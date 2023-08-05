Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
Впервые за многие века золото Буркина-Фасо принадлежит людям этой страны

реклама

Нет никаких сомнений, что любой труд должен оплачиваться. Известно, что ЧВК «Вагнер» выполняет задачи по обеспечению безопасности в нескольких африканских странах, где одновременно присутствуют не только американские, но и европейские частные компании. Из Мали и Буркина-Фасо миссию ООН вместе с «голубыми касками» удалось прогнать, но часть континента остаётся под сильным влиянием Запада. При этом речь идёт о странах богатыми полезными ископаемыми. Европейцы столетиями выжимали из Африки все соки, продавая в рабство людей и используя труд миллионов местных жителей в своих целях. В качестве оплаты была еда, но это если повезёт, ведь миром там и не пахло.

реклама

Благодаря ЧВК «Вагнер» в ЦАР стало относительно безопасно, ну а сегодня горячей точкой стал Нигер. Французский контингент отказался покидать границы страны, а соседние государства, находящиеся под давлением Запада, готовят интервенцию. Судя по всему, их там встретят бойцы ЧВК «Вагнер», ну а вся причина конфликта в богатстве Нигера. Там огромные шахты с золотом, есть редкоземельные полезные ископаемые и уран. Известно, что если Нигер не будет поставлять уран во Францию, то Макрону придётся закупать уран в России, ну или закрывать атомные электростанции. Бой за этот ценный элемент Франция не намерена проигрывать. Кстати, Нигер уже перекрыл трубопровод, по которому в Европу шло 30 миллиардов кубических метров газа в год. Ну а это ещё один повод для интервенции, ведь Франции нужна дешёвая ресурсная база.

Ну а дабы вы не сомневались в том, какие богатства сосредоточены в странах Западной Африки, мы предлагаем вам посмотреть видео по ссылке. Там бойцы ЧВК «Вагнер» засняли золотоносную шахту в Буркина-Фасо. Не нужно быть экспортом, чтобы заметить большую золотую жилу, которая только начала разрабатываться. Сколько таких мест с золотом осталось в Буркина-Фасо, знают только французы, которые планировали ещё много десятилетий выкачивать из Африки ресурсы. Сегодня в ЕС громко обвиняют руководство Мали и Буркина-Фасо, поддержавших новое правительство Нигера, во всех смертных грехах. В ход идёт стандартное нарушение демократии, которое уже давно набило оскомину всем здравомыслящим людям на нашей планете. Похоже, нарушение демократии – это когда экономика Европы и США сталкивается с проблемами в ходе обычной конкуренции. Ну а когда Запад хором пинает небольшую страну, то это самая настоящая демократия. Посмотрели на шахту в Буркина-Фасо? Ну вот и отлично, ведь теперь понятно, почему Макрон всеми своими зубами вцепился в Африку. Ну а «Чёрный континент» устал преклонять голову перед сюзереном.

Напомним, недавно новое правительство Нигера и вовсе позволило себе слишком много. Так, там имели наглость заявить о том, что африканцы такие же люди, как и жители Франции и Германии. Якобы, нигерийцы имеют такие же права и свободы. Нет никаких сомнений, что давать африканцам подобные вольности Европа не намерена. Ну а после окончательного ухода из Африки французов, шахты начнут осваивать российские компании. Никто не сказал, что жить африканцев сразу станет идеальной, но станет точно лучше. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/wagnernew/9426

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#пригожин #чвк вагнер #пригожин вагнер #африка #чвк вагнера #пригожин вагнер последние новости
Источник: t.me
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СБУ: ЧВК "Вагнер" готовит провокацию на стратегическом объекте в Беларуси
Запад теряет доверие в Африке – готова ли РФ бороться с колонистами в Нигере при помощи оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
48
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
41
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
7
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
2
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
5
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
1
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
+
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
4
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
2
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
4
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
Билайн: Мошенник безуспешно пытался дозвониться до потенциальной жертвы 1430 раз
4
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Люди Икс в образе очаровательных пиратов по версии Midjourney
1
В Украине подтвердили успехи по атакам на Крым с помощью морских беспилотников
1
Истребитель РФ Су-57 получил уникальную ракету РВВ-МД2 – решающий довод в бою на близкой дистанции
1
Таможенная служба Китая пресекла попытку контрабанды 837 процессоров и 900 модулей памяти
2

Популярные статьи

"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
22
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
76
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
2
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Обзор смартфона Tecno Camon 20 Pro – красивое прощание с IPS
1
Турецкие БПЛА покоряют Азию - после Малайзии сделку на поставку дронов Anka TAI заключила Индонезия
2
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
6
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
5

Сейчас обсуждают

DIP48
23:29
Скорее не другой и огороженный интернет, а сам владелец облака решит, что вы недостаточно демократичны и вам ваши данные уже не нужны.)))
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
DIP48
23:28
Подари свои данные чужому дяде.))) Который к тому же в любой момент по желанию левой пятки может стереть или заблокировать твои данные.))) "А шо такова ?")))
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
REY_B_
23:27
И тут вопрос окупаемости. У OpenAI пока колоссальные убытки. - Если для проекта используются свободно доступные общественные ресурсы, то по западным законам, сам проект так же должен быть бесплатным. ...
OpenAI расширяет взаимодействие ChatGPT с пользователями
DIP48
23:27
Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается прочитать данные с SSD диска, который пролежал на полке лет 10-15.)))
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
Николай Герус
23:27
Почему, рискованно и отрицательно?
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
DIP48
23:25
Этих гореэкспериментаторов самих надо на Солнце отправить. Чтоб катастрофу планетарного масштаба не учинили
Исследователь планирует присоединить солнечный парус к астероиду, чтобы блокировать Солнце
Андрей Тарр
23:23
И может оказаться что к данным, у вас тупо не будет доступа поскольку у вас - совершенно "другой и огороженный интернет".
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
Андрей Тарр
23:17
И да - у SSD чаще бывают "сбои", в служебных данных (при полном повреждении которых как раз таки становится проблематичным доступ к хранимым данным), причем многие ошибочно это воспринимает это, как в...
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
DIP48
23:16
А вывод то простой: не надо выёживаться на Россию и русских. Бьют аккуратно, но сильно и больно
ВСУ ведут наступление уже 2 месяца. Разбираем промежуточные итоги
glavhyilo
23:12
«Кинжалы, калибры»: Зеленский признал факт ракетного удара ВС РФ по Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем