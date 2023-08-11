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Эксперты месяцами и даже годами рассуждают о самом оптимальном времени для покупки видеокарты. Однозначного мнения нет и не может быть, ну а некоторые и вовсе рекомендуют отправляться на вторичный рынок. Нужно осознавать, что каждый из вариантов имеет свои недостатки, а конечное решение принимать вам. И всё же, если говорить о такой переменной, как цена, то сегодня самое худшее время для покупки видеокарты. Давайте разбираться. Итак, весной за 1 доллар давали 75 рублей, а рынок настольной графики переживал бурный рост. Майнеры сливали свои фермы за бесценок, а производители вынуждены были снижать цены.

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В итоге именно тогда стоимость видеокарт в российской рознице оказалась самой низкой за много лет, что позволило геймерам усилить свою систему за разумные деньги. С тех пор мировой рынок видеокарт порадовал любителей компьютерных игр несколькими новинками, но в целом положение не изменилось. Видеокарты медленно дешевеют, ну а российской рознице всё иначе, ведь за 1 доллар дают почти 100 рублей. Никто не сказал, что через несколько месяцев дела пойдут лучше. И всё же, аналитики верят в то, что в четвёртом квартале курс национальной валюты стабилизируется хотя бы до 85-к-1. Теоретически, это позволит снизить цены на видеокарты, чего ждут многие геймеры. Если вы готовы подождать, то просто запаситесь терпением, ну а мы разберём 7 видеокарт, которые считаем самыми неудачными. Важно понимать, что на выводы влияет целый спектр факторов, а значит решение по каждой видеокарте принимается индивидуально, о чём и поговорим ниже.

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Пожалуй, самой отвратительной видеокартой, которую по непонятной причине магазины называют игровой, можно назвать Radeon RX 6400. Если вы планируете играть в примитивные шутеры и Майнкрафт, то эта видеокарта может позволить вам сэкономить немного денег за счёт своей народной стоимости. Ну а если вы предпочитаете более требовательные игры, то лучше обходить Radeon RX 6400 стороной. Прежде всего называть игровой видеокарту с 4 Гб видеопамяти – это откровенное лицемерие. Пару лет назад руководство AMD уверяло, что игровой может считаться видеокарта, в которой есть хотя бы 6 Гб памяти. При этом Radeon RX 6400 не только медленная, но и может стать неприятным сюрпризом для тех, у кого старые компьютеры. Всё дело в том, что она заточена под интерфейс PCIe 4.0, ну а данная технология отсутствует на большей части компьютеров, поэтому Radeon RX 6400 окажется ещё медленнее, чем должна быть. Полный провал, ну а у красных есть ещё одна такая же сомнительная видеокарта. Речь об Radeon RX 6500 ХТ, которая имеет тот же недостаток, что и младшая модель, но получила неадекватную цену в момент своего выхода. Фактически, сегодня нам за 21 тысячу рублей пытаются продать видеокарту, которая не способна тянуть новые игры даже в 1080р на минимальных настройках. В сети пишут, что в той же Remnant 2 приходится играть в 900р с минимальными настройками и технологией масштабирования. Ясно, что будущего у такой видеокарты нет, ведь новые игры будут ещё более требовательными.

Некоторые полагают, что плохими могут быть только медленные видеокарты, вот только это не так. GeForce RTX 4060 Ti настолько плохая, насколько только может быть плохим продукт данного класса. Так, она поступила в продажу по цене 400 долларов, хотя была всего на 15% быстрее аналогичной модели двухлетней давности. Релиз NVIDIA разочаровал экспертов и потенциальных покупателей, поэтому спрос на такую видеокарту низкий. Мало того, производитель позиционирует видеокарту как оптимальное решение для 2К. Вот только и здесь не всё верно, поскольку 8 Гб видеопамяти впритык для подобного разрешения были уже вчера. Сегодня вам потребуется 10 Гб и выше, ну а через 2 года стартовать придётся с 12 Гб. Именно поэтому можно сделать вывод, что GeForce RTX 4060 Ti явно находится не в своём классе, а значит должна стоить на 100 долларов дешевле.

