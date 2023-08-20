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Каждый раз, когда я задумывался о сборке нового компьютера, то первое, что приходило на ум, – это будет ли система максимально эффективной. К примеру, раскроет ли процессор видеокарту, стоит ли переплачивать за материнскую плату, и нужен ли мне процессор с разгонным потенциалом. Есть и другие проблемы, которые нужно решить перед сборкой, но учесть всё просто невозможно, поэтому всегда остаются слабые места. Бывает, что хочешь купить процессор, который окажется актуальным даже через 3 года, а в итоге переплачиваешь за камень лишние деньги, не получая никакого потенциала. Или экономишь на видеокарте, а после жалеешь, что не решился потратить ещё 15 тысяч рублей. Согласитесь, что это только на первый взгляд кажется, что сумма существенная, но на самом деле такие деньги вполне возможно найти, а в масштабе целой сборки подобная экономия и вовсе вступает в конфликт с логикой.

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Одним словом, проблем много, ведь мы с вами не миллионеры, которые могут себе позволить менять компьютеры чаще, чем Барби покупает новую одежду. Сегодня я предлагаю забыть о терзаниях и глупых рассуждениях, поскольку в ход идут самые бюджетные компоненты. Кто-то скажет, что такое решение заранее обречено на провал, но я не соглашусь, поскольку не у всех есть лишние деньги. Если у вас в кармане всегда лежит 200 тысяч рублей, то заглядывайте в мой блог через денёк. Я планирую сделать виртуальную сборку более солидного компьютера. Ну а сегодня система для тех, кто с большим трудом наскрёб 60 тысяч рублей. Учтите, что это цена вместе с новой игровой видеокартой, а ведь низкий курс рубля никто не отменял. Я не уверен, что такой сборки хватит на 3 года, но это уже детали, ведь никто не знает, как быстро будут эволюционировать компьютерные игры. В таком случае приступим.

Согласно тестам, нужно покупать самый дорогой процессор, поскольку середняки и бюджетные варианты очень сильно теряют в скорости. Вот только никто вам не скажет, что потери эти заметны только в том случае, если вместе с дорогим процессором тестируется видеокарта от 1000 долларов. Если вы не можете себе ничего подобного позволить, то давайте сразу договоримся не думать о тестах. В реальных играх вам хватит и Ryzen 5 4500. Процессор имеет 6 ядер с низкой тактовой частотой. Как видите, не всё идеально, но зато стоит такой камень меньше 8 тысяч рублей и предлагает сносную скорость в большинстве пользовательских сценариях. Ясно, что у обладателя 60 тысяч рублей нет монитора с разрешением 4К, ну а для менее требовательных задач Ryzen 5 4500 будет с головой.

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Я помню случай, когда мне срочно понадобился компьютер. Нужно было решение на полгода, но денег было в обрез, поэтому пришлось сэкономить на материнской плате. Уже через неделю я пожалел о том, что не докинул всего пару тысяч рублей, когда захотел улучшить показатели оперативной памяти. Бюджетные материнские платы решительно не готовы с вами по этому вопросу сотрудничать, а значит подходят не всем. Если вы никогда не занимались разгоном, то берите MSI A520M-A PRO. Данная материнская плата имеет всё необходимое для того, чтобы стать основной вашей системы. Продукт не предложит вам ничего уникального и в целом ниже среднего, но это только для тех, кто изначально требует от компьютера слишком многого. Выбранный мной Ryzen 5 4500 будет на этой материнской плате чувствовать себя идеально, а все рассказы о недостаточном питании адресуйте тем, кто покупает процессоры за 40 тысяч рублей.

Поскольку я считаю, что экономия должна не отрываться от законов логики, то предлагаю взять оперативную память Kingston Fury Beast Black. Кто-то посоветует вам китайский подвал на 1000 рублей дешевле, но я не из этих. Разгонять ОЗУ мы не станем, но хотя бы получим стабильную работу и большой гарантийный срок. Вопросы относительно нехватки оперативной памяти также адресуйте энтузиастам, которые предпочитают одновременно играть в игры, смотреть видео и вести трансляцию в онлайн-режиме. Обычно, таких ребят смотрят по сети только их мамы и то в перемотке, ну а я привык закрывать все остальные окна, когда захожу в игру. Именно поэтому 16 Гб мне хватает, ну а для бюджетной сборки будет с головой.

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Раз уж пошла такая «лютая» экономия, то самое время купить бюджетный твердотельный накопитель. Мне кажется, что продукт производства Apacer хорошо вписывается в мои требования по целому ряду причин. Во-первых, он стоит всего 4500 рублей. Во-вторых, цена никак не сказывается на качестве, ведь вы можете рассчитывать на длительный жизненный цикл и высокую скорость. Для игр 2100 МБ/с чтения и 1700 МБ/с в записи – это даже много, ведь современные движки так и не научились работать с подобными скоростями. Если к вам придёт знакомые, которые потратили на SSD в 2 раза больше, то просто посочувствуйте им. Я не вижу сценариев, где обычному пользователю потребуется скорость чтения и записи выше 3000 МБ/с или все 7000 МБ/с. Что до объёма, то решение не самое ёмкое, но достаточное для игр, хранения файлов и рабочего ПО. Не устраивайте из компьютера помойку, и вам будет достаточно даже меньшего количества свободного пространства.

Вы не поверите, но вся система в сборке без видеокарты будет стоить 32 тысячи рублей, тогда как за видеокарту просят 28 тысяч. Это много, но такова жизнь, ведь производители графических чипов явно не готовы снижать цены, а Дженсен Хуанг и вовсе жирует, продавая с огромной наценкой решения для разработки ИИ. Radeon RX 6600 может и не идеальна, поскольку имеет всего 8 Гб видеопамяти, но ведь мы с вами сразу договорились, что будем экономить. Смотрите: в разрешении 1080р такая видеокарта сможет тянуть все игры. Ну а если у вас монитор с разрешением 2К, то просто включайте технологию масштабирования. Говорят, что FSR 3.0 уже на подходе, ну а пока используйте вторую версию. Это даст вам пару десятков дополнительных кадров в секунду. Кстати, наш Ryzen 5 4500 очень даже неплохо раскроет Radeon RX 6600, а значит это ещё одна причина выбрать именно такой комплект.

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Самое главное в процессе экономии – это вовремя остановится. Бывает так, что войдёшь в кураж, а дома замечаешь, что набрал какую-то ерунду. Чтобы с вами такого не было, купите блок питания Chieftec Element. Наша система легко вписывается и в меньшую мощность, но в данном случае экономить 1000 рублей я бы не советовал. Во-первых, недорогие блоки питания – это настоящий кот в мешке. Во-вторых, китайский подвал обычно громкий и работает на грани. Указанный выше блок питания имеет мощность 600 Вт, а также прошёл сертификацию 80 PLUS Bronze. Система будет холодной, тихой и очень даже быстрой.

Переплачивать за корпус глупо, но я предлагаю купить системный блок на пару сотен дороже базовых версий. Берём AeroCool CS-107 v2 Black, в котором уже есть несколько встроенных вентиляторов. Первое время вам они не очень понадобятся, но бывает и так, что пользователи не заглядывают в системный блок годами, а значит дополнительные инструменты для отвода тепла окажутся весьма кстати. Сам по себе корпус небольшой и имеет 1 кулер на задней панели и 2 кулера на передней панели. Все они размером 120 мм, тогда как остальные особенности корпуса стандартные и не стоят того, чтобы я о них говорил дополнительно. В итоге сборка стоит ровно 60 тысяч рублей, а значит с задачей я справился.