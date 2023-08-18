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Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера

Мне кажется, что разгон больше неактуален, поэтому стоит обратить внимание на наиболее выгодные решения по цене и производительности
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Первым моим компьютером был советский «Поиск», который появился у меня на 1 курсе университета. Помнится, я обменял его на часы или игровую приставку, но это уже не так важно. Продавец заботливо положил в комплект массу дисков с играми, а особенно привлекательным казался двухдисковый дисковод, который позволял копировать данные с одного накопителя на другой. Уже через несколько дней я понял, что эта функция для меня крайне важна, поскольку диск с оболочкой, выполняющей функции операционной системы, я испортил очень быстро. Информации было крайне мало, поэтому всё приходилось познавать методом проб и ошибок. Вообще, я бы не стал считать «Поиск» компьютером, поскольку он явно не соответствовал духу времени и был мною обменян на что-то более полезное. 

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На втором курсе мне удалось купить более солидный компьютер, который был основан на процессоре AMD с интегрированной графикой. Видеокарта поддерживала 3D-игры, поэтому позволила мне тут же получить в своё распоряжение невероятную картинку. Камень работал на тактовой частоте 350 МГц, а уже через несколько месяцев был обменян на более мощный Athlon с тактовой частотой 1000 МГц (вместе с материнской платой и небольшой доплатой). До окончания ВУЗА у меня не было действительно современного компьютера, а после долгое время я старался покупать только самые мощные камни. При этом мне казалось обязательным разгонять каждый из них, не жалея на это времени и сил. В разные периоды времени у меня засветились такие мощные процессоры, как: Cor 2 Quad Q6600 (был усилен на более мощный Cor 2 Quad Q9500 уже через год), Core i7-2700К, Core i7-4790К и Core i7-7700К. Были и другие, например, Core i5-2500К, который стоял на рабочем компьютере и использовался для тренировки навыков разгона. 

Тесты в рабочих задачах

Тесты в играх

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Уже достаточно давно я забросил неблагодарное дело усиления мощности системы за счёт разгона и предпочитаю не тратить деньги попусту. Иногда возникает желание купить действительно прокачанный системный блок, но в итоге я осознаю, что сегодня никакой реальной пользы от подобной системы для меня нет. Может дело в возрасте, а может я просто поумнел. Не так важно, ведь есть множество людей, которые до сих пор обращают внимание только на самые дорогие процессоры. Не факт, что все они будут заниматься разгоном, но это уже личное дело каждого пользователя. Ну а поскольку многие потенциальные покупатели не знают, что выбрать, то портал PCGamesHardware составил список из 36 самых быстрых камней, которые только можно купить за деньги. Есть два рейтинга: в играх и рабочих задачах. Я предлагаю изучить оба, но в целом геймеров должен интересовать только первый. Давайте обойдёмся без повторения информации, которую вы и так можете посмотреть самостоятельно, поскольку ниже я собрал несколько камней, доступных в российской рознице. Не все они имеют выгодную цену, о чём и поговорим. 

Прежде всего хочу вас порадовать, ведь Core i9-13900KS, который считается самым скоростным камнем для решения рабочих задач и одним из лучших для игр, есть в наличии. Стоит он больше 115 тысяч рублей и создан для тех, у кого действительно есть лишние деньги. Смотрите, почти в 2 раза дешевле доступен Core i9-13900KF, который в большинстве задач имеет небольшое отставание. Фактически, между ними разница всего в 200 МГц, поскольку Core i9-13900KS стал первым камнем на планете, который из коробки получил 6 ГГц. Согласитесь, что за подобные преимущества нужно платить, а значит здесь уже дело не в деньгах. Потенциальный покупатель Core i9-13900KS обязательно должен взять оверклокерскую материнскую плату с соответствующей оперативной памятью, а значит комплект окажется действительно скоростным. Что до меня, то я бы выбрал Core i9-13900KF, поскольку не вижу причин платить в 2 раза больше за возможность похвастаться перед знакомыми. 

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Прокачанного Ryzen 9 7950X3D в российской рознице нет, как нет и Ryzen 7 7800X3D, который можно было бы назвать золотой серединой. Именно поэтому фанатам AMD можно присмотреться к нескольким камням, каждый из которых отличается по цене и быстродействию. Например, можно купить Ryzen 9 7950Х. Это один из самых скоростных процессоров, которые существуют для обработки данных, но он неплохо справляется с играми. Эксперты делают акцент на том, что в этом деле крайне важен не только сам процессор, но и видеокарта. Очевидно, что с Core i9-13900KF в тандеме с флагманскими решениями от NVIDIA окажется быстрее Ryzen 9 7950Х, но далеко не все могут себе позволить потратить пару тысяч долларов на видеокарту, а значит и различия в реальности будут не такими значительными. Например, я часто покупал мощные дорогие процессоры, но старался сэкономить на видеокарте. Такое решение казалось логичным, ведь денег было не особо много, а разгон давал не только прирост скорости, но и внутреннее удовлетворение. 

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Не менее интересен и Ryzen 9 7900Х, который сочетает в себе высокую производительность, разумную стоимость и большой потенциал. Даже сегодня с таким камнем вы не будете чувствовать себя в невыгодном положении, но ведь это ещё не всё. Не забывайте, что владелец Ryzen 9 7900Х находится в самом начале пути освоения платформы АМ5. Это значит, что ваша материнская плата останется актуальной даже через 4 года, позволяя совершить простой апгрейд. Ну а если вы спросите, какой камень купил бы себе я, если бы хотел сэкономить, то получите простой ответ: Ryzen 7 5800X3D. Он построен на платформе АМ4, которая уже не будет обновляться, но для многих геймеров такая проблема никогда не стояла. Эти ребята просто раз в 3-4 года покупают новый системный блок, не задумываясь об экономии пару десятков или даже сотен долларов. Ryzen 7 5800X3D мне кажется интересным ещё и потому, что позволяет собрать мощный компьютер по разумной цене, но это моё личное мнение, а значит вы вольны думать иначе. 

Многие эксперты считают наиболее оправданной покупку Core i7-13700KF. Якобы, это один из самых мощных игровых процессоров, который стоит ощутимо дешевле флагмана Intel текущего поколения. Возможно, такие доводы и стоят того, чтобы к ним прислушаться, но я бы выбрал Ryzen 7 7700Х. Да, камень AMD медленнее, но в данном случае мы с вами говорим уже не о флагманах, поэтому я очень сомневаюсь, что владелец такого процессора позволит себе видеокарту за 2 тысячи долларов. Ну а как показывают многочисленные тесты, с видеокартой до 60 тысяч рублей различия между указанными выше процессорами не так заметны.

Вообще, далеко не всем пользователям нужны только игры. Допустим, вы занимаетесь программированием, либо обрабатываете большие массивы данных или работаете со сложным ПО. Всё это требует действительно мощного железа, а значит лучше обратить внимание на Ryzen 9 5950Х. Он хорошо себя показывает в играх, а в работе просто творит чудеса. Кстати, камень построен на платформе АМ4, поэтому сборка на его основе стоит на 20-30 тысяч рублей дешевле, чем на новомодном Ryzen 9 7900Х. Нужно помнить, что свои преимущества есть у каждого из указанных выше процессоров, но вам ведь нужен только один, а значит придётся делать выбор самостоятельно. Я бы посоветовал свериться с бюджетом, а после взять именно то, что нужно вам для решения повседневных задач.

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