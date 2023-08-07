Представители НАТО не особо прячутся, а сами США могут быть замешаны в размещении дронов-камикадзе на своих кораблях

Украина продолжает вести диверсионную деятельность в Чёрном море. Эксперты отмечают, что подобные действия не обходятся без внешней помощи, открыто обвиняя НАТО в поставках Киеву разведывательных данных со спутников и беспилотников. По данным журналистов Eurasian Times, альянс предоставляет не только ценную информацию, но также помогает в прямом запуске беспилотных морских аппаратов. Эксперты отмечают, что атаки на российские гражданские объекты несут угрозу для всего региона и крайне опасны, как с политической, так и военной точки зрения. При этом Россия активно использует средства радиоэлектронной борьбы, некоторые из которых уже доказали свою эффективность против американских разведывательных спутников Topaz и Crystal.

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Системы НАТО постоянно следят за Крымом, а сами американцы активно используют дроны, совершая попытки рассмотреть те или иные объекты с близкого расстояния. Eurasian Times пишет, что события 4 и 5 августа свидетельствуют о высокой координации между Украиной и НАТО при нанесении серии ударов по различным объектам в Чёрном море. Эти атаки включали порт Новороссийск, нефтяное хранилище в Феодосии и танкер «Сиг». Атака беспилотного аппарата на Феодосию была отражена благодаря действию российских систем электронной борьбы, и один из дронов упал рядом с нефтяным хранилищем. В порту Новороссийска большой десантный корабль ВМС России «Оленегорский горняк» оказался под обстрелом. Ну а танкер получил пробоину, но удержался от крена и был доставлен в док для проведения ремонтных работ.

Что любопытно, сами украинцы опубликовали видео, на котором видно, как к «Оленегорскому горняку» приближается американский военный корабль. Не исключено, что именно он использовался для запуска дронов-камикадзе. Оба беспилотника были обнаружены и уничтожены российскими кораблями, но один из них приблизился к кораблю РФ слишком близко. Ну а поскольку он нёс 450 килограмм взрывчатки, то удар привёл к повреждениям обшивки. Атака на Новороссийск была скоординирована с массированными атаками беспилотных аппаратов на Феодосию. Дроны Mugin-5 Pro были запущены с аэропорта Чернобаевка с целью атаковать Феодосию. В то же время США развернули несколько средств воздушного наблюдения, включая разведывательные дроны RQ-4D Phoenix и MQ-9A Reaper, а также патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon. Украинские дроны Tekever AR4 Evolution также активно наблюдали за происходящим.

Eurasian Times пишет, что после уничтожения порта в городе Измаил, американские суда вынуждены были покинуть этот район. При этом эксперты уверяют, что прямо в самом порту располагалась секретная военно-морская база НАТО. Российская сторона уничтожила портовую и топливную инфраструктуру, что негативным образом повлияло на возможности США шпионить за Крымом. Журналисты отмечают, что активность американцев в Чёрном море становится всё более заметной, а действия из провокационных перетекают в агрессивные. В июле за Крымом неустанно следило настоящее око Саурона в виде спутников Topaz SAR, разведывательных дронов и военных кораблей. При этом спутники регулярно совершали проходы над Крымом, собирая фотографии и точные данные о военных объектах России. За последний месяц было зарегистрировано как минимум 29 пролётов спутников Topaz SAR над Крымом.

Напомним, система спутников Topaz входит в программу FIA Radar (Future Imagery Architecture), которая является секретной разработкой Национального управления разведки США. Эти спутники созданы для обеспечения наблюдения за Крымом и Чёрным морем. Они работают в паре с разведывательными беспилотниками RQ-4 Global Hawk, предоставляя широкий охват и точные данные. RQ-4 Global Hawk оборудован современными системами радиоразведки, позволяющими получать изображения даже при неблагоприятных погодных условиях. Они также оснащены системами инфракрасной радиолокации для слежения за целями. Дополнительно, дроны оборудованы системой разведки (SIGINT), позволяющей перехватывать и анализировать электронные сигналы. Эксперты отмечают, что RQ-4 Global Hawk имеет некоторые ограничения, так как для хорошей картинки нужно находиться непосредственно над зоной съёмки. Ну а сделать это невозможно, а в результате для получения точных данных американские власти комбинируют данные с беспилотников и спутников. После этого информация поступает в Украину, откуда в Крым прилетают и приплывают дроны-камикадзе.