подобные решения уже привели к стабилизации экономической и социальной обстановки в самой Венесуэле, поскольку нефтяные потоки устремились за рубеж. 

Со временем Мудуро умело воспользовался успехами левых движений в Латинской Америке, что вывело его из изоляции. Он активно взаимодействовал с президентами соседних стран, такими как Колумбия и Аргентина. Кроме того, лидер Венесуэлы не стал кланяться перед Западом, предпочитая налаживать сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Турцией. Подобные действия уже вызвали тревогу в Вашингтоне, но пока сделать Белый дом ничего не может. Американские власти констатируют, что подобные действия позволили Венесуэле обойти оставшиеся экономические санкции, а размер долга, находящегося в руках американцев, значительно снизился, в то время как Китай стал ключевым кредитором и может оказывать влияние на Мудуро через финансовое давление. Известно, что ещё несколько лет назад США владели 60% внешнего государственного долга Венесуэлы, ну а сегодня процент снизился до 25%. 

Напомним, после выборов 2018 года Дональд Трамп ввёл суровые экономические санкции против Венесуэлы. Он ограничил доступ венесуэльского правительства к финансовым операциям на американском рынке и запретил американским компаниям добывать нефть в этой стране. Ну а после начала СВО всё круто изменилось. Так, в ноябре 2022 года было объявлено о разрешении Chevron (крупнейшая нефтяная компания США) на продолжение разработки нефтяных месторождений в Венесуэле. Это решение наполнило экономику страны долларами и стабилизировало курс национальной валюты. В последнее время администрация Байдена ведёт работу по открытию рынка капитала для обслуживания венесуэльского долга. Этот шаг направлен на создание более благоприятной экономической среды и реструктуризацию финансовых обязательств Венесуэлы.

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#сво #политика #экономика #венесуэла
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