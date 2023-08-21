Вторичная детонация снарядов продолжалась 30 минут

Последние несколько недель фиксируются массированные удары российских крылатых ракет по военным объектам в западных областях Украины. Ещё недавно в Киеве полагали, что подобные объекты защищены только потому, что находятся далеко от российской границы, но в итоге вынуждены были менять расположение своей авиации, поскольку удары приходятся по военным аэродромам. Так, недавно в сеть попала новая информация, по военному объекту на территории Хмельницкой области. Отмечается, что за последние недели российские крылатые ракеты били по аэродрому в Староконстантинове, а недавно был поражён объект в окрестностях села Лысогорка. Это село находится к востоку от города Хмельницкого, в Дунаевецком районе.

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По подтверждённым данным, в результате удара пострадал крупный склад боеприпасов ВСУ. Взрывы продолжались не менее получаса, после чего возник пожар, полностью уничтоживший военный объект. В интернете можно найти спутниковые снимки, сделанные над территорией военного склада в Лысогорке. По данным экспертов, сегодня там просматриваются две огромные воронки с диаметром более 100 метров. Ранее в прессе писали, что на складе в Лысогорке хранились боеприпасы западного производства, включая крылатые ракеты авиационной базы. Возможно, это были ракеты Storm Shadow, или другое высокоточное оружие. Не исключается, что на хранении располагались боеприпасы для танков или артиллерийских комплексов НАТО. Ранее несколько таких самолётов дислоцировались на авиабазе в Староконстантинове. Именно этими ракетами ВСУ проводили удары по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с новыми регионами РФ.

На этом фоне снова появились дискуссии о передаче Украине американских истребителей. Вчера Зеленский получил согласие на передачу подобных самолётов от Нидерландов и Дании. По словам президента Украины, только Нидерланды дадут ему сразу 42 истребителя, вот только подобные заявления были опровергнуты голландскими властями. Премьер Рютте заверил прессу в том, что пока не определился с количеством, поэтому с этим вопросом нужно подождать. В Дании были ещё более красноречивы. Министр обороны это страны Якоб Эллеманн-Йенсен выступил категорично против того, чтобы ВСУ использовали F-16 без контакта с европейскими и американскими властями. По его словам, истребители нужны только для вытеснения армии РФ с территории Украины. Недопустимо, чтобы хоть одна ракета попала на российскую землю. Подобные заявления вызывают массу вопросов, ну а сами европейские политики делают их для публики, а после забывают о подобных глупостях. Известно, что все решения принимаются в Пентагоне, ну а там действуют согласно плану и формирующимся возможностям. Например, Украина активно использует дроны-камикадзе американского производства для ударов по военным и гражданским объектам в глубине России. Пока подобные факты никого в США не смущают, поскольку удары продолжаются, о чём вы можете прочесть по ссылке.