Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке

Пока желание посоревноваться в гонке за доминирование в небе изъявили желание только в США и Британии, тогда как Россия пытается наладить массовое производство Су-57
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Несмотря на то, что спроектировать и полностью наладить выпуск истребителей четвёртого поколения смогли многие страны, перейти к пятому поколению удалось всего троим. У США есть F-22, у России – Су-57, а у Китая – Сhengdu J-20 «Mighty Dragon». В целом, американцы фактически отказались от своего истребителя, предпочитая менее скоростной и более универсальный F-35, но реальные боевые характеристики его далеки от того, чтобы причислять его к пятому поколению, поэтому данный вопрос остаётся дискуссионным. Есть свои преимущества и у российского Су-57, но медленные темпы производства до сих пор не позволяют говорить о машине всерьёз. Что до китайского Сhengdu J-20, то он не идеален, но производится ударными темпами, а значит именно армия Поднебесной имеет второй по численности парк авиации пятого поколения.

реклама

Аналитики отмечают, что внедрение самолётов пятого поколения тормозится только потому, что подобные машины крайне дорогие. Когда США поставляют партнёрам по НАТО несколько истребителей, то просят какие-то нереалистичные суммы, а в результате стоимость F-35 переваливает за 100 миллионов долларов. В последнее время намного дороже, ведь в цену входит строительство инфраструктуры и обучение пилотов. Казалось, что пятое поколения станет последним, но в США, Китае и некоторых других странах идёт разработка истребителя шестого поколения. Деталей мало, поэтому мы с вами изучим только общедоступную информацию, позволяющую сделать определённые выводы. 

NGAD

В США разрабатывается истребитель NGAD, который должен обеспечить превосходство американской авиации в воздухе. Отмечается, что самолёт будет действовать вместе с несколькими ведомыми дронами, которые возьмут на себя всю грязную работу, в нужный момент подставив свой корпус под удар ракеты противника. В американской прессе пишут, что проект Next Generation Air Dominance (NGAD) является результатом передовой инженерной разработки, нацеленной на замену устаревшего F-22 «Raptor». Он получит уникальную конструкцию, сильно отличающую его от традиционных истребителей. Согласно отчётам Конгресса, составленным в 2022 году, цель программы не ограничивается созданием очередного истребителя, а нацелена на разработку оружия, обеспечивающего абсолютное доминирование в воздухе. По завершении разработки, самолёт NGAD может больше напоминать бомбардировщик-невидимку B-21, чем F-22. Судя по рендерам, опубликованным компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, которые в настоящее время соревнуются в разработке нового истребителя, самолёт может предложить значительно большую степень невидимости по сравнению с истребителями пятого поколения благодаря улучшенной конструкции и новым композитным материалам, обеспечивающим улучшенное поглощение электромагнитных волн. Отчёт Конгресса также утверждает, что NGAD сможет фиксировать противника на огромной дистанции и наносить удары ещё до того, как пилот вражеского самолёта заметит опасность. Несколько беспилотников с ИИ пригодятся для прямых атак на те или иные цели и смогут нести дистанционно управляемые контейнеры с системами наведения, радиоэлектронной борьбы или другим оружием.

реклама

Boeing F/А-ХХ

Также США разрабатывают Boeing F/А-ХХ, который получит радиус действия больше 1100 километров. Речь идёт об опытном морском истребителе следующего поколения, предназначенным для базирования на авианосцах. Это очередная невидимка, которая получит часть модульных систем от NGAD, и также сможет выполнять задачи совместно с ударными и разведывательными дронами. Кстати, российский Су-57 уже сегодня способен работать вместе с беспилотниками, что кажется значительным технологическим прорывом по сравнению с существующими аналогами. Выбран правильный вектор развития, но реализация хромает, а значит Су-57 придётся конкурировать с более современными противниками даже спустя 10 лет. Предполагается, что Boeing F/А-ХХ придут на смену стремительно устаревающим F/A-18 «Super Hornet» в 2030-х годах. Деталей о данном истребителе шестого поколения крайне мало, но Военно-морской флот настаивает на существенном увеличении скорости и дальности полёта по сравнению со стоящем на вооружении Super Hornet и F-35C. Представители флота хотят получить истребитель, который сможет нести более мощное и дальнобойное оружие, позволяющее американским авианосцам атаковать береговую линию обороны противника издалека, вне досягаемости современных гиперзвуковых противокорабельных ракет. Кстати, китайские гиперзвуковые ракеты имеют дальность около 1600 километров, а значит Boeing F/А-ХХ должен получить действительно впечатляющий запас автономности.

