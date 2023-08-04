Журналисты The Daily Beast рассказывают о том, что солдаты устали, они подавлены и не видят перспектив у наступательной операции ВСУ

На прошлой неделе американские журналисты писали о том, что украинская армия сменила тактику. Отмечается, что ещё недавно ВСУ атаковали большими группами, включая механизированные бригады. Всё это было предложено командованием США в Пентагоне, но после значительных потерь в Киеве решились отказаться от тактики НАТО. Теперь основной упор делается на малые штурмовые группы, при поддержке артиллерии. В США заранее критикуют такое решение, поскольку малые группы не способны изменить положение в пользу Украины, ну а высокий расход снарядов приводит к истощению наступательных возможностей. Некоторые аналитики открыто говорят о том, что боеприпасов для ВСУ нет, но всё это пока не волнует команду Зеленского, который решил сражаться за национальные интересы США до последнего украинца.

реклама

Обычно иностранные журналисты предлагают читателям красивую картинку, рассказывая о происходящем на линии соприкосновения с лёгким налётом романтизма. Похоже, в The Daily Beast решили указать на значительные проблемы, с которыми сталкиваются обычные военнослужащие. Сообщается, что репортёр издания пообщался с ранеными бойцами, которые ранее принимали участие в наступательной операции ВСУ. Журналисты пишут, что солдаты были откровенны, подчёркивая высокое напряжение, чрезмерную усталость и недостаток необходимого вооружения. Так, в одном из госпиталей 25-летний военнослужащий ВСУ по имени Андрей поделился своим горьким опытом. Он рассказал журналисту о том, как ему много раз приходилось атаковать позиции российских войск в районе Бахмута,

По его словам, в данном районе танковые операции продолжаются. Одна конкретная локация была практически полностью разрушена, а в радиусе 50 метров вокруг не осталось ни одного укрытия. Андрей отмечает, что один из его боевых товарищей получил ранение, а он и его сослуживцы смогли переместить раненого к одной из сточных труб, чтобы оказать ему помощь, но сам Андрей не успел спрятаться, так как неподалёку произошёл взрыв снаряда. Боец подчёркивает, что если бы не бронежилет, то его бы уже не было в живых, но осколки поразили конечности. Солдат полагает, что боевые действия продлятся ещё долгое время, а надежды на успех контрнаступления стоит пока отложить. По словам бойца, реальная обстановка далека от оптимистичной, тогда как рядовые граждане даже не понимают этого. Другой раненый боец по имени Иван также поделился своими мыслями. Он подметил, что конфликт превратился в настоящую «артиллерийскую войну», а украинские войска без дополнительного поддержания и снабжения не смогут добиться значительных успехов.

Другие бойцы, находящиеся в госпиталях, дают ещё более мрачные описания. Младший сержант по имени Ярослав рассказывает, что армия РФ заминировала каждый куст. Даже если удаётся пройти все препятствия, то войти в окопы почти невозможно, поскольку по солдатам ВСУ начинает бить артиллерия, а сами окопы заминированы. Лейтенант по имени Александр рассказал журналистам The Daily Beast о том, что многие военнослужащие не переставая участвуют в сражениях уже два месяца. Люди сильно устали, а сам он чудом выбрался из машины до того, как сдетонировала боеукладка.

Напомним, с начала июня Вооружённые Силы Украины активно наступают на позиции армии РФ на различных участках линии соприкосновения. Основное внимание было уделено Запорожскому направлению, а также операции под Бахмутом. Несмотря на то, что удалось захватить несколько небольших населённых пунктов, прорваться сквозь российскую оборону пока так и не удалось. В The Daily Beast с грустью констатируют, что российская армия развернула систему оборонительных линий, включая окопы, заминированные участки, так называемые «зубы дракона» и противотанковые рвы, простирающиеся на сотни километров. Успехи ВСУ оцениваются как низкие, ну а мы отсылаем вас в материал, где аналитики британской разведки нашли главную причину провала наступления украинской армии. Оказывается, всё дело в сорняках и высокой траве.