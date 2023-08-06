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На этой неделе курс рубля достиг очередного дна. К сожалению, несмотря на все заявления аналитиков, национальная валюта продолжает тестировать нервы обычных жителей России, тогда как представители финансового регулятора рассказывают о высокой стабильности и стрессоустойчивости экономики РФ. Положение довольно странное, ведь фактически правительство решает проблемы наполнения бюджета за счёт обычных граждан, устраивая шоковую терапию потребителям. Но если в Китае такая тактика могла бы пройти относительно безболезненно для кошельков обычных граждан, то в России всё иначе. Дело в том, что вся электроника и немалая часть продуктов питания имеет импортное происхождение. Мало того, даже в отечественной продукции есть следы импорта, ну а в результате цены медленно ползут вверх даже там, где должна наблюдаться стабильность. Смартфоны дорожают, электроника с каждым днём радует нас всё новыми ценовыми максимумами, ну а покупка компьютера стала неподъёмным грузом для кошелька обычного геймера.

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В такой ситуации есть только два варианта. Так, можно понадеяться на аналитиков и подождать до конца 2023 года. Есть мнение, что к этому времени курс рубля восстановится до отметки 85-к-1, но мы с вами знаем, насколько бессмысленна вера в финансовых экспертов в России. Увы, но ситуация меняется стремительно, а значит нефть может подешеветь, экспорт в Индию и Китай снизится, а курс рубля обвалится ниже 100-к-1. А это значит, что экономные геймеры, у которых нет плотной финансовой подушки, могут присмотреться к недорогому компьютеру. Давайте изучим цены в магазине Регард, где всё ещё есть возможность собрать игровую систему по вменяемой стоимости.

Компромиссным решением в данном случае станет Core i3-12100F. Это самый недорогой современный игровой процессор Intel, который только можно купить за деньги. Здесь всего 4 ядра, но актуальные игры всё ещё не очень хорошо дружат с многоядерными камнями. Поскольку речь идёт о бюджетной сборке, то Core i3-12100F неплохо впишется в наш бюджет, а использовать его вы можете ещё несколько лет за счёт высокого потенциала и приличной производительности. Вообще, это единственный процессор Intel до 10 000 рублей, который мы сегодня можем вам порекомендовать.

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Материнская плата должна не только быть экономной, но и полностью соответствовать потребностям своего владельца. Ну а поскольку наш Core i3-12100F не обладает разгонным потенциалом и представляет собой крайне бюджетное решение, то и материнская плата должна быть под стать. MSI PRO H610M-E может и смотрится несерьёзно, но только в том случае, если вы привыкли к процессорам за 60 тысяч рублей. Она имеет все современные интерфейсы, включая М.2, а также способна стать основой для нетребовательной системы с максимальной экономией для вашего кошелька.

Останавливаться долго на оперативной памяти нет никакого смысла. Просто берём 2 линейки по 8 Гб Kingston Fury Beast Black, получая приличный запас по объёму на все случаи жизни. DDR4 не уходит с рынка, а низкая цена позволяет ставить 16 Гб даже в бюджетные сборки. Сама по себе ОЗУ ничем не примечательная, но может похвастать высоким качеством и неизменной популярностью. Пользователи расхватывают Kingston Fury Beast Black не хуже, чем горячие пирожки у вокзала, а значит и мы не будем придумывать велосипед, экономя 500 рублей на китайском подвале.

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Что до видеокарты, то здесь действительно недорогих вариантов просто нет. Рубль постоянно падает, а за счёт глобальной тенденции к удешевлению графические чипы не так сильно подорожали в РФ. И всё же, более современные линейки нам не по карману, а в итоге приходится обращать внимание на GeForce GTX 1660 Super. Это старый боец, который пережил бум майнинга, но до сих пор продолжает выпускаться. Похоже, видеокарта действительно выгодная, а иначе бы NVIDIA уже давно остановила бы производство. Единственный существенный минус GeForce GTX 1660 Super состоит в наличии 6 Гб видеопамяти. Все современные аналоги стартуют с 8 Гб, поэтому выше 1080р не прыгнуть. При этом видеокарта ещё и лишена доступа к технологии масштабирования. Это значит, что DLSS отсутствует и не сможет подкинуть вам дополнительные 20 кадров в секунду в сложных сценах. Приходится рассчитывать на внутренний потенциал, который за 4 года с начала производства существенно снизился. В то же время GeForce GTX 1660 Super позволит вам поиграть во все современные игры, которые только есть на рынке. В некоторых лучше снизить настройки графики до средних, но для владельцев бюджетного компьютера такие мелочи не имеют решающего значения.

Даже если речь идёт о недорогой сборке, то это не повод ограничивать себя, покупая обычный жёсткий диск. Разница в цене небольшая, а прибавка в скорости существенная. Именно поэтому берём недорогой твердотельный накопитель. Apacer AS2280P4U будет в самый раз, а мы предлагаем остановиться на объёме в 1 Тб. Хранить большую коллекцию видео у вас не получится, но в последнее время такая потребность отсутствует из-за развития облачных технологий и доступа к высокоскоростному интернету из любого места. SSD имеет очень приличную скорость, а жизненный цикл достигает 1.8 миллиона часов на наработку. Вы можете записать туда 760 Тб, а только после этого твердотельный накопитель выйдет из строя. Если перевести такие данные в понятные цифры, то можно 15 тысяч дней или 41 год заливать и удалять на компьютер по 50 Гб в сутки. Цифра указана не случайно, ведь именно столько записывает среднестатистический пользователь согласно некоторым аналитическим данным. Скоростные показатели впечатляют, а значит и эта переменная не станет узким местом нашего компьютера.

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Брать мощный блок питания не рекомендуем, но и покупать откровенную китайскую подделку всё же не стоит. Именно поэтому остановимся на одной из моделей Chieftec мощностью 500 Вт. Бренд хорошо себя зарекомендовал, а главные преимущества – это приемлемая цена и поддержка сертификата 80 PLUS Bronze. Как мы уже писали выше, дорогие решения нам не требуются, тогда как данный блок питания полностью соответствует запросам нетребовательного геймера и обеспечит стабильную работу в течение длительного времени.

Все наши комплектующие энергоэффективные и имеют небольшой размер. Это значит, что можно побаловать себя корпусом в типоразмере Mini-Tower. AeroCool CS-107 v2 Black впишется в рабочее пространство прямо на столе, но вы также можете убрать его в специальную нишу под столом. Размеры позволят со временем улучшить видеокарту, поставить дополнительный твердотельный накопитель или другие комплектующие. За охлаждение отвечают 2 кулера на 120-мм на задней панели и 1 вентилятор на 120-мм на передней панели. Система получилась не горячая, просторная, а корпус ещё и приятно выглядит. Если не нравятся огоньки, то их можно отключить, ну а после подсчёта всех составляющий мы получаем чуть меньше 60 тысяч рублей. Это 625 долларов, а это та сумма, которую могут себе позволить многие геймеры. Если вы не сидите дома в поисках себя, а просто работаете, то денег на такой компьютер вам точно хватит. И помните, что курс рубля может упасть ещё ниже, а значит и компьютеры станут дороже.