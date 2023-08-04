Российские аналитики подводят итоги первых двух месяцев наступательной операции ВСУ

Украина долго готовилась к наступательной операции. Контрнаступление широко освещалось в зарубежных СМИ, а также имело высокий уровень поддержки среди украинских патриотических сил. США и страны НАТО поставили Киеву тысячи броневиков, сотни танков советского производства и миллионы боеприпасов. Казалось, что наступательная операция начнётся зимой, но в итоге первый массированный удар состоялся 4 июня. С тех пор прошло ровно 2 месяца, а сегодня российские аналитики подводят итоги, рассказывая о том, чего всё же удалось добиться украинской армии. Известно, что стратегия контрнаступления была разработана совместно с экспертами из Пентагона и состояла из массированных скоординированных атак на разных направлениях. На практике украинские войска столкнулись с жёстким сопротивлением и увязли в позиционных боях. В ходе анализа 60-ти дней наступления можно выделить три основные фазы:

Июнь-Июль. В этот период, ВСУ провели несколько крупных атак с использованием большого числа техники в составе механизированных подразделений. Инициатива была на стороне Украины, но добиться результата так и не удалось, а всё завершилось огромными потерями как в технике, так и живой силе.

Начало Июля. Заметно изменение тактики, а в результате больших потерь и сложной ситуации, наступательная стратегия была скорректирована. ВСУ начали проводить более ограниченные атаки малыми группами с целью последовательного уничтожения опорных пунктов армии РФ на том или ином участке.

Конец Июля. Возвращение к крупномасштабным Атакам. В последней фазе наступления ВСУ снова начали использовать значительные силы, включая резервные бригады, чтобы прорвать оборону РФ.

Аналитики констатируют, что вопреки ожиданиям ни одна из этих фаз не привела к значительным успехам ВСУ. На всех главных направлениях наступления, включая Ореховское и Великоновосёлковское, украинские войска оказались втянуты в тяжёлые бои и застряли в огневых мешках. Использование зарубежной военной техники также не дало ожидаемых результатов. Множество танков стран НАТО и боевых машин были потеряны или выведены в резерв из-за сложной обстановки на поле боя. Проблемы ВСУ также связаны с нехваткой опытных военнослужащих. Опытные штурмовики были уничтожены в первые недели, а новые резервные бригады не имеют необходимого боевого опыта.

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Мины также стали серьёзной угрозой для украинских войск, особенно на начальных этапах наступления. Активное использование беспилотников и барражирующих боеприпасов стало значительной помехой для развёртывания и продвижения войск. Ну а итоги наступления ВСУ за 60 дней таковы: на Запорожском направлении практически не произошло существенных изменений. ВСУ сумели передвинуть свои войска лишь на небольшое расстояние, оставаясь далеко от первой линии обороны российских вооружённых сил (речь идёт о серой зоне, населённые пункты в которой невозможно удерживать длительное время). По оценкам экспертов, потери ВСУ за этот период включают более 30 тысяч погибших и около 100 тысяч раненых. Таким образом, результаты наступления вызывают серьёзные вопросы об эффективности тактики и стратегии ВСУ. В США не скрывают разочарования, ну а реальные потери и последствия могут быть куда более опасными для команды Зеленского, поскольку он всё больше злит своих кураторов в Белом доме. Аналитики полагают, что сегодня украинское командование стоит перед сложным выбором. Не исключено, что наступление будет прекращено, поскольку российская армия поджимает на нескольких направлениях. Это значит, что так пафосно начавшаяся операция станет историей, но не исключено, что всё продолжится, ведь резервы у ВСУ ещё есть.