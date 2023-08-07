Маск пока не ответил, но ранее обещал задавить противника ростом и весом

Конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом продолжает будоражить умы людей по обе стороны океана. Напомним, 22 июня Цукерберг принял вызов Маска, подтвердив готовность сразиться по правилам смешанных единоборств. Основатель Tesla бросил главе Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) вызов после появления информации о том, что Цукерберг планирует запустить конкурирующее приложение Threads. Речь идёт о клоне Twitter, копирующем основные функции социальной сети. Чуть позднее мать Илона Маска заявила, что отменяет схватку, тогда как президент Абсолютного бойцовского чемпионата имеет на этот счёт своё мнение.

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Дейн Уайт выразил уверенность, что схватка состоится при любых условиях и попытках сторон отказаться, ведь на кону имидж, а оба миллиардера сильно зависят от своей аудитории. Также Уайт заявил, что поединок станет самым популярным в истории и принесёт очень много денег. Одним словом, очень многие хотят увидеть, как миллиардеры будут друг друга избивать, что вынуждает обоих принимать непростые решения. Не исключено, что Маск бросил вызов только для пиара, но теперь вынужден отвечать за свои слова. Возможно, впервые за многие годы глупая фраза обойдётся Илону так дорого. Ну а Цукерберг вчера объявил, что готов к бою с владельцем социальной сети X (ранее называлась Twitter). Он предложил своему сопернику дату 26 августа для проведения схватки.

При этом Цукерберг отметил, что готов проучить противника (на самом деле заявление звучало немного иначе, но оригинальная версия не годится для нашего материала) уже сегодня, но считает 26 августа вполне реальной датой. Миллиардер пожаловался прессе на то, что Маск никак не реагирует на его заявления и до сих пор не дал согласия провести поединок именно в указанный день. Также Цукерберг снова рассказал о том, как активно тренируется перед схваткой. Он заверил журналистов в том, что готов намять бока Илону прямо сейчас, но может немного подождать. Ранее основатель Tesla также поделился своими мыслями на теме предстоящего боя. По мнению Маска, Цукерберг превосходит его в выносливости, что крайне опасно. Илон предполагает, что если поединок затянется, то победа достанется сопернику. В то же время он напомнил, что превосходит оппонента в весе и росте, а это крайне важные факторы, которые могут оказаться определяющими. Согласно данным американских СМИ, Маск имеет рост 185 сантиметров и весит 136 килограмм, тогда как Цукерберг имеет вест в 70 килограмм и рост 173 сантиметра. Аналитики предполагают, что Маск не сможет простоять и одного раунда, поэтому будет давить противника весом.