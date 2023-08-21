По мнению аналитиков, самолёты очень старые и не соответствуют стандартам безопасности НАТО

Вчера президент Украины снова путешествовал по Европе, где делал громкие заявления и получал реверансы от заграничной публики. Зеленского встречали пышно, а особенно ему были рады в Нидерландах. Казалось, что поездку можно назвать одной из самых удачных за всю историю, поскольку на этот раз Зеленский получил согласие на поставку истребителей от нескольких европейских государств. Например, сам президент Украины заявил, что Нидерланды пообещали дать сразу 42 единицы F-16. Подобные слова слегка озадачили экспертов, поскольку в стране нет такого большого парка авиации, но плохие новости в Украине не печатают, поэтому местные патриоты уже празднуют. А вот в Нидерландах вышел конфуз, ведь премьер страны сразу же опроверг заявления Зеленского.

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По словам Марка Рютте, ни о каких 42 истребителях речь не идёт. Премьер подчеркнул, что количество самолётов, которые страна может отдать Киеву, на данный момент остаётся неопределённым. Рютте отметил, что у ВВС Нидерландов всего 42 таких истребителя, из которых 24 планируется выводить из эксплуатации ближе к середине следующего года, а оставшиеся 18 будут выставлены на продажу. Одновременно с этим возникли вопросы к Дании, которая также выразила желание поделиться с Украиной своими истребителями. Датский МИД заявил, что передача истребителей будет осуществлена, когда будут созданы необходимые условия. В сообщении делается особый акцент на том, что Зеленский получит самолёты только после одобрения со стороны США, а всё это будет производиться в сотрудничестве с партнёрами по НАТО. Кроме того, там уверяют, что вначале нужно убедиться в успешном прохождении обучения со стороны украинских пилотов, а после говорить о конкретных цифрах. В конце сообщения добавляется, что потребуется решить вопросы поставок боеприпасов, а также согласовать логистические сложности, включая размещение истребителей.

А вот это уже интересный вопрос. Дело в том, что спрятать F-16 намного сложнее чем танк. Для истребителя нужен просторный ангар, требуется современная взлётно-посадочная полоса и масса техников высокого класса. Всё это тут же станет целью №1 для российских крылатых ракет, а значит большая часть самолётов будет сразу же уничтожена. Было бы глупо полагать, что НАТО не осознаёт подобного развития событий. Некоторые аналитики полагают, что F-16 разместят на аэродромах в Польше, но в таком случае довольно странно будет смотреть на то, как с территории страны НАТО вылетают истребители, наносят удар по российским позициям и уходят в закат. Важно понимать, что решение о передаче уже принято, а значит самый главный вопрос заключается в сроках. В Пентагоне уверяют, что на обучение первой шестёрки пилотов потребуется полгода, ну а вторая отправилась изучать английский язык. В итоге самолёты попадут в Киев к лету 2024, но в каком виде и с какими системами вооружения большой вопрос.

Или не вопрос? По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, НАТО снова подсовывают Украине металлолом. Дело в том, что все нидерландские самолёты выпущены ещё в 80-х годах и проходили последнюю модернизацию в далёких 90-х. Только 24 единицы F-16 в Нидерландах на ходу, но все они фактически израсходовали свой боевой ресурс и имеют критическое количество часов налёта (свыше 5000 часов после модернизации). По стандартам НАТО все подобные истребители небезопасны и должны быть либо утилизированы, либо отправлены на модификацию. Похоже, утилизировать их будут именно в небе над Украиной.