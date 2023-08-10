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Учёные из США считают, что Америка должна стать мультирасовой, а понятие белого большинства устарело

Молодые жители США больше не хотят быть «белыми» – несуществующая проблема расовой идентичности
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Сегодня в Западном обществе происходят изменения, которые на многие столетия могут определить лицо нашей планеты. Наружу выходят самые низменные инстинкты, а толерантное общество готово оправдывать даже преступления педофилов и откровенных психов. Практика «отмены» затыкает рот тем, кто мог бы всё это остановить, ну а в результате разумная часть общества отмалчивается, тогда как балом правят люди, подталкивающие свои страны к саморазрушению. Особенно волнующими совершенно неожиданно стали гендерные проблемы, ведь учёные обнаружили у человека десятки ипостасей. Всё это проникло на большие и малые экраны, а в результате значительная часть современных фильмов и сериалов производства США преподносит отношения в стиле ЛГБТ, как само собой разумеющееся. 

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Проблем становится всё больше, ну а на очереди расовая принадлежность, которая также беспокоит массовое сознание. По данным издания The Hill, ссылающегося на многочисленные аналитические материалы, «Поколение Z» станет последним, где белые американцы будут представлять собой большинство. Согласно прогнозам экспертов, примерно к 2045 году доля белого населения, исключая выходцев из Латинской Америки, упадёт ниже 50% от общей численности в США. В то же время, учёные подчёркивают, что данная статистика требует более глубокого понимания, ведь понятие «расы» в современной действительности устарело и чрезмерно упрощено. Эксперты отмечают, что раса является сложной переменной в контексте переписи населения и провоцирует глубокие конфликты между жителями одной страны. По словам профессора демографии и планирования населения в Университете Южной Калифорнии Доуэлла Майерса, «белое большинство» – это стереотип, широко используемый как теми, кто говорит о дискриминации и порабощении, а также теми, кто беспокоится о так называемом «белом наследии» нации. На самом же деле реальность более сложна, а демографы предупреждают, что такие общие показатели сильно упрощают многообразие американского населения. 

Сегодня миллионы американцев больше не связывают себя с единой расовой идентичностью, а эксперты считают, что это многообразие играет важную роль в будущем процветании США. Данные переписи населения США 2020 года свидетельствуют о росте расового разнообразия по возрастным группам. Доля «белых американцев» среди людей старше 75 лет составляла 77%, в то время как среди американцев возраста 55-64 лет – 67%, возраста 35-44 лет – около 55%, и возраста 18-24 года – около половины. Проще говоря, молодое поколение больше не хочет причислять себя к белой расе. По прогнозам экспертов, такая тенденция станет главенствующей и продолжит оказывать давление на общественное мнение в ближайшие десятилетия. В результате, примерно к середине века, ни одна расовая группа не будет обладать численным преимуществом. Но если к 2045 году в среднем к белой расе себя будут причислять чуть меньше 50% населения, то среди американцев, чей возраст не достиг 18 лет, цифра уйдёт ниже 40%. При этом учёные отмечают, что даже сегодня доля детей мультирасового происхождения составляет около 47%, что подчёркивает рост разнообразия среди жителей США. Несмотря на это до недавнего времени люди предпочитали причислять себя к белой расе, тогда как в настоящее время гораздо выгоднее иметь светлое лицо, но заявлять всем вокруг, что ты свободный от расовой принадлежности человек мира. Ну или на крайний случай можно представиться латиноамериканцем. 

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Ну а профессор социологии в Городском университете Нью-Йорка (CUNY) Ричард Альба подчёркивает, что мы становимся свидетелями формирования нового разнообразного общества американцев. Пока белые американцы составляют значительную часть этого общества, вот только критерии, используемые в прошлом веке, ограничены идеей о единственной расовой идентичности. Ну а сегодня подобные категории больше не работают, что подтверждается научными фактами и результатами переписи населения. Так, с 2000 года в ходе переписи населения респондентам предоставлена возможность выбирать для себя более одной расы. Как оказалось, представители мультирасовой группы имеют изменчивую идентичность, поэтому каждый может определить свою расовую принадлежность по-разному. По словам эксперта, американцы мультирасового происхождения представляют собой самую быстрорастущую категорию, а их доля продолжит расти до 2050 года.

Для понимания проблемы, стоит разобраться дательное. Допустим, мы возьмём американца, который имеет трёх белых бабушек и дедушек, а также одного темнокожего, латиноамериканца или азиата в своей родословной. Логично было бы отнести его к белым американцам. Но стоит вспомнить, что с 1600-х годов в США действовало «правило одной капли», согласно которому даже небольшая доля другой расы делала человека темнокожим. Возникает любопытная коллизия. Так, 75-летний глава семейства считает себя представителем белой расы. Его сын, которому сейчас 40 лет, даже не задумывается о том, что его стоит считать азиатом, ну а 20-летний подросток, самосознание и идентичность которого ещё не сформировалась, может причислять себя в азиатской расе или считать себя потомком мавров. Отдельно отмечается, что в ходе переписи населения 2020 года происходили необычные случаи. Например, выходцев из стран Ближнего Востока или Северной Африки часто относили к белым американцам, хотя многие из них сами не идентифицировали себя как представителей европейской расы. И наоборот, американцы с предками из Афганистана или Пакистана признавались азиатами.

Специалисты в области демографии и экономики утверждают, что для достижения процветания Америка нуждается в разнообразии населения в ближайшие годы. Особенно учитывая, что средний возраст американцев составляет 38.9 лет. Увеличение среднего возраста происходит из-за снижения рождаемости. Это создаёт дефицит рабочей силы, что может ограничить экономический рост. Специалисты утверждают, что для поддержания молодости нации необходим постоянный приток иммигрантов. Анализ переписи населения показывает, что средний возраст белых американцев составляет 43 года, в то время как у латиноамериканцев этот показатель равен 31 году. Учёные подчёркивают, что большинство белых американцев, не включая радикальные группы, поддерживают смешанные семьи и растущее мультирасовое население, которое будет и определит будущее Америки. Специалисты уверены, что будущие переписи смогут более точно отразить многообразие страны. Они предлагают внести новые вопросы, начиная с 2030 года, чтобы респонденты могли указать своё происхождение и расовую принадлежность. Это позволит лучше понять этническую структуру и, возможно, уйти от понятий «большинства» и «меньшинства». 

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P.S. Существует мнение, что происходящие гендерные и расовые изменения имеют под собой вполне научные основания. Так, белое большинство с высокой долей вероятности предпочтёт устраивать конфликты и угнетать азиатов, латиноамериканцев или афроамериканцев. При этом особенно активны в этом белые мужчины. Создавая бесформенную массу, у которой нет определённой расы и пола, правящие элиты таким образом могут стремиться к более спокойному обществу. Или нет, ведь мы не знаем истинных целей власть имущих. 

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