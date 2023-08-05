Командующий поддержкой ВСУ сделал верное, но сильно запоздалое заявление

Спустя 2 месяца после начала наступательной операции ВСУ на Запорожском направлении аналитики пытаются давать прогнозы и подводят итоги. Выводы расходятся с официальной позицией Киева и далеки от тех обещаний, что давал Зеленский. Можно сказать, однозначно, что украинская армия не продвинулась дальше серой зоны, ну а это территория, которая не имеет стратегической важности. Закрепиться там сложно, а проводить перегруппировку войск и подтягивать резервы невозможно. Вся местность пристреляна, а в результате захвата одного из населённых пунктов ВСУ оказываются зажаты в огневом мешке. Проводились попытки удержания тех или иных посёлков в серой зоне, но всё это привело к увеличению потерь, поскольку подтянуть резервы украинскому командованию так и не удалось. В целом, картина ясна, но причины происходящего всё ещё обговариваются. Возможно, спустя десятилетия военные аналитики дадут более внятные ответы, ну а пока обратимся к версии украинского командования.

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Стоит отметить, что высокопоставленные военные редко дают комментарии на эту тему, а значит тем ценнее и интереснее послушать мнение генерал-бригадира Дмитрия Герега, которому получено осуществлять поддержку украинской армии в ходе контрнаступления. Генерал полагает, что существует как минимум пять препятствий, стоящих на пути наступательной операции ВСУ. Отметим, что мнение Герега может не совпадать с позицией автора данного материала, либо вступать в противоречия с общепринятой логикой.

В первую очередь, это эшелонированная защитная система российских войск на Запорожском направлении. Генерал указывает, что нужно преодолеть несколько линий инженерных сооружений. Каждая из этих линий имеет протяжённость от 10 до 40 километров, а Герега отмечает высокую плотность фортификационных комплексов.

Второй фактор заключается в сложности преодоления оборонительной линии. В этой системе, как описывают украинские офицеры, включены противотанковые минные поля, глубокие рвы и бетонные «зубы дракона». Кроме того, повсюду разбросаны противотанковые ежи и колючая проволока.

Третий аспект связан с обширным применением российскими войсками мин, установленных таким образом, что их обезвреживание затруднительно или невозможно.

Четвёртый фактор, о котором говорит генерал, связан с недостатком инженерно-сапёрных подразделений и специализированной техники у ВСУ, необходимых для преодоления минных полей. На данный момент командование уже сформировало пять инженерно-сапёрных батальонов, включая двести сапёров, прошедших специальную подготовку за пределами страны и планирует дополнительно подготовить около 150 сапёров к концу августа.

Пятый аргумент, представленный командующим поддержкой ВСУ, заключается в том, что западная специализированная техника, переданная Украине, пока не используется в полной мере. Союзники из стран НАТО предоставили Киеву более ста единиц специализированной техники, с помощью которой предполагается прорывать оборонительные линии. Среди этой техники присутствуют инженерные танки, системы разминирования и мобильные мостовые сооружения. Однако у ВСУ отсутствует достаточное количество специалистов, обладающих навыками эксплуатации данной техники, но за счёт переподготовки данная проблема в скором времени будет устранена.

Отметим, что уже тот факт, что Герега не обвинил в провале наступления высокую траву, как это сделали аналитики британской разведки, говорит о некоторой адекватности украинского генерала. И всё же, если в командовании осознавали указанные выше проблемы, то почему рванули в бой без достаточного количества специалистов? Этот вопрос останется без ответа, поскольку звучит он неудобно для команды действующего президента Украины.