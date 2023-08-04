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Африканская симфония «Вагнера» – почему финальный аккорд ЧВК «Вагнер» ещё не сыгран
Всё ещё впереди, ведь противостояние в Африке только начинается

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С тех пор, как первые европейцы пришли в Африку, «Чёрный континент» будоражит от постоянных конфликтов и революций. Кажется, что всё это остановить невозможно, ведь проблему пробовали решить многие страны. Активно помогают французы, американцы и британцы, вот только результат противоположный. За несколько десятилетий в Африке сформировались стойкие террористические организации, обладающие не только финансовой стабильностью, но и регулярно принимающих участие в разнообразных конфликтах. Вопрос решается на высшем уровне, а в ООН сетуют на то, что ничего не могут сделать. Как оказалось, секретный ингредиент всё же имеется, и имя ему ЧВК «Вагнер». С тех пор, как Пригожин пришёл в Африку, в нескольких странах воцарился мир, а эксперты уверяют, что демократы из Европы намеренно стравливали отдельные страны и этносы, зарабатывая на дешёвых ресурсах и миллионах работников, которые согласны добывать уран за еду. 

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Сегодня мы предлагаем послушать мнение независимого журналиста Артёма Блинова, который специализируется на изучении Африки. Прежде всего стоит указать фактор денег. Иностранные журналисты и политики постоянно говорят о том, что «музыканты» принимают участие в подобных операциях исключительно ради денег. Вот только эти ребята лукавят, поскольку в данном случае деньги являются оплатой труда, ну а единственный аргумент – это хороший или плохой результат. Важно понимать, что в данном случае эффективность выполнения задачи зависит не только от финансовой стороны, но и от профессионализма. Если работа проведена качественно, то результат виден, а люди будут делиться положительным опытом. В случае с «вагнеровцами», то можно указать на стабильный и успешный результат несмотря на определённые денежные вливания.

Ну а отличительной чертой ЧВК «Вагнер», считается уникальная тактика и стратегия, поскольку бойцы удерживают уровень профессионализма на высоком уровне уже очень много лет. В отличие от иностранных войск, которые могли провести несколько лет в пассивном состоянии, «вагнеровцы» всегда принимали активное участие в тех или иных событиях. Эта активность и оригинальный подход к тактике позволили им не только подавить боевиков, но и эффективно сотрудничать с местными вооружёнными силами. В то время как другие силы, например, Бархан, Сангарис и миротворцы ООН, постоянно говорят об ухудшении ситуации, «музыканты» демонстрируют результативность своих действий. Они не только работали параллельно с местными армиями, но и делились своим опытом, повышая качество борьбы с терроризмом.

Ну а поскольку ЧВК «Вагнер» представляет собой нечто большее, чем просто коммерческую организацию, то бойцы служат своеобразными послами России за рубежом. Это образ России, который они формируют своими действиями. Их эффективность и амбиции создают положительное впечатление и влияют на мнение о России в международном сообществе. Аналитик полагает, что именно поэтому тысячи мирных граждан в Мили, ЦАР и других странах, включая Нигер и ЧАД, выходят на протесты с символикой ЧВК «Вагнер». Люди смотрят на стабильность, которая есть в странах, где «музыканты» уже какое-то время играют свою симфонию, и делают выводы. Многие местные на камеры рассказывают, что впервые за много лет они не боятся выйти из дома, чтобы не быть похищенными, ограбленными или убитыми. Ну а искреннее желание русских помочь всем вокруг – нельзя купить. Если американцы и французы приходят в Африку только для того, чтобы заработать как можно больше денег, используя для этого грязные методы, то «вагнеровцы» действуют согласно собственным идеалам и внутреннему кредо. Кстати, уже через 2 дня истекает ультиматум, которые Франция выдвинула властями Нигера. Не исключено, что европейские страны начнут военную интервенцию, пытаясь сместить новое правительство страны. Как будут развиваться события дальше, остаётся только гадать, но Пригожин уже заявил, что «вагнеровцы» придут на помощь.

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