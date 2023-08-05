Впервые за многие века золото Буркина-Фасо принадлежит людям этой страны

Нет никаких сомнений, что любой труд должен оплачиваться. Известно, что ЧВК «Вагнер» выполняет задачи по обеспечению безопасности в нескольких африканских странах, где одновременно присутствуют не только американские, но и европейские частные компании. Из Мали и Буркина-Фасо миссию ООН вместе с «голубыми касками» удалось прогнать, но часть континента остаётся под сильным влиянием Запада. При этом речь идёт о странах богатыми полезными ископаемыми. Европейцы столетиями выжимали из Африки все соки, продавая в рабство людей и используя труд миллионов местных жителей в своих целях. В качестве оплаты была еда, но это если повезёт, ведь миром там и не пахло.

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Благодаря ЧВК «Вагнер» в ЦАР стало относительно безопасно, ну а сегодня горячей точкой стал Нигер. Французский контингент отказался покидать границы страны, а соседние государства, находящиеся под давлением Запада, готовят интервенцию. Судя по всему, их там встретят бойцы ЧВК «Вагнер», ну а вся причина конфликта в богатстве Нигера. Там огромные шахты с золотом, есть редкоземельные полезные ископаемые и уран. Известно, что если Нигер не будет поставлять уран во Францию, то Макрону придётся закупать уран в России, ну или закрывать атомные электростанции. Бой за этот ценный элемент Франция не намерена проигрывать. Кстати, Нигер уже перекрыл трубопровод, по которому в Европу шло 30 миллиардов кубических метров газа в год. Ну а это ещё один повод для интервенции, ведь Франции нужна дешёвая ресурсная база.

Ну а дабы вы не сомневались в том, какие богатства сосредоточены в странах Западной Африки, мы предлагаем вам посмотреть видео по ссылке. Там бойцы ЧВК «Вагнер» засняли золотоносную шахту в Буркина-Фасо. Не нужно быть экспортом, чтобы заметить большую золотую жилу, которая только начала разрабатываться. Сколько таких мест с золотом осталось в Буркина-Фасо, знают только французы, которые планировали ещё много десятилетий выкачивать из Африки ресурсы. Сегодня в ЕС громко обвиняют руководство Мали и Буркина-Фасо, поддержавших новое правительство Нигера, во всех смертных грехах. В ход идёт стандартное нарушение демократии, которое уже давно набило оскомину всем здравомыслящим людям на нашей планете. Похоже, нарушение демократии – это когда экономика Европы и США сталкивается с проблемами в ходе обычной конкуренции. Ну а когда Запад хором пинает небольшую страну, то это самая настоящая демократия. Посмотрели на шахту в Буркина-Фасо? Ну вот и отлично, ведь теперь понятно, почему Макрон всеми своими зубами вцепился в Африку. Ну а «Чёрный континент» устал преклонять голову перед сюзереном.

Напомним, недавно новое правительство Нигера и вовсе позволило себе слишком много. Так, там имели наглость заявить о том, что африканцы такие же люди, как и жители Франции и Германии. Якобы, нигерийцы имеют такие же права и свободы. Нет никаких сомнений, что давать африканцам подобные вольности Европа не намерена. Ну а после окончательного ухода из Африки французов, шахты начнут осваивать российские компании. Никто не сказал, что жить африканцев сразу станет идеальной, но станет точно лучше. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/wagnernew/9426