BAE «Tempest»

Обсуждать китайские и российские разработки мы не будем. В первом случае всё слишком запутанно, тогда как во втором есть только красивые проекты, но нет ни денег, ни возможностей для реализации. Ну а в Британии разрабатывают BAE «Tempest», главной фишкой которого станет прокачанный радар, аналогов которому ещё не было на боевом истребителе. Самолёт представляет собой истребитель следующего поколения, который должен прийти на замену Eurofighter «Typhoon» к 2035 году. Нужно понимать, что временные сроки не окончательные, но это и понятно, ведь любой из указанных самолётов ещё никогда не поднимался в воздух и существует в виде испытательных стендов и отдельных технологий. В апреле текущего года Министерство обороны Британии выделило 822 миллиона долларов BAE Systems для продолжения разработок «Tempest», а первый прототип планируется получить уже к 2027 году. Истребитель создаётся вместе с Италией, Японией и Швецией, поскольку сегодня ни одна европейская страна позволить себе такое чудо технологической мысли не может. И дело даже не в деньгах, а в специалистах высокого уровня, способных генерировать и воплощать невероятные идеи в металле. BAE «Tempest» также будет летать в тендеме с беспилотниками, контроль над которыми сможет осуществлять система на основе ИИ. Итальянская компания Leonardo, работающая над новым радаром для «Tempest», утверждает, что электроника сможет обрабатывать огромные объёмы данных, сравнимые с интернет-трафиком среднего города, каждую секунду. Истребитель будет оснащён новой инфракрасной системой для наведения вооружения на скрытых противников. Конструкторы стремятся внедрить множество инновационных технологий, включая виртуальную кабину, которая будет отображать цифровой дисплей на шлеме пилота, помогая обрабатывать огромное количество данных, поступающих от беспилотников и истребителей союзников. Кстати, на заглавной картинке китайский истребитель шестого поколения. Информации о нём почти нет, а изображение не имеет никакого отношения к реальности. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

военные технологии авиация истребители
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
41
Этим утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
6
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
3
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
+
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
11
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
3
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
7
Forbes: Танки "Леопард", переданные Украине от Бельгии, поломанные и требуют дорогого ремонта
1
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
+
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
11
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
Colorfire выпускает материнскую плату Intel B760 в серии с котиками MEOW
+
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
2
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
1
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
1
Байден назвал Китай «плохими ребятами»
+

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
78
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
42
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
15
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
3
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
38
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
1
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
10
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
4
В России около 7 миллионов серых SIM-карт, часть из них Роскомнадзор скоро заблокирует
4

Сейчас обсуждают

Вассисуалий Лоханкин
10:59
Да и пусть рухнет всё! Иногда нужно обновление...
12 республиканцев призвали Байдена отозвать запрос помощи Украине на $24 млрд
Alex-IT
10:58
Есть ещё почта у Рамблера, Яндекса и других компаний.
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
Alex-IT
10:57
Интересное решение, но не все го могут сделать)
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
Вассисуалий Лоханкин
10:57
(Ш)кур(т)ка уже совсем извращенцем стал...
Модельный ряд графических процессоров NVIDIA следующего поколения может покинуть вариант x04
Alex-IT
10:57
Я пользуюсь сразу несколькими почтовыми ящиками от нескольких сервисов.
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
Genry
10:54
Ноги, крылья? Главное - хвост! Вообще-то всё шестое поколение будет в бортовой электронике для полноценного беспилотного режима, что позволит полностью снять ограничение по перегрузке, улучшить ма...
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
Vorvort
10:53
Заглот, перелогинься! 😂 Хотя бы не рекомендуй 4070, не так палиться будешь!
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
Dimkovski
10:48
Сколько демагогии и болтовни.. Игры - это просто ФАН .. как в кино сходить.. как книгу интересную прочитать.. никаких тайных смыслов и ассоциаций у здоровых людей нет.. Разве что у задротов с немытыми...
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
Vorvort
10:47
Я, помимо игр, много читаю, играю в шахматы (мастер спорта), занимаюсь воркаутом. Без игр свою жизнь не мыслю, геймер с 25 -ти летним стажем.
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
deniskaaaa1
10:24
может, не припомню.
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем