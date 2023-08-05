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Запад теряет доверие в Африке – готова ли РФ бороться с колонистами в Нигере при помощи оружия
Ситуация в регионе крайне напряжённая, а простых решений пока нет

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Казалось, что после Второй Мировой мир станет другим, поскольку человечество может не пережить следующий крупномасштабный конфликт. Увы, но политики живут своей жизнью. Создаётся такое впечатление, что у этих людей есть по собственному космическому кораблю, который в случае ядерного Армагеддона позволит быстро покинуть пределы горящей планеты. Как бы там ни было, но после завершения Второй Мировой мы никогда не жили мирно, постоянно устраивая конфликты по всему миру. ООН так и не стала решением всех проблем, а сегодня она и вовсе напоминает беспомощный Сенат из фильма «Звёздные войны». Украинский конфликт доказал, что значительная часть мира больше не готова прислуживать одному сюзерену, а в результате возможности ООН постоянно снижаются. Авторитет организации падает, а особенно подвержены рискам страны Африки, многие из которых живут при феодальном строе, тогда как европейские и американские кураторы всё только усложняют. 

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Согласно оценкам экспертов, сложившийся кризис в регионе Сахеля может представлять для международного сообщества более серьёзную проблему, нежели конфликт в Украине. По мнению журналистов Das Erste, попытка Мали остановить миссию ООН на своей территории, послужила вызовом странам Запада в данном регионе. Этот шаг подчёркивает, что африканская страна готова оспорить авторитет Запада и перейти в новую сферу влияния. Одновременно с этим эксперты констатируют, что доверие к деятельности ООН в Западной Африке снижается, тогда как влияние России продолжает постоянно укрепляться. Ну а поскольку ранее США и союзники (особенно Франция) контролировали гуманитарные миссии в Африке, то любые попытки выйти из-под опеки ООН приводят к агрессивной реакции. При этом французы рассказывают о том, что международное сообщество сильно обеспокоено, явно забывая, что мир не вращается вокруг лягушачьих лапок и финансовых интересов Макрона. 

Ну а африканские лидеры проявляют всё большее недовольство происходящим. В июне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп ясно дал понять Совету Безопасности ООН, что правительство требует немедленного вывода многопрофильной комплексной миссии ООН из страны. Миссия «голубых касок» оказалась неудачной и стала одной из причин глубокого конфликта в Мали. Совет Безопасности ООН экстренно принял решение о прекращении миссии, которая должна была стабилизировать власть в Мали и предотвратить захват страны экстремистами. Ну а западные аналитики уверены в том, что такая дерзость со стороны Мали и привела к недавнему государственному перевороту в Нигере. Высказывается мысль, что действия Мали подсказали другим лидерам региона, что они способны оспорить авторитет Запада и уйти от преследования со стороны Европы и США. При этом после прихода военных к власти в Мали и Буркина-Фасо «голубые каски» ООН и французские солдаты оказались больше не нужны, а сегодня заметна тенденция укрепления взаимоотношений этого региона с Москвой. 

Западные аналитики бьют тревогу, ведь по мере сокращения роли ООН в Западной Африке, влияние России усиливается. Мали и Буркина-Фасо открыто говорят о поддержке ЧВК «Вагнер», которая смогла подавить терроризм в регионе, а после обеспечила России доступ к добыче полезных ископаемых. На этом фоне в адрес «вагнеровцев» звучат постоянные обвинения со стороны западных функционеров. Например, заместитель постпреда Великобритании при ООН выразил беспокойство по поводу действий подопечных Пригожина, рассказывая о том, что «музыканты» не могут обеспечить долгосрочную безопасность в Сахеле. Отмечается, что «вагнеровцы» мешают деятельности миротворцев ООН, делая ситуацию ещё более напряжённой. Западные дипломаты пытаются обвинять во всём Россию, одновременно ужасаясь растущему влиянию Москвы и усилению популярности ЧВК «Вагнер».

Ну а поскольку Совет Безопасности ООН парализован из-за разногласий между основными державами (Россией и США), то никакие решения не принимаются. На этом фоне всё больше специалистов пишут о конфликте в Нигере. У Франции ещё остались силы в Западной Африке, а сегодня Нигерия открыто заявила о планах военной интервенции. Ранее ЕС заранее поддержал подобные инициативы, рассказывая о нарушении демократии в Нигере. Странно, но использование детского труда на шахтах – это не нарушение демократии, а попытка взять ситуацию под контроль и решить социальные проблемы – это вопиющий удар по демократии. Уже завтра истекает ультиматум, который был выдвинут странами Западной Африки в адрес Нигера. Аналитики опасаются, что в регионе начнётся масштабный конфликт, который способен унести жизни миллионов людей. В Нигер уже могли прибыть бойцы ЧВК «Вагнер», но их мало, а остановить масштабную интервенцию таким образом невозможно. Ну а если Франция начнёт наносить удары при помощи авиации, то потребуется адекватный ответ. Есть большие сомнения, что Россия на данном этапе готова вмешаться в такой сложный конфликт. 

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#аналитика #политика #африка #нигер
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