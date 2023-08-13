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Несмотря на то, что спроектировать и полностью наладить выпуск истребителей четвёртого поколения смогли многие страны, перейти к пятому поколению удалось всего троим. У США есть F-22, у России – Су-57, а у Китая – Сhengdu J-20 «Mighty Dragon». В целом, американцы фактически отказались от своего истребителя, предпочитая менее скоростной и более универсальный F-35, но реальные боевые характеристики его далеки от того, чтобы причислять его к пятому поколению, поэтому данный вопрос остаётся дискуссионным. Есть свои преимущества и у российского Су-57, но медленные темпы производства до сих пор не позволяют говорить о машине всерьёз. Что до китайского Сhengdu J-20, то он не идеален, но производится ударными темпами, а значит именно армия Поднебесной имеет второй по численности парк авиации пятого поколения.

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Аналитики отмечают, что внедрение самолётов пятого поколения тормозится только потому, что подобные машины крайне дорогие. Когда США поставляют партнёрам по НАТО несколько истребителей, то просят какие-то нереалистичные суммы, а в результате стоимость F-35 переваливает за 100 миллионов долларов. В последнее время намного дороже, ведь в цену входит строительство инфраструктуры и обучение пилотов. Казалось, что пятое поколения станет последним, но в США, Китае и некоторых других странах идёт разработка истребителя шестого поколения. Деталей мало, поэтому мы с вами изучим только общедоступную информацию, позволяющую сделать определённые выводы.

NGAD

В США разрабатывается истребитель NGAD, который должен обеспечить превосходство американской авиации в воздухе. Отмечается, что самолёт будет действовать вместе с несколькими ведомыми дронами, которые возьмут на себя всю грязную работу, в нужный момент подставив свой корпус под удар ракеты противника. В американской прессе пишут, что проект Next Generation Air Dominance (NGAD) является результатом передовой инженерной разработки, нацеленной на замену устаревшего F-22 «Raptor». Он получит уникальную конструкцию, сильно отличающую его от традиционных истребителей. Согласно отчётам Конгресса, составленным в 2022 году, цель программы не ограничивается созданием очередного истребителя, а нацелена на разработку оружия, обеспечивающего абсолютное доминирование в воздухе. По завершении разработки, самолёт NGAD может больше напоминать бомбардировщик-невидимку B-21, чем F-22. Судя по рендерам, опубликованным компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, которые в настоящее время соревнуются в разработке нового истребителя, самолёт может предложить значительно большую степень невидимости по сравнению с истребителями пятого поколения благодаря улучшенной конструкции и новым композитным материалам, обеспечивающим улучшенное поглощение электромагнитных волн. Отчёт Конгресса также утверждает, что NGAD сможет фиксировать противника на огромной дистанции и наносить удары ещё до того, как пилот вражеского самолёта заметит опасность. Несколько беспилотников с ИИ пригодятся для прямых атак на те или иные цели и смогут нести дистанционно управляемые контейнеры с системами наведения, радиоэлектронной борьбы или другим оружием.

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Boeing F/А-ХХ

Также США разрабатывают Boeing F/А-ХХ, который получит радиус действия больше 1100 километров. Речь идёт об опытном морском истребителе следующего поколения, предназначенным для базирования на авианосцах. Это очередная невидимка, которая получит часть модульных систем от NGAD, и также сможет выполнять задачи совместно с ударными и разведывательными дронами. Кстати, российский Су-57 уже сегодня способен работать вместе с беспилотниками, что кажется значительным технологическим прорывом по сравнению с существующими аналогами. Выбран правильный вектор развития, но реализация хромает, а значит Су-57 придётся конкурировать с более современными противниками даже спустя 10 лет. Предполагается, что Boeing F/А-ХХ придут на смену стремительно устаревающим F/A-18 «Super Hornet» в 2030-х годах. Деталей о данном истребителе шестого поколения крайне мало, но Военно-морской флот настаивает на существенном увеличении скорости и дальности полёта по сравнению со стоящем на вооружении Super Hornet и F-35C. Представители флота хотят получить истребитель, который сможет нести более мощное и дальнобойное оружие, позволяющее американским авианосцам атаковать береговую линию обороны противника издалека, вне досягаемости современных гиперзвуковых противокорабельных ракет. Кстати, китайские гиперзвуковые ракеты имеют дальность около 1600 километров, а значит Boeing F/А-ХХ должен получить действительно впечатляющий запас автономности.

BAE «Tempest»

Обсуждать китайские и российские разработки мы не будем. В первом случае всё слишком запутанно, тогда как во втором есть только красивые проекты, но нет ни денег, ни возможностей для реализации. Ну а в Британии разрабатывают BAE «Tempest», главной фишкой которого станет прокачанный радар, аналогов которому ещё не было на боевом истребителе. Самолёт представляет собой истребитель следующего поколения, который должен прийти на замену Eurofighter «Typhoon» к 2035 году. Нужно понимать, что временные сроки не окончательные, но это и понятно, ведь любой из указанных самолётов ещё никогда не поднимался в воздух и существует в виде испытательных стендов и отдельных технологий. В апреле текущего года Министерство обороны Британии выделило 822 миллиона долларов BAE Systems для продолжения разработок «Tempest», а первый прототип планируется получить уже к 2027 году. Истребитель создаётся вместе с Италией, Японией и Швецией, поскольку сегодня ни одна европейская страна позволить себе такое чудо технологической мысли не может. И дело даже не в деньгах, а в специалистах высокого уровня, способных генерировать и воплощать невероятные идеи в металле. BAE «Tempest» также будет летать в тендеме с беспилотниками, контроль над которыми сможет осуществлять система на основе ИИ. Итальянская компания Leonardo, работающая над новым радаром для «Tempest», утверждает, что электроника сможет обрабатывать огромные объёмы данных, сравнимые с интернет-трафиком среднего города, каждую секунду. Истребитель будет оснащён новой инфракрасной системой для наведения вооружения на скрытых противников. Конструкторы стремятся внедрить множество инновационных технологий, включая виртуальную кабину, которая будет отображать цифровой дисплей на шлеме пилота, помогая обрабатывать огромное количество данных, поступающих от беспилотников и истребителей союзников. Кстати, на заглавной картинке китайский истребитель шестого поколения. Информации о нём почти нет, а изображение не имеет никакого отношения к реальности.