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Ровно теми же недостатками обладает и GeForce RTX 4060. Видеокарта в идеальных условиях обходит аналог прошлого поколения на 10%, но в играх на средних процессорах не демонстрирует никаких преимуществ. Эксперты указывают на поддержку технологии масштабирования DLSS 3.0, но всё это хорошо до тех пор, пока вам не приходится смотреть на артефакты изображения в реальных играх. В теории всё выглядит неплохо, но на практике прироста быстродействия нет, тогда как GeForce RTX 4060 ещё и имеет не 12 Гб видеопамяти, как вышедшая 2 года назад GeForce RTX 3060, а всего 8 Гб. Получается, что за те же 300 долларов мы получаем не более продвинутый продукт, а самое настоящее топтание на месте. Спасибо, но нет. Пожалуй, без упоминания Radeon RX 7600 наш список был бы неполным, ведь это такой же провал, как и указанные выше видеокарты NVIDIA. AMD не стала придумывать велосипед и просто скопировала решение конкурирующей компании. Radeon RX 7600 примерно такая же по скорости, как и находящаяся на рынке Radeon RX 6650 ХТ, но предлагается немного дороже. Можно с уверенностью заявить, что владельцы серии GeForce RTX 20 и Radeon RX 5000 ничего не потеряют, если пропустят середняки нового поколения. Видеокарты имеют близкий к нулевому прирост скорости, но стоят столько же, как и аналоги прошлого поколения.

Стоит заметить, что в текущем поколении NVIDIA всё же оказалась способна выпускать действительно прорывные решения, обладающие значительной скорость и предлагающий большой прирост быстродействия в своей серии. Вот только Дженсен Хуанг решил, что за подобные подарки геймеры должны платить намного дороже, а в результате в продажу поступила GeForce RTX 4080. Цена видеокарта стартовала с 1200 долларов, что на целых 500 долларов больше, чем NVIDIA просила в прошлом поколении. Нет никаких сомнений, что инновации должны иметь свою цену, но предложенная стоимость слишком высокая, а низкая популярность GeForce RTX 4080 – это очередное доказательство правоты наших слов. Видеокарта получилась быстрой, но очень дорогой.

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Не стоит забывать и о Radeon RX 7900 ХТ, которая стала жертвой амбиций руководства AMD и целого спектра неверных решений. Пожалуй, такая видеокарта идеально смотрелась бы за 600 долларов, где положила бы на лопатки более дорогую GeForce RTX 4070 Ti, но Лиза Су решила, что субфлагман должен получить 320-битную шину и 20 Гб видеопамяти. При этом сама видеокарта получилась намного медленнее, чем ожидалось, а в результате снижение цены – это прямые убытки, тогда как покупать по 900 долларов Radeon RX 7900 ХТ решительно никто не хотел. В итоге стоимость была снижена до 800 долларов, но даже после этого видеокарта не нашла места на рынке. Сегодня один из самых перспективных флагманов AMD почти отсутствует, а продажи находятся на уровне погрешности. Можно было бы сделать работу над ошибками, быстро выпустив Radeon RX 7800 ХТ с 16 Гб видеопамяти за 600 долларов, но на календаре середина августа, а ничего подобного в продаже нет. Логика AMD от нас ускользает, тогда как NVIDIA не сильно переживает из-за падающего спроса. Известно, что в настоящее время огромным спросом пользуются решения для обучения ИИ, поэтому Дженсен Хуанг всего лишь снизил производство настольных видеокарт в пользу профессиональных графических процессоров. Ну а ниже вы можете выбрать несколько видеокарт, которые мы рекомендуем купить здесь и сейчас. О причинах такого выбора расскажем в одном из следующих материалов.