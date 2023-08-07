Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Eurasian Times: США открыто помогают Украине наносить удары по Крыму с помощью беспилотников
Представители НАТО не особо прячутся, а сами США могут быть замешаны в размещении дронов-камикадзе на своих кораблях

реклама

Украина продолжает вести диверсионную деятельность в Чёрном море. Эксперты отмечают, что подобные действия не обходятся без внешней помощи, открыто обвиняя НАТО в поставках Киеву разведывательных данных со спутников и беспилотников. По данным журналистов Eurasian Times, альянс предоставляет не только ценную информацию, но также помогает в прямом запуске беспилотных морских аппаратов. Эксперты отмечают, что атаки на российские гражданские объекты несут угрозу для всего региона и крайне опасны, как с политической, так и военной точки зрения. При этом Россия активно использует средства радиоэлектронной борьбы, некоторые из которых уже доказали свою эффективность против американских разведывательных спутников Topaz и Crystal.

реклама

Системы НАТО постоянно следят за Крымом, а сами американцы активно используют дроны, совершая попытки рассмотреть те или иные объекты с близкого расстояния. Eurasian Times пишет, что события 4 и 5 августа свидетельствуют о высокой координации между Украиной и НАТО при нанесении серии ударов по различным объектам в Чёрном море. Эти атаки включали порт Новороссийск, нефтяное хранилище в Феодосии и танкер «Сиг». Атака беспилотного аппарата на Феодосию была отражена благодаря действию российских систем электронной борьбы, и один из дронов упал рядом с нефтяным хранилищем. В порту Новороссийска большой десантный корабль ВМС России «Оленегорский горняк» оказался под обстрелом. Ну а танкер получил пробоину, но удержался от крена и был доставлен в док для проведения ремонтных работ.

Что любопытно, сами украинцы опубликовали видео, на котором видно, как к «Оленегорскому горняку» приближается американский военный корабль. Не исключено, что именно он использовался для запуска дронов-камикадзе. Оба беспилотника были обнаружены и уничтожены российскими кораблями, но один из них приблизился к кораблю РФ слишком близко. Ну а поскольку он нёс 450 килограмм взрывчатки, то удар привёл к повреждениям обшивки. Атака на Новороссийск была скоординирована с массированными атаками беспилотных аппаратов на Феодосию. Дроны Mugin-5 Pro были запущены с аэропорта Чернобаевка с целью атаковать Феодосию. В то же время США развернули несколько средств воздушного наблюдения, включая разведывательные дроны RQ-4D Phoenix и MQ-9A Reaper, а также патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon. Украинские дроны Tekever AR4 Evolution также активно наблюдали за происходящим.

Eurasian Times пишет, что после уничтожения порта в городе Измаил, американские суда вынуждены были покинуть этот район. При этом эксперты уверяют, что прямо в самом порту располагалась секретная военно-морская база НАТО. Российская сторона уничтожила портовую и топливную инфраструктуру, что негативным образом повлияло на возможности США шпионить за Крымом. Журналисты отмечают, что активность американцев в Чёрном море становится всё более заметной, а действия из провокационных перетекают в агрессивные. В июле за Крымом неустанно следило настоящее око Саурона в виде спутников Topaz SAR, разведывательных дронов и военных кораблей. При этом спутники регулярно совершали проходы над Крымом, собирая фотографии и точные данные о военных объектах России. За последний месяц было зарегистрировано как минимум 29 пролётов спутников Topaz SAR над Крымом.

Напомним, система спутников Topaz входит в программу FIA Radar (Future Imagery Architecture), которая является секретной разработкой Национального управления разведки США. Эти спутники созданы для обеспечения наблюдения за Крымом и Чёрным морем. Они работают в паре с разведывательными беспилотниками RQ-4 Global Hawk, предоставляя широкий охват и точные данные. RQ-4 Global Hawk оборудован современными системами радиоразведки, позволяющими получать изображения даже при неблагоприятных погодных условиях. Они также оснащены системами инфракрасной радиолокации для слежения за целями. Дополнительно, дроны оборудованы системой разведки (SIGINT), позволяющей перехватывать и анализировать электронные сигналы. Эксперты отмечают, что RQ-4 Global Hawk имеет некоторые ограничения, так как для хорошей картинки нужно находиться непосредственно над зоной съёмки. Ну а сделать это невозможно, а в результате для получения точных данных американские власти комбинируют данные с беспилотников и спутников. После этого информация поступает в Украину, откуда в Крым прилетают и приплывают дроны-камикадзе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сво #всу #беспилотники
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правящая партия Германии призвала немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Суммарная помощь Украине от США почти равна годовому ВВП Белоруссии - The Washington Post
В России около 70 компаний выпускают беспилотники
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
19
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
4
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
4
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
+
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
8
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
5
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
«Калибры» запутали украинскую ПВО, «Кинжалы» нанесли удар, а Герань 2 поставила жирную точку
6
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
2

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
7
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
8
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
9
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
8
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
27
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
135
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
7
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
111

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
10:39
Это надо отметить
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Serezhka
10:38
Слушай, как ты считаешь? 90% дураков и 10% умных или, всё-же, наоборот? Уверен ты относишь себя к 10% умных, вот только огорчу тебя - 90% с тобой не согласятся.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Paul Gurev
10:36
Я тоже с ДВ.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Lubitel 32
10:36
Есть еще IntelArc c 16га памЯти которая может в облучение и DLSS тьфу Xess. И в новинках демонстрирует себя на уровне 3070 весь вопрос в дровах которые у нее не так чтобы фонтан. Но за 27~32к неплохой...
Как NVIDIA вычищает карманы геймеров, и почему GeForce RTX 4060 никогда не станет популярной
Serezhka
10:35
Какие-же все дураки вокруг, правда? Один ты умный, считаешь что АМД лучше всех, делают карточки на будущее, насрать что они на старте всегда с кривыми драйверами и тормозят, ведь драйвера со временем ...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vorvort
10:35
На слогане про вычислительную мощь ни слова. Там говорится о двухкратной производительности 3080 vs 2080. Видеокарты для игр (сама Nvidia говорит об этом на своем сайте), покупают их для игр, техресур...
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
Aigars Melderis
10:33
ruskije ubijci
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
Ник Хобо
10:32
"Маск имеет рост 185 сантиметров и весит 136 килограмм" Да ладно? 86 кг может быть, но чтобы 136...
Цукерберг назначил дату боя с Маском и готов положить старину Илона на лопатки в 1-ом раунде
Vorvort
10:31
Nvidia на своем сайте говорит что 3080, 2080 - игровые видеокарты. Как на слогане не идет речь об играх? Ты адекватен?
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
Honkai star reil
10:31
Не, сегодня отбой .уже жара + 40
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем