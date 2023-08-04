Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Итоги 60 дней контрнаступления ВСУ – что пошло не так, и когда всё это закончится
Российские аналитики подводят итоги первых двух месяцев наступательной операции ВСУ

реклама

Украина долго готовилась к наступательной операции. Контрнаступление широко освещалось в зарубежных СМИ, а также имело высокий уровень поддержки среди украинских патриотических сил. США и страны НАТО поставили Киеву тысячи броневиков, сотни танков советского производства и миллионы боеприпасов. Казалось, что наступательная операция начнётся зимой, но в итоге первый массированный удар состоялся 4 июня. С тех пор прошло ровно 2 месяца, а сегодня российские аналитики подводят итоги, рассказывая о том, чего всё же удалось добиться украинской армии. Известно, что стратегия контрнаступления была разработана совместно с экспертами из Пентагона и состояла из массированных скоординированных атак на разных направлениях. На практике украинские войска столкнулись с жёстким сопротивлением и увязли в позиционных боях. В ходе анализа 60-ти дней наступления можно выделить три основные фазы: 

  • Июнь-Июль. В этот период, ВСУ провели несколько крупных атак с использованием большого числа техники в составе механизированных подразделений. Инициатива была на стороне Украины, но добиться результата так и не удалось, а всё завершилось огромными потерями как в технике, так и живой силе. 
  • Начало Июля. Заметно изменение тактики, а в результате больших потерь и сложной ситуации, наступательная стратегия была скорректирована. ВСУ начали проводить более ограниченные атаки малыми группами с целью последовательного уничтожения опорных пунктов армии РФ на том или ином участке. 
  • Конец Июля. Возвращение к крупномасштабным Атакам. В последней фазе наступления ВСУ снова начали использовать значительные силы, включая резервные бригады, чтобы прорвать оборону РФ.

Аналитики констатируют, что вопреки ожиданиям ни одна из этих фаз не привела к значительным успехам ВСУ. На всех главных направлениях наступления, включая Ореховское и Великоновосёлковское, украинские войска оказались втянуты в тяжёлые бои и застряли в огневых мешках. Использование зарубежной военной техники также не дало ожидаемых результатов. Множество танков стран НАТО и боевых машин были потеряны или выведены в резерв из-за сложной обстановки на поле боя. Проблемы ВСУ также связаны с нехваткой опытных военнослужащих. Опытные штурмовики были уничтожены в первые недели, а новые резервные бригады не имеют необходимого боевого опыта.

реклама

Мины также стали серьёзной угрозой для украинских войск, особенно на начальных этапах наступления. Активное использование беспилотников и барражирующих боеприпасов стало значительной помехой для развёртывания и продвижения войск. Ну а итоги наступления ВСУ за 60 дней таковы: на Запорожском направлении практически не произошло существенных изменений. ВСУ сумели передвинуть свои войска лишь на небольшое расстояние, оставаясь далеко от первой линии обороны российских вооружённых сил (речь идёт о серой зоне, населённые пункты в которой невозможно удерживать длительное время). По оценкам экспертов, потери ВСУ за этот период включают более 30 тысяч погибших и около 100 тысяч раненых. Таким образом, результаты наступления вызывают серьёзные вопросы об эффективности тактики и стратегии ВСУ. В США не скрывают разочарования, ну а реальные потери и последствия могут быть куда более опасными для команды Зеленского, поскольку он всё больше злит своих кураторов в Белом доме. Аналитики полагают, что сегодня украинское командование стоит перед сложным выбором. Не исключено, что наступление будет прекращено, поскольку российская армия поджимает на нескольких направлениях. Это значит, что так пафосно начавшаяся операция станет историей, но не исключено, что всё продолжится, ведь резервы у ВСУ ещё есть. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #всу #контрнаступление #контрнаступление всу
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети показали первые результаты контрнаступления ВСУ — десятки подбитых танков в районе Запорожья
Экс-командующий войсками США: ВСУ будут контролировать Крым к концу лета
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
3
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
15
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
5
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
11
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
1
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
1
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
+
Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе
2
Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
+
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
+
Midjourney преобразила персонажей «Игры престолов» в стиле хип-хоп
+
Qualcomm прекратит снабжать Huawei чипами с поддержкой 5G, но китайская компания надеется наладить выпуск своих
2
Первое дополнение к шутеру Atomic Heart, посвящённое роботу Элеоноре, поступило в продажу
+
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
2
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
7
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
3
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
52
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
16
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
3
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
7

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100908
14:35
Уже третья фаза рассвинячивания. Новость из архива что ли? С какими генералами переговоров не будет.
Экс-командующий войсками США: ВСУ будут контролировать Крым к концу лета
Roditch
14:33
"К 2035-му КНР станет крупнейшей экономикой мира, но к концу века вновь уступит первенство Соединенным Штатам." Хотелось бы узнать о предпосылках. На текущий момент главенство США держится на долларе...
К 2100 году 5 из 10 самых густонаселенных стран будут африканскими по прогнозу ООН
Алексей Цветов
14:32
Конечно, можно. И это не номер 1 в их рекламной кампании, просто игрожуры распиарили этот момент. Номер 1 их рекламы - это свобода воли.
Baldur’s Gate 3 наконец-то вышла и собрала восторженные отзывы критиков
Oksana Nazarenko
14:31
Да скорее всего пока вы е..м тут чешите они давным давно там куда и собрались. У нато мозгов не хватит всей их командой, что бы понять что хотят и думают русские.😊😊😊😏
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Oksana Nazarenko
14:28
Мозгов нет считай калека
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Tosser
14:27
Задачам активно работающим с памятью нет. ЦПУ это не ГПУ, тут нет десятков потоков на АЛУ, чтобы всё время что-то делать. Промах кэша и ядро стоит.
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
Oksana Nazarenko
14:27
Поддерживаю, вас. Какого ума можно ждать от жовто блакитной
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Oksana Nazarenko
14:26
Они не получили, это хохлы писды отгребли. Артемовск укатали они чётко. Имей понятие слово штурмовик. И не зря же регистрация через эти сайты придумали, молодцы. Будут видеть овец в волчий шкуре
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Oksana Nazarenko
14:22
Они не имеют никакого отношения ни к Белоруссии, ни к России. Они инструкторы, которых наняли для обучения. А страна не несёт ответственности за тех кто не принадлежит ни к какой территориальности.
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Олег Тимофеев
14:21
👋👏👍🌲🌲🧙‍♂️
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем