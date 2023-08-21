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Покупая видеокарту, бывает очень сложно отделаться от мысли, что сделал всё правильно. Например, какое-то время назад мне понадобилась игровая видеокарта, и я решил остановиться на GeForce GTX 1070. В продаже была более прокачанная версия с приставкой «Ti», но тогда я пожалел на неё денег. В данном случае уже не так важно, насколько правильным был мой выбор, ведь от видеокарты я давно избавился, вот только очень многие геймеры сталкивались с данной проблемой. Кто-то советует не переплачивать, поясняя это тем, что флагманы остаются актуальными не так долго, как хотелось бы. Другие расскажут вам о том, что нужно покупать самые дорогие видеокарты и придумают как минимум десять причин. Ну а третьи и вовсе покопаются в кошельке и отправятся на вторичный рынок.

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Может показаться, что последнее решение ошибочное, вот только это далеко не так. Всё это не значит, что я лично советую вам покупать подержанные видеокарты, и всё же, отрицать определённые выгоды я бы не стал. Сегодня мы с вами изучим несколько графических чипов прошлых поколений, которые до сих пор актуальны. На самом деле актуальность – это процесс спорный, ведь многие из них тянут игры только в 1080р. Вообще, многие зависит от того, в какие игры вы играете и готовы ли снижать настройки до средних, ведь в этом случае можно запускать даже требовательные новинки последних лет.

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Итак, давайте посмотрим на видеокарты с Авито, а после сравним их с новинками из магазина. Как видите, за 10 тысяч можно отхватить ту самую GeForce GTX 1070, о которой я писал выше. Видеокарта смотрится неплохо даже в новых играх и обеспечивает вам неплохую картинку в 1080р. На пару тысяч дороже в наличии GeForce GTX 1070 Ti, ну а я рекомендую именно эту версию, поскольку она действительно быстрее и прослужит на год дольше. Обе видеокарты морально и физически устарели, но предлагают 8 Гб видеопамяти, поэтому для нетребовательных геймеров сойдут. Согласитесь, что 10-12 тысяч рублей – это не такая большая сумма, ну а вы получаете полный доступ к новинкам.

Если у вас есть 15 тысяч рублей, то купите GeForce GTX 1080 Ti. Эта видеокарта имеет 11 Гб видеопамяти и даже сегодня тянет все игры в 1080р на средневысоких настройках графики. Старый флагман действительно обладал огромным потенциалом, но здесь нужно помнить важную деталь: очень многие из подобных видеокарт прошли через руки майнеров. К примеру, я знаю сразу двух человек, которые ранее владели видеокартами GeForce GTX 1080 Ti и GeForce GTX 1080, но на волне криптобума продали их фермерам за огромные по тем временам деньги. На вырученную сумму второй купил взломанную игровую приставку PlayStation 4, тогда как первый себя любимого отправил в Турцию на неделю. GeForce GTX 1080 Ti до сих пор очень даже ничего, но я бы вам рекомендовал как следует протестировать видеокарту перед покупкой. Ну и уж точно не покупайте её с доставкой, ведь вам может прийти по почте подгорелый кот в мешке, от которого кроме хвоста ничего не осталось. Ну и было бы неверно забыть о Radeon RX 5700 ХТ. Пожалуй, майнеры раскупали такие видеокарты охотнее всего, а на вторичном рынке почти не осталось живых моделей, которые бы не копали Эфир. По своим скоростным показателям Radeon RX 5700 ХТ не уступает GeForce GTX 1080 Ti, но стоит дешевле и имеет 8 Гб памяти.

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Можно было бы продолжать ещё какое-то время откапывая интересные решения по невысокой стоимости, но я предлагаю остановиться. Давайте теперь посмотрим на новинки. Указанным выше GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1070 Ti примерно по скорости соответствуют видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce GTX 1660 Super. Первая немного быстрее и имеет трассировку лучей, а также на 2 Гб видеопамяти больше, тогда как вторая почти не отличается по скорости в играх, но в целом принадлежит к более старому поколению. Ни одна из них мне не нравится, а особенно всё плохо с ценой. Фактически, вы можете сегодня потратить всего 10 тысяч рублей, получив ту же скорость, что даст вам GeForce GTX 1660 Super. Выбор за вами, но мне кажется, что из-за падения курсу рубля цены действительно очень высокие.

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Что до GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 ХТ, то они примерно равны по скорости с GeForce RTX 3060. Последняя ещё и предложит вам трассировку лучей с 12 Гб видеопамяти, вот только на 2 тысячи дешевле есть GeForce RTX 4060. Да, сама модель не очень удачная, поскольку получила посредственную систему охлаждения. Вот только охлаждать здесь нечего, так как сам графический чип энергоэффективный и потребляет мало электричества. Я бы рекомендовал остановиться на GeForce RTX 4060, поскольку карта поддерживает DSLL 3.0, ну а эта полезная технология идёт вместе с многими новыми играми. Не забывайте, что Radeon RX 5700 ХТ в 3 раза дешевле, но помните и о майнерах. В качестве примера можно ещё привести Radeon RX 6650 ХТ, но в целом она примерно равна по скорости с GeForce RTX 4060, поэтому в данном случае выбор – это дело вкуса. Из всего того можно вынести несколько выводов:

Сегодня за 10-12 тысяч вы можете купить очень неплохую видеокарту, которая позволит вам играть во все требовательные новинки в 1080р. Если потратить 15 тысяч, то можно рассчитывать даже на 2К, но в этом случае есть высокий шанс попасть на видеокарту, которая работала на ферме. Шансы на везение всегда есть, но в сети достаточно мошенников, которые ищут навивных пользователей. Перед покупкой бывшей в употреблении видеокарты обязательно протестируйте её. Я советую заранее обговорить условия с продавцом. Просто скажите ему, что не будете торговаться по цене, но хотите посидеть хотя бы 30 минут и погонять видеокарту в тестах. Не ведите никого к себе домой. Если видеокарта сгорит, то вас обвинят в проблемах с блоком питания и порчей имущества. Ну а дома у покупателя всё будет работать в штатном режиме, поэтому сюрпризов с его стороны не должно быть. Если обстоятельства позволяют, обязательно взгляните на плату. Часто, отметины на чипах памяти скажут вам больше, чем тесты. Никогда не покупайте видеокарты по почте. В интернете полно мошенников, не давайте этим ребятам повода вас обмануть. Не покупайте видеокарты с монструозными системами охлаждения. По скоростным показателям они всего на 1-2% быстрее обычных моделей, но могут стоить намного дороже. Кроме того, от таких видеокарт слишком много шума. Видеокарта не должна греться, обязана быть чистой, не сбрасывать тактовые частоты и не пахнуть палёным. На ней не может быть почернений, а при любых сомнениях извиняйтесь и отказывайтесь от покупки.