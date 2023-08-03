По мнению MI6, бурный рост растительности мешает бойцам ВСУ побеждать

Западные и российские эксперты называют несколько основных причин, которые стали на пути наступления ВСУ. Прежде всего речь идёт о минных полях, постановка которых происходит в реальном времени, а обновления совершается ещё до того, как сапёры успевают разминировать часть заграждений. Техника НАТО не способна противостоять такой угрозе, ну а за счёт превосходства в воздухе со стороны РФ, украинские силы потеряли сотни броневиков, но так и не продвинулись дальше серой зоны. Аналитики рассказывают о высокой эффективности вертолётов Ка-52, наносящих удары высокоточным оружием. По данным российских техников, всего 10% машин получают повреждения во время вылетов, а потери крайне низки. Есть также и другие факторы, препятствующие продвижения украинских войск, включая преимущество в беспилотниках и активное применение средств радиоэлектронной борьбы. В целом, причин много, а аналитики уверены, что решающим стал весь комплекс проблем.

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Не сидят сложа руки и аналитики британской разведки. В MI6 долго думали о причинах провала наступательной операции ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Похоже, англичане нашли виновного в провалах командования в Пентагоне и в Киеве. Как оказалось, за последние 18 месяцев пахотные земли пришли в упадок, ведь из-за близости боевых действий вся эта территория оказалась брошена. Ну а в итоге вместо пшеницы и капусты, там колосится высокая трава, непроходимые кусты и масса сорняков, не дающим жизни украинским военнослужащим. Обнаруживать минные поля в такой обстановке решительно невозможно, что сильно замедляет продвижение украинских войск.

В британской разведке всерьёз обсуждают подобные препятствия и уверяют в том, что на этот раз природные условия оказались неблагоприятными для украинской армии. Советов командованию в Киеве не дают, лишь подчёркивая сложности, решить которые в перспективе невозможно. Если посмотреть на подобный подход шире, то можно сделать вывод, что в году нет благоприятных месяцев для ведения боевых действий. Так, осенью начнутся дожди, а значит из-за слякоти местность станет непроходимой для тяжёлой техники. Зимой холодно, а передвижения техники видно с беспилотников на большой площади. Но даже если снега нет, то техника плохо себя чувствует при минусовых температурах, а ремонтировать всё это без надлежащих условий и вовсе трудно. Весной земля ещё сырая, ну а летом наступать мешает высокая трава.

Важно отметить, что Британия активно обучает украинских военнослужащих при помощи многочисленных военных инструкторов. Можно сделать вывод, что офицеры королевской армии не смогли качественно обучить украинцев, ну или сами украинские военнослужащие не справились с усвоением полученных знаний за короткий промежуток времени. Похоже, в MI6 забывают, что со стороны России сражаются живые люди, которые также сталкиваются с бурным ростом растительности, а в итоге попытка списать неудачи ВСУ на высокие кусты вызывает улыбку.